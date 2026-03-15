Malas ideas: Oda al graffiti callejero

Cualquier urbanita que se precie es capaz de recordar algún graffiti recurrente en las fachadas, los muros, los puentes o los bancos del barrio en el que vive. Puede ser un nombre concreto, una palabra, una figura… forman parte del atrezzo de las ciudades, grandes o pequeñas, ocupando con descaro y rebeldía el espacio público. Seguramente tenga ya alguno en mente, ya le parezca una genialidad o una chapuza.

«El graffiti parece la manifestación de una fuerza que reclama su terreno», reflexiona Carlota Juncosa en ‘Malas Ideas’, una novela gráfica editada por Reservoir Books en la que regresa al universo de los 2000 para explicar a los ‘muggles’ del spray qué hay detrás del ahínco de jugarse el pellejo y saltar a las vías para ‘hacerse un metro’. Y en este sentido, va más allá de la dimensión clásica que lo asocia con delincuencia, peligro y extrarradio, cuestionando en su lugar el concepto de propiedad pública y privada, soberanía ciudadana y defensa de la espontaneidad.

Este tono ensayista convive con el carácter autobiográfico de la novela, que ilustra las inseguridades y los traumas que afloran al hacerse mayor y que solo el mismo paso del tiempo permite superar. Con un dibujo descuidado y viñetas a veces muy coloridas y otras inundadas de blanco, Juncosa evoca algunos de los episodios más trascendentales de su vida, también algunos de los más inconfesables -tanto es así que pidió a su madre abstenerse de leer la novela una vez publicada-, siempre vinculados al graffiti.

Desde el día que siendo una niña se fijó desde el asiento trasero del coche de sus padres en ‘el xupet negre’ -un chupete negro pintado con spray que entonces inunda Barcelona y que acaba convirtiéndose en todo un icono- hasta su experiencia durmiendo en un cajero o siendo detenida frente al Palau de la Música, la autora crece y evoluciona, así como lo hace su propio ‘tag’, que pasa de ser ‘lua’ de luna o lunática a ‘yo’ y ‘yonkz’, poniéndose a sí misma en el centro del mensaje. Y junto a ella Isis, Burto, Voodo, Slim, Desti, Conga… a medida que se avanza en el libro, diferentes voces de su círculo más cercano van desentrañando los orígenes del graffiti.

Así es como el lector descubre que este tipo de arte callejero nace en los suburbios de Nueva York aunque cuenta con referencias y similitudes históricas mucho más anteriores, como son los hobos, migrantes con vida nómada de Estados Unidos que hacían pintadas para comunicarse entre ellos, darse apoyo pero, sobre todo, para recordar que también pertenecían a un grupo y que, de alguna manera, no estaban solos.