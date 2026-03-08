Le Tellier alerta contra el fascismo a través de la vida de un joven maqui francés

El francés Hervé Le Tellier (París, 1957), conocido por los lectores, principalmente, por aquel gran éxito editorial que fue ‘La anomalía’ (premio Gouncourt de 2020), vuelve a la sección de novedades de las librerías españolas. Matemático, editor de autores como Raymond Queneau o Georges Perec y crítico literario, el escritor galo acaba de publicar ‘El nombre en el muro’ (Editorial Seix Barral) para que conozcamos la historia de André Chaix, un joven de la pequeña localidad francesa de La Paillette, en el sudeste de Francia, que se unió a la Resistencia francesa durante la ocupación nazi y que murió en 1944 a la edad de veinte años, en una escaramuza con los soldados alemanes.

La novela, que mezcla el relato biográfico con la reflexión sobre el compromiso social y político, surgió a raíz de que el propio Le Tellier encontrara el nombre de Chaix grabado en una pared de su nueva casa de campo, situada en esta aldea francesa del área de Montjoux. Tras descubrir que ese nombre figuraba en el monumento a los «muertos por la patria» de la plaza del pueblo, el escritor decidió que la memoria este joven maquis y los ideales por los que dio su vida bien merecían ser recuperados, sobre todo en un escenario geopolítico tan inquietante como el actual.

«Viendo cómo va el mundo, no tengo duda de que hay que seguir hablando de la ocupación, del colaboracionismo y del fascismo, del racismo y del rechazo del otro hasta su aniquilación. De ahí que no haya querido que este libro evite al monstruo contra el cual luchó André Chaix, que haya optado por dar voz a los ideales por los que murió y por cuestionarme nuestra naturaleza profunda, ese deseo de pertenecer a algo más grande que nosotros, que conduce a lo mejor y a lo peor», señala en las páginas iniciales de ‘El nombre en el muro’.

La vida de André Chaix

En su empeño por reconstruir la vida de André Chaix, Le Tellier consultó archivos de asociaciones de excombatientes y tratados de historia, y recabó los testimonios de los descendientes de Chaix, pero lo más valioso de todo fue localizar la caja de cartón con los escasos recuerdos que quedan del joven fallecido, y que fueron donados por su familia a los organizadores de una exposición sobre la Resistencia en la Drôme. Su documento de identidad, fotos con su hermano Marcel o con la que fue su novia, Simone, cartas a sus padres, postales, octavillas de la resistencia... incluso una boquilla de fumar. Gran parte de esas imágenes y objetos son reproducidos en las páginas de la novela, para que André Chaix y los suyos, como indica el escritor tengan para el lector «un rostro y un cuerpo» y no sean sólo frases en el papel.

¿Cuánto de ficción hay en el relato construido por Le Tellier? El escritor deja claro al lector, a cada página, los momentos en los que él mismo vuelca sus propias reflexiones personales, sus y digresiones históricas y sus especulaciones sobre los propios pensamientos y motivaciones de Chaix.

«Seguramente todas las vidas tienen algo de novela, pero algunas más que otras», comenta Le Tellier, que no obstante, asegura haberse ceñido escrupulosamente a los datos históricos para exponernos de este soldado de la Resistencia francesa ya que, afirma «le habría parecido obsceno inventar nada».

Un fascismo que pervive

Y es que Le Tellier, en su indagación sobre Chaix, reconstruye también el contexto social de la época y apela al lector (y a él mismo) a reflexionar sobre la respuesta de cada persona cuando llega irremediable el vendaval de la Historia. Así, por ejemplo, hurga en la herida que supuso el colaboracionismo de Pétain y su régimen de Vichy con los nazis, o la cotidianidad de algunos artistas del cine o de la música que siguieron trabajando bajo la ocupación alemana. El autor, que no muestra indulgencia para aquellos que por interés o miedo colaboraron con el horror, sí desliza en todo caso en su reflexión cuestiones inquietantemente reales: ¿quién puede decir hoy día si, bajo aquellas circunstancias, hubiera sido colaboracionista o resistente? Y, en el lado contrario, ¿quién, si se pone en la piel de los que estaban en la Alemania de Hitler y Goebbels, puede asegurar que hubiera plantado activamente cara al nazismo?

Hervé Le Tellier es también el autor de "La anomalía", que fue premio Goncourt en 2020. / L. O.

«Apenas nueve semanas separan el ascenso a la cancillería de Hitler de la dictadura y las primeras medidas antisemitas. Recordémoslo; los fascismos van más rápido que cualquier democracia. El Tercer Reich tenía que durar mil años, y se quedará en doce. Pero esos doce años bastarán para moldear a hombres y mujeres terribles. El nazismo consiguió catalizar en algunos especímenes humanos una extraordinaria capacidad para volverse inhumanos. De ahí que nos confronte sin cesar a la cuestión de saber qué es un ser humano, y qué lo mueve», advierte en su libro.

Deseo de dominación

Le Tellier aborda también amplias digresiones como la incompleta «desnazificación» de posguerra que se dio en Alemania o Francia; el colaboracionismo que pervivió en el nacimiento del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen (hoy Agrupación Nacional); los experimentos sociológicos sobre obediencia; el caso de los habitantes de Dieulefit, que durante la Segunda Guerra Mundial desobedecieron para salvar a niños judíos; o la historia de la 11ª Panzerdivision alemana, cuyos soldados fueron los que mataron a André Chaix.

El escritor francés asegura que el fascismo no ha desaparecido, ya que el deseo de dominación total sigue, a su juicio, estando presente entre nosotros, con especial fuerza en los últimos años. Y lo que más le preocupa, según han explicado en alguna entrevista, es que la sociedad parece entre «alucinada» y adormecida. «Vivimos en la era de la manipulación y de la sumisión», ha comentado en alguna entrevista.