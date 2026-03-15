William Boyd: regreso a las novelas de espías de los sesenta

William Boyd ya tiene una consagrada reputación como excelente escritor de cautivadoras novelas históricas y de espionaje. Ahí quedan para atestiguarlo libros como ‘Las aventuras de un hombre cualquiera’, ‘Sin respiro’ o ‘Solo, una novela de James Bond’. En ellas la combinación perfecta de la ficción histórica con el misterio trepidante del espionaje, sazonadas con su prosa, impregnada de inteligencia e ingenio, hacen que estas historias se conviertan en aventuras de fascinantes lectura, al crear personajes creíbles y humanos que viven en momentos determinantes de la historia.

Enriquecido con toda esta experiencia que William Boyd viene ejerciendo desde hace 45 años, nos llega ahora su última historia con el espionaje y la convulsa década de los sesenta como personajes escénicos y el atormentado Gabriel Dax al que los acontecimientos le empujan a la fuerza al alto espionaje.

‘La luna de Gabriel’ tiene todo eso y más, que la convierten en una lectura que engancha por su trama inagotable siempre desafiando al más difícil todavía, que WilliamBoyd consigue en un apasionante frenesí de situaciones.

Gabriel Dax, un escritor británico de viajes que vive atormentado por los recuerdos de una tragedia en su infancia, es también un hombre que a sus treinta años goza de éxito y popularidad gracias a esos escritos de viaje recorriendo el mundo. Entonces, en agosto de 1960, es requerido para realizar una entrevista secreta a Patrice Lumumba, primer ministro de la recién independizada República Popular del Congo. Los acontecimientos que siguen a esa entrevista le obligarán a zambullirse en el mundo del espionaje de alto riesgo.

En la entrevista el primer ministro congoleño , Patrice Lumumba , le confiesa a Gabriel su temor a ser asesinado sospechando de las agencias de inteligencia occidentales. Sus temores se hacen realidad pues poco después Lumumba es capturado y ejecutado tras un golpe militar. En este escenario la grabación de su entrevista con el mandatario asesinado se convierte en objeto de intenso interés para múltiples agencias de inteligencia, incluyendo tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Dax se convierte así, a su pesar, en un hombre portador de secretos importantes y codiciados. Para las agencias de inteligencia es un hombre que sabe demasiado. Dominado por el miedo y expuesto a un riesgo mortal, Gabriel Dax decide ocultarse y guardar las grabaciones de la entrevista que considera su seguro de vida .

Es entonces cuando aparece Faith Green, una espía que trabaja para el MI6 británico y por la que Gabriel sentirá una fuerte atracción sexual pese a ser diez años mayor que él.

Atrayendo a Gabriel con pagos impresionantes y la oportunidad de viajar gratis mientras contempla la investigación para su próximo libro de viajes, Faith lo envía en misiones a España y Polonia, donde su único trabajo, aparentemente inocuo, es comprar un dibujo de un artista y entregárselo a un tercero. Sin darse cuenta, Gabriel se ve involucrado en trabajos cada vez más peligrosos para Faith y, a pesar de sus persistentes dudas, parece incapaz de negarse.

Boyd evoca con maestría el Londres y el Congo de los años 60, donde la tensión política impregna el ambiente que tiene también de trasfondo la situación política con la URSS, la crisis de los misiles de Cuba y la política social de la época.

En paralelo Boyd nos va dando pistas de las tribulaciones que atormentan a Gabriel que se remontan a su niñez y a un incendio ocurrido unos 25 años antes en la casa de la infancia de Gabriel en Oxfordshire, donde falleció su madre, y del que milagrosamente él escapó con vida. El causante del incendio fue la llama de la lamparilla que ardía junto a su cama. Era una pequeña vela cubierta por una cúpula de cristal que semejaba la luna; es esta imagen que la sirve de título a la novela. Su madre la encendía como parte de un ritual a la hora de dormir que era importante para él, simbolizando orden y calma. Pero su mente ha borrado todos los recuerdos de esa noche, aunque todavía tiene pesadillas sobre el incendio. Desde aquella tragedia, Gabriel ha sufrido insomnio, y entretejida en la trama de espionaje se encuentra la historia de su esfuerzo por recordar lo ocurrido aquella noche.

‘La luna de Gabriel’ es un ejemplo exitoso de como William Boyd es capaz de tejer cautivadores relatos históricos y de espionaje; es una de esas peculiares novelas que equilibra hábilmente las exigencias de una trama emocionante con la profundidad del estudio de los personajes, siendo Gabriel y la espía Faith Green dos personajes fascinantes, dotados de gran autenticidad , que no caen en los clichés peliculeros.

‘La luna de Gabriel’ nos transporta con todo lujo de detalles al mundo del espionaje de los años sesenta y solo eso hace de este relato una novela fascinante.