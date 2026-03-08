Enrique Murillo y la cara oculta de editar libros

Existen en nuestro país varias aproximaciones hagiográficas o, cuando menos, muy complacientes con la trayectoria profesional de algunos editores españoles enorgullecidos de su catálogo -por sus obras los conoceréis, parecen decirnos-.

Aporta un enfoque muy apartado de esa línea el periodista Enrique Murillo (Barcelona, 1944), que ha reunido sus recuerdos del mundo del libro en ‘Personaje secundario’ (en Trama Editorial), unas memorias que llevan por subtítulo ‘La oscura trastienda de la edición’.

Su alejamiento de la primera fila, dentro de ese mundillo, no ha sido óbice para que haya sido testigo y a veces protagonista del último medio siglo largo de evolución de la narrativa española, y de la edición del libro en español; que es de lo que va esta elegante, irónica y clarificadora obra.

Porque este acérrimo lector de las aventuras de Guillermo Brown, durante su infancia, ha tenido mas vidas editoriales que el gato de Alicia en el País de las Maravillas; así que en la ‘cadena trófica’ del libro, ha ejercido de lector de manuscritos, corrector, traductor, negociador, coordinador de concursos, paño de lágrimas de escritores en editoriales gigantescas y también pequeñas e independientes; ha logrado tener su propio proyecto editorial y, entre hueco y hueco, también ha tenido tiempo para publicar novelas y escribir poesía.

Su evolución como lector y editor, con pinceladas de su vida personal, la va desgranando a lo largo de más de 500 páginas que, pese al volumen, pasan muy rápido, por el humor y la claridad con las que están escritas. También destacan por su honradez, pues comparte grandes aciertos personales -fue el descubridor de ‘La conjura de los necios’, principal pilar financiero de Anagrama durante años-; pero también, enormes meteduras de pata -no captó el potencial mundial de Carlos Ruiz Zafón, por ejemplo-. La infalibilidad papal todavía no se ha extendido al gremio del libro.

De paso, ‘Personaje secundario’ pone en evidencia algunas prácticas editoriales contemporáneas de parte de la vida laboral de Murillo, que entran de lleno en la contabilidad-ficción -para perjuicio de algunos escritores-, sin olvidar algo que no se había dicho tan claro hasta la fecha: los amaños en algunos de los más celebérrimos premios editoriales.

Impresiona, además, que este barcelonés que descubrió el mundo durante unos provechosos años en Londres, durante el tardofranquismo, tenga en su hoja de servicios un currículum tan elefantiásico como variado que le ha permitido trabajar con Carlos Barral; ser decisivo -aunque sin contrato- en la Anagrama de Jorge Herralde; inventarse el eslogan de la «nueva narrativa española» y llenarlo de sustancia» o conseguir que el rey don Juan Carlos y la reina doña Sofía publicaran sus respectivos libros de recuerdos en Plaza & Janés; además de lograr contratos decisivos en el macrogrupo Planeta.

Son decenas los nombres de autores y lances editoriales que llenan esta magna y absorbente obra, en la que sobresalen los perfiles nada complacientes de Jorge Herralde y ‘Ojos Verdes’; este último, casi un personaje literario de Tom Sharpe -uno de los autores que ha traducido-, y el seudónimo que el autor endosa a un alto directivo de Plaza & Janés.

Y no se olvida Murillo de reivindicar a los más desprotegidos del mundo de la edición, a los que tilda de ‘parias’, la mayoría externos no asalariados, como lo fue él en su día; lectores de originales, traductores, correctores... miles de personajes secundarios para los que Murillo reclama un trato legal justo.

Un libro, en suma, necesario y apasionante para conocer cómo es el mundo de la edición española sin maquillajes ni halos de santidad.