El noruego Knut Hamsun fue un escritor tan prolífico como polémico y tan influyente en lo que hoy día consideramos literatura moderna que sus obras no han perdido actualidad y cada reedición sigue encontrando el favor del público. El libro que ocupa este espacio es precisamente el que le convirtió en un autor a seguir, el que le aportó el éxito que tanto ansiaba y marcó el devenir de grandes escritores que llegaron al firmamento literario detrás de él. Es la editorial Nórdica la que con gran acierto trae al lector español ‘Hambre’, en una cuidada traducción de Kirsti Baggethun y Asunción Lorenzo y, como bien indica la editorial, la obra, publicada en 1890, «es considerada la primera novela moderna escandinava y un ejemplo sobresaliente de la novela psicológica».

Cuenta Kiko Amat en la introducción al libro que cuando se publicó un primer fragmento de ‘Hambre’ en la revista Tierra Nueva causó furor. No era para menos, Hamsun había abierto las puertas a otra forma de entender la literatura, a una escritura que, en esos finales del siglo XIX, aventuraba modernidad y un enfoque novedoso, una mezcla de monólogo casi furibundo, de estudio psicológico, de antihéroe que no necesita convertirse en héroe de sí mismo, ni de nadie, ni de nada.

Nuestro protagonista no tiene nombre, ni sabemos de dónde procede. Es un joven aspirante a escritor y periodista, pero la suerte no le ha acompañado y malvive en Christiania, antiguo nombre de Oslo, la capital noruega. «En cuanto abrí los ojos empecé, como de costumbre, a preguntarme si ese día me tendría reservada alguna alegría». Pero lo que le espera es penuria. Su hogar es una pensión y su supervivencia se basa en empeñar las pocas pertenencias que le van quedando. Tanto, que quiere escribir y ni lápiz le queda. Lo que sí le acompaña siempre es el hambre, la que da título a la novela y la que se convierte en hilo conductor de toda la narración. Pero Hamsun juega con un doble significado, el protagonista está consumido por el hambre en su concepto más fisiológico pero también por el hambre de crear, de escribir páginas que lo saquen de la pobreza, que algún periódico le compre sus creaciones para llegar a un nuevo día con unas cuantas coronas. Pero es un círculo vicioso, el hambre le dificulta escribir, sus sentidos están en modo supervivencia y sus escasas fuerzas le dan para deambular por la ciudad buscando una fuente de dinero y para ir sumiéndose en un estado que combina momentos de euforia y abatimiento. Busca culpables, se enfada hasta con Dios. «Y arriba en el cielo estaba sentado Dios vigilando, controlando que mi perdición se llevara a cabo según las reglas del juego, regular y lentamente, sin perder el ritmo».

‘Hambre’ está dividida en cuatro partes, en las que el aspirante a escritor se va cruzando con todo tipo de personajes, que dan pie a ir conociendo un poco mejor lo que pasa por su cabeza en ese viaje a la locura que el hambre le va imponiendo. Porque el joven juega con la mentira para sobrevivir, se congratula de sus invenciones, pero también salta contra el prójimo cuando le siguen ese hilo. No se gusta a sí mismo así que tampoco tiene aprecio para los otros, avanza cada parte y la desesperanza le gana, quiere rendirse pero algún golpe pequeño de suerte le otorga la desventura de vivir otro día. No tiene para vivir pero tampoco se siente cómodo cuando engaña, la conciencia se lo impide. Y según avanzan los capítulos, la narración se apresura, Hamsun tiene la enorme capacidad de transmitir al lector el mismo desasosiego que acecha al protagonista, envolviéndonos en una atmósfera sombría para que el que lee se plantee, como el narrador, si de verdad merece la pena ese nuevo día que siempre llega.

Esta edición de ‘Hambre’ viene acompañada de textos de las traductoras que aportan luz a la lectura para entender mejor la dificultad de trasladar la prosa deHamsun y entender cómo veía el arte de escribir. De cómo veía la sociedad y el tiempo que le tocó vivir también hay mucho que decir. Su maestría literaria fue por un camino y sus ideas políticas por otro. Hamsun ganó el Nobel y en estos últimos tiempos ha sido recordado porque como María Corina Machado él también regaló su medalla. En su caso fue a Goebbels, porque sus simpatías en esa época convulsa para Europa estuvieron con Hitler y el régimen nazi.