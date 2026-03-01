Peter Biskind: películas, abusos y más historias de la ciudad de los sueños

«Nuestra próxima presentadora protagonizó ‘A ciegas’ para Netflix, una película en la que la gente sobrevivía pretendiendo que no veía. Algo parecido a trabajar con Harvey Weinstein». Esa fue una de las muchas bromas con las que el comediante Ricky Gervais arremetió contra el silencio y la hipocresía de Hollywood en torno al comportamiento despótico y depredador del afamado productor de cine. Aquello sucedió durante la gala de los Golden Globe en enero de 2020, apenas un día antes de que comenzara el juicio por el que el fundador de Miramax acabó declarado culpable de dos de cinco delitos graves de los que se le acusaba y por los que fue sentenciado a 23 años de cárcel.

En octubre de 2017, The New York Times y The New Yorker publicaron decenas de acusaciones de abuso sexual contra Weinstein por acoso, abuso sexual y violaciones. Por fin, en esa ocasión, fue expulsado de The Weinstein Company, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y su esposa solicitó el divorcio. Pero todo lo que rodeaba a Weinstein era bien conocido por todos en Hollywood desde hacía mucho tiempo, pero a su alrededor se había impuesto la ley del silencio. Por suerte, no todos respetaron ese cobarde y cómplice encubrimiento. En 2004, Peter Biskind (1980) destapó lo que Hollywood quería obviar con ‘Sexo, mentiras y Hollywood. Miramax, Sundance y el cine independiente’ (Anagrama, 2026). Lo increíble, para los muchos que leímos la crónica de ese Hollywood cruel y deplorable, entre ellos los lectores españoles que disfrutamos de una temprana edición de Anagrama en 2006 -lo que ahora tenemos en las librerías es la tercera edición-, fue que nadie se sumó a las denuncias de Biskind. El silencio siguió siendo la norma.

Peter Biskind no era un desconocido en Hollywood, y mucho menos un periodista adicto al escándalo. Biskind era un reputado crítico de cine muy conocido por libros como ‘Moteros tranquilos, toros salvajes. La generación que cambió Hollywood’ -una de las obras más reveladoras y valoradas sobre el cine americano de los años 70- y muy bien conectado en la industria tras años como jefe de redacción de la revista ‘Empire’ y director de ‘American Film’. De hecho, ‘Sexo, mentiras y Hollywood. Miramax, Sundance y el cine independiente’ no solo trataba de los desmanes de Harvey Weinstein y su aterradora forma de trabajar, sino que era un detallado y muy bien documentado y contrastado relato de la ascensión del cine independiente y su consagración en la taquilla, como alternativa a los productos industriales que dominaron la década de los 80. Y hoy, sigue siendo una obra de referencia imprescindible para cualquier interesado en la industria de Hollywood.

Son muchos los protagonistas de este libro. Por supuesto, los hermanos Weinstein, pero también Robert Redford, creador del festival de Sundance, catalizador del cine independiente, y cineastas como Quentin Tarantino, cuya carrera está íntimamente unida a Sundance y Miramax, y es una de las personas más citadas en el libro, junto a Todd Haynes y Kevin Smith, otras dos luminarias del periodo -y mientras Tarantino disfrutó de la amistad y complicidad de los Weinstein, Haynes fue uno de los que sufrió sus abusos y maneras de matones de bar-. Y pese a que a veces pueda parecer sospechoso que haya tantas confesiones, no hay que desdeñar la tremenda dedicación de Biskind, ya que el resultado final se basa en cientos de entrevistas, la mayoría de ellas del propio Biskind, dejando una buena muestra del mejor periodismo.

Si se le puede reprochar algo a este trabajo de Biskind, quizá sea la ausencia de una coda, al menos un breve añadido que certifique el verdadero fin de la era Weinstein: porque tal y como queda el libro hoy, terminando con la salida de los Weinstein de Miramax, no se cuenta toda la historia. El juicio y encarcelamiento de Harvey Weinstein planea de forma inevitable y ominosa sobre todo ese enorme y notable conjunto de películas que ayudó a crear junto a su hermano, y para las que contaron con toda una generación de Hollywood, esa misma que se dirige sin rumbo hacia su previsible final, arrastrando a la ciudad y la industria con ellos. ‘Sexo, mentiras y Hollywood. Miramax, Sundance y el cine independiente’ es aún un relato necesario y útil, pero uno al que los titulares de la prensa y las sentencias del sistema judicial han dejado algo cojo.

Cuando Ricky Gervais soltó en los Golden Globe de 2020 el chiste sobre Weinstein, la respuesta de los asistentes, cuya gran mayoría había trabajado codo con codo con el productor, fue un incómodo silencio, roto por algunas toses y bastantes muestras de sorpresa. Y Gervais dijo lo que pensaban quienes lo estaban viendo en directo por televisión: «¡Vosotros lo hicisteis. Yo no, ¡vosotros lo hicisteis!». Al señalar a estrellas como Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Robert De Niro, presentes en la sala, Gervais solo estaba señalando lo obvio. Todos ellos, y muchos otros, están en ‘Sexo, mentiras y Hollywood. Miramax, Sundance y el cine independiente’, en cuyas páginas podemos leer los esfuerzos por sacar adelante sus películas en los 90, muchas de las cuales definieron su época, y que existen gracias a la ayuda de Sundance y Miramax, responsables de casi todo lo bueno, y gran parte de lo malo, que el cine independiente nos ha aportado.