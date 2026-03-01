Editorial Ediciones del Viento
Xavier Guillén: reír y pensar
Arte de hablar’, la primera novela del poeta Xavier Guillén, es una humorística reflexión sobre la comunicación contemporánea
En un momento en el que el todopoderoso narrador de esta novela -que recuerda en su nivel de incursión en la trama al Groucho Marx que se sale del papel e interpela al espectador- lanza el siguiente deseo: «si fuésemos capaces de quedarnos quietos, de abandonar el globo pinchado del progreso y conformarnos con nuestra bella insignificancia».
Xavier Guillén (El Masnou, 1981) escribe así de bien en su primera novela, ‘Arte de hablar’ (Ediciones del Viento), una comedia que muchas veces se desliza hacia la sátira, y que está salpicada de agudas disgresiones filosóficas, sin olvidar el papel que juega el verbo florido del autor -dicho esto en el tono más positivo-, pues quien hace una década ganó el Premio de Poesía Andalucía Joven por ‘Mar negro’ (editorial Renacimiento) tiene un envidiable dominio del lenguaje.
Es de agradecer, además, que una novela que ironiza sobre la espiritualidad, los libros de autoayuda, el éxito profesional y el endiosado emprendimiento transcurra la mayoría del tiempo en Córdoba, y no tenga que hacerlo en ciudades más trilladas como Madrid o Barcelona. La ciudad califal, de hecho, hace de contrapunto perfecto al sanctasanctórum de la actual capital del tecnofeudalismo, Silicon Valley, que en ‘Arte de hablar’ ejerce de meca de ilusos.
La novela, precisamente, narra las consecuencias del regreso a Córdoba de Máximo, un gurú del emprendimiento, que acaba de volver de California, y cómo irrumpe en la vida de Santi, un melancólico informático que quiere dar un vuelco a su vida.
También supone para Julia, antigua estudiante de filosofía, el revivir una historia de amor no correspondido, pues en su juventud rechazó a quien ahora se presenta como fraudulento apóstol de la secta de Steve Jobs y compañía.
Está muy bien imbricada la comedia con las reflexiones filosóficas del narrador omnisciente que, lejos de lastrar la trama, le insuflan un aire diferente, e incluso se permite sugerentes excursiones en busca de la etimología de las palabras; en unos tiempos de superficialidad, por la ‘oxidación’ del arte de usarlas.
Lo que quizás con menos pericia habría sido un material cargante, aquí se convierte en una original forma de reflexionar, a modo de ‘comedia ensayística’ que cuestiona la influencia de manuales de ínfima calidad intelectual para poder pilotar la vida; la seudo espiritualidad que sólo busca sacar tajada materialista del prójimo y el papanatismo y las ínfulas que hay detrás de la idolatría tecnológica y empresarial..
Y todo ello en una Córdoba con la que el autor juega a la hora de destacar tanto su arrebatadora hermosura como su arrebatador calor, con escenas muy divertidas como la que transcurre a orillas del Guadalquivir en medio de una juerga etílica.
Y también es esta obra una oda a la palabra, la franqueza y la amistad. Muy completa la primera novela de Xavier Guillén.
Arte de hablar
Autor: Xavier Guillén
Editorial: Ediciones del viento
272 páginas. 20 €
