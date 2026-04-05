Miguel Campins, el héroe militar fusilado por Queipo

En Lorenzo Silva no sólo son reconocibles y admirables sus novelas sobre la serie policiaca protagonizada por la pareja de guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, o aquellas otras que ahondan en los entresijos del poder y los secretos de Estado, también ha demostrado su gusto y su interés en la novela histórica con relatos que combinan investigación histórica y reflexión ética. Lorenzo Silva lleva años poniendo su inteligencia narrativa en la publicación de historias sobre sucesos o personajes que considera vitales o ejemplares. No hay en ellos un afán de reemplazar a la historia sino de intentar dar sentido a lo que sucedió en cada caso narrado.

Es el caso de ‘Recordarán tu nombre’ que narra como dos militares, el general Goded y general Aranguren, se enfrentaron en la Barcelona de 1936, uno por apoyar a los sublevados y el otro por defender la legalidad republicana; o ‘Carta blanca’ que narra los avatares del legionario Juan Faura, primero en la guerra de Marruecos y luego en la guerra civil española, peleando en cada caso en bandos diferentes. En ‘Castellano’ reconstruye aquella gran revuelta de un sueño de orgullo y libertad de los comuneros frente al rey Carlos y frente a la codicia de los consejeros extranjeros del rey.

Y ahora nos llega ‘Con nadie’ donde Silva rescata la figura de un militar ejemplar e íntegro, el general Miguel Campins. La historia, en su fase final y desenlace, tiene similitudes con aquella otra narrada en ‘Recordarán tu nombre’, donde los generales Goded y Aranguren se enfrentaron, uno por apoyar a los sublevados y Aranguren por defender la República. En ‘Con nadie’ el general Campins, recién nombrado comandante militar de Granada en 1936, se enfrentó al todopoderoso y sanguinario general Queipo de Llanos, que actuaba como jefe militar hegemónico de Andalucía. Campins se limitó a cumplir con su deber y a mantener el orden en la ciudad. Esto le enemistó con Queipo que ordenó su detención y posteriormente su fusilamiento haciendo caso omiso e incluso burlándose de las reiteradas peticiones de Franco -amigo y colaborador de Campins- por reclamar el indulto para su amigo.

Campins, que se había mantenido alejado de la conspiración militar, cuando llega el 18 de julio, le estalla la sublevación en la cara y en un principio decide permanecer fiel al gobierno y la legalidad republicana dejando a las tropas en los cuarteles. Después, dos días más tarde, al comprobar que el estado de guerra y la violencia se habían adueñado de las calles de Granada, se ve obligado a sumarse a los sublevados. Lo hace con muchas reticencias y enfrentándose al general Queipo de Llano, que ya entonces era una fuerza desatada dispuesto a eliminar físicamente a todos sus enemigos.

Tal como narra Lorenzo Silva, el general Campins -al igual que hizo en los mismos días el general Aranguren en Barcelona- dado su alto concepto de la lealtad y la integridad militar, se limitó a cumplir con su deber, un deber que chocó con la ilegalidad de los militares sublevados y ello le costó la vida.

El retrato que Silva hace de Campins es el de un hombre que intenta mantenerse fiel a su palabra y a su ideario militar cuando casi todo a su alrededor empuja hacia la traición o la violencia. Era un militar que siempre tuvo claro el papel encomendado al Ejército y que éste nunca debía sustituir a la política.

Antes de ese final Silva narra en ‘Con nadie’ la impecable carrera militar de este hombre, héroe de la guerra de Marruecos, subdirector con Franco de la Academia Militar de Zaragoza y una hoja de servicios ejemplar. En África dirigió con éxito y valor la reconquista de Annual y la de Xauen, al mando de la artillería. Fue allí donde comenzó a forjar con Francisco Franco una relación de respeto y amistad que años después, en 1928, fraguó cuando Franco fue nombrado director de la Academia General Militar de Zaragoza y éste nombró a Campins como su segundo en el mando académico militar.

A la par que narra la exitosa carrera militar de Campins durante sus años en la guerra de Marruecos, Silva traza también el dibujo de lo que era el estamento militar español en esos años, donde la corruptela y la incompetencia dominaban con fuerza en el estado mayor.

De eso trata ‘Con nadie’, una novela que, como ya señalamos, se aleja de esas otras que conforman la serie policial protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro, para firmar un texto muy ambicioso y logrado en su elaboración por su carácter histórico. En ‘Con nadie’ encontramos a ese otro Lorenzo Silva en cuanto a la temática, pero con el mismo compromiso por contar, con rigor y prosa sensible, una historia singular y ejemplar.