El heróe olvidado que salvó del nazismo a cientos de artistas

El tipo apenas es conocido. Apenas recibió honores y gratificaciones, en vida solo la Orden de Caballero de la Legión de Honor del gobierno francés y algunas otras, pero ya tras su muerte. Era Varian Fry, un joven periodista norteamericano que con su esfuerzo, su tesón y valentía creó desde Marsella un comité de rescate que logró salvar la vida a miles de ciudadanos alemanes y austriacos (se calcula que entre 2.000 y 4.000 personas). Intelectuales, artistas o escritores como Hannah Arendt, Marc Chagall, Victor Serge, Lion Feuchtwanger, Anna Seghers, Leonard Frank, Heinrich Mann, André Breton, Max Ernst o Alma Mahler lograron huir de las garras de la Gestapo y salvar sus vidas gracias a la intervención de Varian Fry y su comité de rescate.

Ahora el periodista alemán Uwe Wittstock ha erigido un merecido monumento literario a este logro excepcional con su libro ‘Marsella 1940. Los artistas que huyeron del nazismo’ que en España publica Galaxia Gutenberg.

Tras la invasión del país por las tropas alemanas, Francia quedó dividida en dos: la zona libre y la zona ocupada. Se desencadenó entonces una oleada masiva de refugiados hacia la Francia libre. Entre ellos se encuentran artistas, intelectuales y políticos alemanes que habían huido de Alemania años antes por haber criticado a los nazis o porque, como judíos, ya no podían vivir ni trabajar allí. Estos refugiados se encontraron atrapados en Marsella, uno de los puertos desde donde podían embarcar hacia Estados Unidos u otros países.

Wittstock relata en su libro cómo en Nueva York, Varian Fry y su amigo Paul Hagen, fuertemente concienciados de la grave situación en Francia, crean el Comité de Socorro Americano que consigue el apoyo económico de importantes donantes e incluso de Eleanor Roosevelt, la esposa del presidente americano.

El problema es que la mayoría de los artistas e intelectuales amenazados se encontraban escondidos o en campos de internamiento. Había que encontrarlos pues no sabía donde se hallaban y seguirles papeles para salir del país. El comité tiene además una lista elaborada por el escritor Thomas Mann de unas 200 escritores e intelectuales a los que salvar, muchos de ellos con familia.

El propio Fry viajó a Marsella y, durante las semanas siguientes, estableció una oficina para brindar asistencia financiera a los refugiados europeos y ayudarlos a superar los absurdos trámites burocráticos. Exploró opciones para abandonar el país y creó una organización con diversos colaboradores, cada uno con sus respectivas habilidades y experiencia —desde falsificadores de pasaportes hasta escoltas para cruzar los Pirineos— para ayudar a la mayor cantidad posible de personas en situación de vulnerabilidad a escapar de Francia. Fry permaneció en Francia durante 13 meses, tiempo en que fue vigilado en forma constante, más de una vez interrogado teniendo que soportar incluso la negativa a colaborar del consulado americano en Marsella. Tuvo que recurrir también a realizar trabajos en forma encubierta con medios ilegales (fondos del mercado negro, mafia, documentos falsificados, vías de paso secretas en las montañas y rutas marinas) para rescatar de Francia a refugiados en peligro. Así estableció una ruta que va de la localidad francesa de Cerbère a Portbout, en España, donde los huidos seguían hasta Lisboa para embarcar rumbo a EEUU; cuando ésta se hizo insegura abrió otra ruta desde el pueblecito de Le Vernet, llamada la ruta Líster, por ser la que escogió el militar español republicano para llevar a sus soldados a Francia. Con estas dos rutas, Varian Fry logró poner a salvor a varios centenares de perseguidos. Tuvo, por desgracia, algunos contratiempos, como el ocurrido con Walter Bejamin, que no pudo soportar la dureza del recorrido y acabó quitándose la vida.

El libro aporta también con gran detalle un retrato complejo de la situación: la vida en los campos de hombres y mujeres establecidos por los franceses inmediatamente después de la invasión del ejército alemán, donde todos los alemanes fueron internados hasta obtener los documentos necesarios para abandonar el país o lograr escapar. Las duras condiciones de huida de muchos, como la escritora Anna Seghers, que huía con dos hijos pequeños, sin comida, sin alojamiento y con la Gestapo pisándole los talones.

Wittstock investigó y recopiló meticulosamente los innumerables relatos de fugas y los hechos caóticos de cientos de destinos individuales, ordenándolos cronológicamente en su libro para transmitir a los lectores la dramática escalada de los acontecimientos.

Pero el autor no solo retrata a los rescatados, sino también a los colaboradores de la red organizada en torno a Fry, algunos de los cuales destacaron por su valentía y compromiso. Todo ello convierte el libro en un monumento a la humanidad.

El libro de Wittstock es muchas cosas: una lección de historia meticulosamente documentada y magníficamente presentada, una lectura informativa y entretenida, un recuerdo conmovedor y una advertencia. En resumen una lectura absolutamente recomendable.