Diario de lecturas
¿Y ahora qué hacemos si nos quedamos sin los chistes sobre Chuck Norris?
Tras el fallecimiento de Chuck Norris, quizás hayamos perdido algo más que al hombre y la leyenda, también el sentido a tanto chiste sobre su figura
Con la muerte de Chuck Norris quizás hayamos perdido algo más que al hombre y la leyenda, me temo que con su marcha ya no tendrán tanto sentido los chistes sobre Chuck Norris y su desaforada y mistificada masculinidad. Así que todos perdemos, porque esos chistes eran sencillos, casi haikus, pero muy divertidos. Este ‘Chuck Norris Fact’, que así los llamaron esos que le dan nombre a todo, lo soltó él mismo en una entrevista mirando de forma fija a la cámara: «Chuck Norris nunca utiliza un doble de acción, excepto en las escenas de llorar». El humor nunca sobra, aunque quizá en los entierros haya que usarlo con moderación -escribo esto como recordatorio para mí mismo, pero esa es otra historia-. ¿Qué es el humor? Voy a citar al instante a un hombre sabio y cabal para así evitar caer en el error de ponerme espléndido con teorías y tonterías: «Intentar definir el humorismo es como pretender atravesar una mariposa, usando a manera de alfiler un poste telegráfico». Eso lo dijo Enrique Jardiel Poncela, un señor que sufrió y disfrutó del envidiable talento de ser gracioso, don que combinó con una inteligencia e ingenio poco comunes. Y qué poco le rentó al escritor madrileño ser tan divertido, cuando murió arruinado y olvidado, asistido por la nobleza de un agradecido y nunca bien ponderado Fernando Fernán-Gómez -menos mal que a veces aparece alguien que protege a los que no se adaptan bien a esa cosa de vivir en sociedad y pagar las facturas-. Venga, no me resisto a soltarlo: es que el humor es cosa seria.
- Este parque de atracciones de Málaga reabre sus puertas con 4.000 metros cuadrados de ocio: tiene el área de juegos más grande de España, minigolf y camas elásticas
- Varios colectivos piden mantener el uso cultural del antiguo Cine Carranque
- Málaga ya huele a Semana Santa: guía completa de las procesiones de este Viernes de Dolores y Sábado de Pasión
- Adjudicado el desdoble de la A-357 entre Casapalma y Cerralba tras 16 años paralizado
- La marisquería de Málaga con 70 años de historia que sirve el mejor cartucho de pescaíto frito por pocos euros: 'Aquí no solo se sirve marisco, se honra al mar
- Todo sobre el Barça-Unicaja, partido clave en la zona play off de la Liga Endesa: fecha, hora y dónde verlo por televisión
- Ya está publicada la lista de admitidos para participar en el sorteo de 253 VPO en el sector Universidad
- La nueva vida de los caballos de Málaga tras el fin del servicio: así son los santuarios donde descansan