Trenes rigurosamente vigilados, el éxito de Bohumil Hrabal, cumple sesenta años

Hace sesenta años el escritor checo Bohumil Hrabal consiguió publicar una pequeña obra maestra de la literatura, ‘Trenes rigurosamente vigilados’, una divertida y entrañable historia sobre la resistencia frente al invasor alemán durante la Segunda Guerra Mundial en Checoslovaquia. Hay muchas historias noveladas que narran cómo simples ciudadanos combatían con heroísmo a los nazis, pero ninguna como la escrita por Bohumil Hrabal que emplea la tragicomedia y la humanidad de sus personajes para así dar mayor realce a los trágicos acontecimientos con que culmina su historia

‘Trenes rigurosamente vigilados’ es una de las grandes novelas europeas del siglo XX, una novela que descubrió el genio narrativo de su autor y que se vio aún más realzado cuando varios años después, la adaptación al cine de la novela consiguió en 1967 el Oscar a la mejor película extranjera.

Estos sesenta años de historia de la novela merecen un reconocimiento a su altura, de manera que la editorial Galaxia Gutenberg ha decidido publicar una nueva edición de ‘Trenes rigurosamente vigilados’, una edición impecable que cuenta con la traducción y un magnifico epílogo de Monika Zgustova, la mejor conocedora de la obra literaria de Hrabal al que ha estudiado en todos sus aspectos.

Monika Zgustova nos traza los antecedentes que llevaron a Hrabal a escribir su famoso relato y nos cuenta que el escritor tenía 24 años cuando los alemanes invadieron Checoslovaquia. Estudiaba Derecho, pero sin ganas así que se apuntó a un curso para ferroviario. Este, el de ferroviario, fue el primero de una larga serie de oficios rocambolescos que el escritor ejerció a lo largo de su vida, con cariño. Trabajó de metalúrgico, reciclador de papel o tramoyista. Casa uno de estos oficios le sirvió para plasmarlo después en sus novelas. De su trabajo como ferroviario donde ejerció de mantenedor de vías en la estación de Nymburk nació su novela mas exitosa: ‘Trenes rigurosamente vigilados’.

Monika Zgustova, la traductora y autora también de una excelente biografía sobre el narrador checo, señala que ‘Trenes rigurosamente vigilados’ era una novela largamente madurada pero hasta cierto punto atípica, en el conjunto de su narrativa, alejada de sus registros más experimentales y relativamente optimista por comparación con el tono desolado, aunque siempre cómico o grotesco, que distingue a muchas de sus historias. El libro ofrece una impagable colección de personajes con los que Hrabal describía el reverso amable de la tragedia y transformaba en oro la dureza de la vida. Así aparece el jefe de circulación, Hubička, todo un don juan dedicado a seducir a mujeres, que usa el despacho del jefe para sus aventuras amorosas, como la que tuvo con Zdenicka, la joven y atractiva telegrafista a la que, tras subirle la falda, fue estampando sellos y más sellos en su culito, por lo que fue llevado ante el comité disciplinario; o el jefe de estación dedicado a criar palomas y a mantener un currículum intachable que le lleve a ser nombrado inspector de los ferrocarriles, o Máša , la novia del protagonista, también ferroviaria. El tono ligero y casi cómico de la narración no tiene otro objetivo que dar realce suficiente a los trágicos acontecimientos que acaba relatando.

Como la mayoría de los textos del autor, ‘Trenes rigurosamente vigilados’ combina la autobiografía con historias oídas e inspiración de material ya procesado por otros. El protagonista, Miloš Hrma, quien se forma para ser guardavía en una pequeña estación de tren antes del final de la Segunda Guerra Mundial, refleja las experiencias del propio Hrabal en la estación de Kostomlaty nad Labem, donde simultáneamente trabajaba como guardavía de vagabundos en los ferrocarriles del Protectorado y donde fue amenazado con disparos varias veces debido al sabotaje de las vías.

La historia transcurre en el invierno de 1945 en una estación de tren de Bohemia. El protagonista, Miloš Hrma, un ferroviario novato de veintidós años, regresa al servicio tras un período de tratamiento psiquiátrico ya que se había cortado las venas por haber fallado en su primer experiencia sexual con su novia donde se había quedado como una flor marchita.

Su novia, Máša, también era ferroviaria, se conocieron cuando durante cinco meses estuvieron frente a frente pintado la valla que rodea los talleres del ferrocarril. Se querían, pero luego tras fracasar en el primer intento de sexo con ella, se cortó las venas en un hotel de Bystrice y fue salvado por un albañil que abría un hueco en la pared contigua para instalar un extintor.

Un día, el jefe de circulación, Hubička, le dice en secreto a Hrma que un tren alemán con veintiocho vagones cargado de armas militares pasará por su estación a medianoche y que intentarán volarlo. Hrma se une a ellos de inmediato. Por la noche, llega Viktoria Freie, una artista de circo, para traer a Hubička un revólver y el explosivo con temporizador para destruir el tren. Miloš aprovecha la presencia de Viktoria para confiarle su problema y ella se presta a darle solución de manera que hacen el amor a plena satisfacción en el despacho del director y Miloš está feliz de ser finalmente un hombre.

Cuando el tren llega a la estación, Miloš se sube a la garita de señales y lanza el explosivo al tren. Un soldado alemán que iba en uno de los últimos vagones le descubre y le dispara. Hrma también dispara en ese mismo instante. Ambos caen en una zanja, donde mueren juntos. El ferroviario Miloš Hrma comprende la inutilidad de sus muertes y piensa no solo en su familia, sino también en el soldado alemán fallecido y en su familia. Al mismo tiempo, se siente orgulloso del trabajo bien hecho.

Miloš es el antihéroe por excelencia: inseguro, torpe, paralizado por el problema de su masculinidad. Pero es esta debilidad la que lo hace humano y cercano. Su decisión final de unirse a la resistencia, por lo tanto, parece firme y auténtica. Miloš, en última instancia, se comporta como un hombre valiente sin proponérselo.