Elizabeth Jenkins: un adulterio con resignación

Hay, aunque resulte cruel, obras maestras olvidadas. ‘La tortuga y la liebre’ de la británica Elizabeth Jenkins es una de ellas. Lo confirma Alba editorial que acaba de recuperarla y reeditarla. Jenkins fue una escritora respetada en su época. Esta novela y otras suyas fueron grandeséxitos en la década de los cincuenta. Con su primera novela, ‘Virginia Water’, ganó el premio Femina Vie Heureuse en 1935 y fue muy elogiada por sus biografías de jane Austen y de Isabel I. Y, sin embargo, cómo decíamos al inicio, Jenkins está injustamente un poco olvidada hoy en día. Cabe pensar que este olvido tiene que ver con la temática de sus historias más que con su exquisita escritura, brillante y dotada de gran profundidad psicológica y perspicacia. Pero ciertamente resulta impensable que hoy día pueda escrbirse y tener éxito una historia como la de ‘La liebre y la tortuga’. El canon vigente hoy día de una mujer feminista, dueña de su vida y luchando en igualdad de condiciones con el hombre, resulta incompatible con la actitud de su protagonista, la joven esposa que se resigna y aguanta ante el adulterio de su esposo.

Y es que ‘La tortuga y la liebre’ es la historia de un matrimonio roto causado por la infidelidad del marido y su declive por la resignación de una esposa que se ve superada incapaz de dar respuesta a esa infidelidad.

La trama nos presenta a Imogen Gresham, una mujer hermosa y elegante de mediana edad; madre de un hijo pequeño, Gavin, y esposa de Evelyn, un abogado cincuentón, muy exitoso, rico, distinguido y atractivo. Imogen es plácida y amable, criada para complacer a los demás y poco más, pero inútil para complacer al marido con las tareas del hogar.; es pasiva hasta la exageración, y su incapacidad para imponerse o para intentar desarrollar las habilidades que le faltan la condena a permanecer ineficaz y nerviosa con su hijo y su esposo.

Y aquí aparece su vecina, Blanche Silcox, de mediana edad, gordita, desgarbada, poco atractiva y de modales toscos, pero siempre dispuesta y resolutiva, capaz de afrontar cualquier necesidad; se encapricha del marido de Imogen y está dispuesta a ofrecerle a este todo lo que su mujer es incapaz de conseguir. Ella está deidida a competir y a ganar la carrera por lograr el corazón del marido. Con la resolución de la historia Elizabeth Jenkins nos muestra que, en los asuntos del corazón, la carrera no la ganan necesariamente los rápidos ni los justos.

El adulterio se abre paso ante una esposa, Imogen, que se hunde en un estupor, incapaz de enfrentar la verdad, incapaz de forzar un cambio d eescenario, de luchar por recuperar elamor del marido infiel. Pero finalmente la tormenta debe estallar y lo hace, cuando esto sucede, las consecuencias son mucho más sorprendentes de lo que el lector podría haber imaginado.

‘La liebre y la tortuga’ es una novela sutil, bellamente escrita, con un magistral análisis de los entresijos de un matrimonio convencional que finalmente acaba sucumbiendo.