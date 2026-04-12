120 años ‘esperando’ de nuevo a Samuel Beckett

Peggy Guggenheim, la multimillonaria mecenas artística, con la que tuvo una ardiente relación amorosa y sexual en 1939 le llamaba Oblomov, como el protagonista de Goncharov y en alusión a su carácter indolente. Pero Samuel Beckett no fue nunca un apático, al menos en todo lo que concernía a su trabajo de creación literaria. Hoy cuando celebramos los 120 años de su nacimiento y constatamos la impresionante herencia artística que nos legó, sonreímos al recordar cuan equivocada estaba su amante Guggenheim al mentar a Beckett. Sólo una menta lúcida y nada apática como la de Samuel Beckett podía concebir historias como las que escribió, sobres las fallas sociales que produce la alteración de la razón y, más sutilmente, sobre las brutales consecuencias de la guerra y la intolerancia.

Considerado uno de los escritores actuales más influyentes, sus obras sin embargo, siguen suscitando pasiones encontradas de admiración o rechazo. La escritura de Beckett es única e inconfundible, teniendo un rasgo fundamental como es presentar temas trágicos, como los pesares de la vida, la soledad o la infelicidad, encarnados en formas cómicas. Maestro de la parodia y la ironía y dotado de un sentido del humor corrosivo inimitable, Beckett crea un mundo propio poblado de seres extraños que son

Samuel Beckett nació hace ahora 120 años, el 13 de abril de 1906, en Foxrock, un suburbio de Dublín, en el seno de una familia angloirlandesa de clase media, donde creció en un ambiente religioso y solitario que incubaría su estilo sobrio y meditativo.

En 1969 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura «por su escritura, que, renovando las formas de la novela y el drama, adquiere su grandeza a partir de unos pensamientos e ideas muy agudos, como el señalar la indigencia moral del hombre moderno, o su condición de gusano dirigido y manipulado por otros, y dibujar muchas situaciones humanas absurdas y contradictorias».

Una noche de enero de 1938 en París, de camino a casa con unos amigos, fue apuñalado por un proxeneta en la calle. La hoja rozó su corazón, pero le perforó un pulmón y fue trasladado de urgencia al hospital. Durante su estancia en el hospital recuperándose del atentado, una de las visitantes de Beckett fue Suzanne Descheveaux-Dumesnil, una francesa de treinta y siete años a quien ya había conocido jugando al tenis. Suzanne se convirtió en su esposa y en su gran apoyo pues se dedicó a publicar su obra y, más tarde, a protegerlo de las intromisiones de periodistas, oportunistas y personas que se aprovechaban de él.

Su obra más emblemática, ‘Esperando a Godot’, representa el teatro del absurdo: dos vagabundos, Vladimir y Estragon, esperan inútilmente a un tal Godot, sin que este personaje aparezca jamás, una metáfora punzante de la espera humana sin sentido. Cuando Esperando a Godot se estrenó en el pequeño Théâtre de Babylone de París en 1953, el mundo del teatro se sorprendió (y quizás se sintió un poco resentido) al verse transformado. Mientras que muchos espectadores y críticos abuchearon o se encogieron de hombros y se apartaron, unos pocos perspicaces descubrieron un drama muy humano reducido a sus gestos más esenciales: expectativa, compañía, abuso, esperanza. Las múltiples resonancias que se encuentran sin duda en esta obra hablan por si misma. Su universalidad y su grandeza residen en que cada uno de los espectadores puede sacar sus propias conclusiones y se ve, de un modo u otro, representado en sus protagonistas. Esperar a Godot es esperar la cristalización de los deseos y necesidades que todos tenemos.

La amistad de Beckett André Bernold

Editorial : Ediciones del Subsuelo

: Ediciones del Subsuelo Traducción : Anne-Hélène Suárez

: Anne-Hélène Suárez Precio : 17,00 €

: 17,00 € 101 páginas

En septiembre de 1940, con la ciudad de París ocupada por los nazis, Beckett se unió a la resistencia. Trabajó traduciendo y enviando mensajes con destino al servicio de inteligencia británico. Los alemanes descubrieron su grupo y debió huir en agosto de 1942 con la Gestapo pisándole los talones. Él y su mujer se escondieron en el pueblecito de Roussillon, al sur de Francia. Allí, simulando ser un campesino, continuó escribiendo. Con la liberación de Francia, Beckett volvió a París en agosto de 1944.

En 1945, tras regresar a París, decide y escoge el francés para escribir su obra. Se inicia también aquí la etapa más fructífera de su actividad como escritor, que culmina con En attendant Godot, su obra más famosa .

Este periodo de escritura francesa, según los expertos hacen de Beckett un escritor genial, una de las voces más originales y uno de los autores más revolucionarios del siglo XX. El cambio de legua le permitió a Beckett crear su estilo único, dotado de un lenguaje musical, sencillo y cortante, con frases fáciles de entender, al eliminar cualquier erudición. Su trilogía de novelas, Molloy (1951), Malone muere (1951) y El innombrable (1953), escrita a un ritmo extraordinario en francés y posteriormente traducida al inglés por el propio Beckett, se encuentra entre las mejores obras en prosa del siglo.