Christopher Clark: bulos en el siglo XIX

Hoy es una avanzada de la dictadura de Putin en el corazón de la Europa democrática. En su día, Königsberg, además de la patria chica de Emmanuel Kant, fue una histórica y próspera capital prusiana a orillas del Báltico.

De esos tiempos es la historia que el catedrático de Historia de Cambridge, el británico Christopher Clark, ha desempolvado en ‘Un escándalo en Königsberg. Noticias falsas del siglo XIX’ (Galaxia Gutenberg), tras toparse por casualidad con los expedientes en 1990.

El autor del célebre ensayo ‘Sonámbulos. Cómo Europa fue a la guerra en 1914’ se mide ahora en las distancias cortas para desarrollar un drama de acoso y derribo público a dos religiosos protestantes, que tuvo lugar entre 1835 y 1842 y que demuestra, si miramos a nuestros días, que no hay nada nuevo bajo el sol.

Porque lo que el historiador británico despliega es, ni más ni menos que un fantasioso bulo que fue capaz de arrollar las carreras de dos predicadores luteranos, Johann Ebel y Heinrich Diestel, con la connivencia de altos responsables de Prusia y el respaldo, poco parcial, de buena parte de la prensa de la época.

De telón de fondo, una época de grandes tensiones entre partidarios del laicismo estatal y entre una religión que, a comienzos del XIX, «recorrió Europa como una sobrecarga eléctrica espiritual», señala el autor.

Los dos religiosos fueron culpados de seguir las enseñanzas de un reformador protestante demasiado dado a fantasías espirituales, llamado Johann Heinrich Shönherr.

El problema estribó en que sobre Ebel y Diestel recayeron acusaciones de forzar a prácticas sexuales a sus seguidores, en teoría, como mandaban las enseñanzas de Shönherr; algo de lo que dieron testimonio en el juicio testigos que, en realidad, nunca presenciaron las supuestas prácticas. El sexo, sin duda, fue lo que «dio alas al escándalo», recalca el historiador.

El problema de ‘Un escándalo en Königsberg’, desarrollado de forma muy metódica y casi ‘prusiana’ por el autor, radica en la falta de sustento en algunos momentos importantes de este drama judicial, lo que el autor dribla con algunas recreaciones escénicas y una conclusiones finales. Sin embargo, la sensación es la de que falta un cierre al libro, y que una parte de la historia queda por contar.

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Lo que también muestra es una cadena de despropósitos y difamaciones puestas en marcha por errados funcionarios que, en su afán por modernizar el Estado, fueron implacables con unos ‘Mucker’, la palabra despectiva con la que se calificaba a las personas «insinceramente devotas». Fueron víctimas de un bulo, con todas las de la ley.