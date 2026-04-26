Isabel Allende: escribir desde las tripas

El hecho de escribir una literatura genuinamente comercial y popular no ha impedido a Isabel Allende trazar una trayectoria que la sitúa como una de las autoras más leídas en lengua española, gracias a que ha sabido insuflar a su literatura comercial cierta dosis de calidad y de originalidad en sus enfoques. Tras casi cuarenta y cinco años dedicada a la literatura, con más de veinte novelas publicadas, varias de literatura infantil, cuentos, obras de teatro y autobiográficas, Isabel Allende es un referente de la novela hispanoamericana .

Ahora , a sus 83 años y sintiendo «acercarme al final de mi vida me parece importante escribir sobre... escribir», lo que se ha traducido en la publicación de ‘La palabra mágica’ escrita a modo de una larga reflexión sobre el papel que ha tenido la escritura a lo largo de su vida y sus vivencias como escritora.

En su análisis Allende considera que cada libro es un viaje a la memoria y al alma, un ejercicio de introspección. Dice no tener miedo al dolor ni a la muerte a la que ha visto de cerca. Solo teme el momento en que ya no pueda escribir. Y es que, si no escribe «se le seca el alma», por eso ha escrito tantos libros. Piensa que habrá tantos métodos para escribir como escritores, «pero yo he aprendido solo con la práctica y con la tenacidad de un camello, palabra a palabra, un error tras otro, año tras año con mucho café».

El pasado remoto es el lugar sagrado de su inspiración: la casa de los abuelos donde creció, el idioma español con acento chileno de su infancia, las extraordinarias mujeres que la criaron, como su abuela clarividente, su madre, con su amor fiero y su mente brillante, las empleadas con las que escuchaba radionovelas en la cocina.

En la década de los sesenta, ejerciendo el periodismo en Chile, descubrió el poder de la palabra escrita; que la escritura no es un fin en sí mismo sino un medio de comunicarse. De ahí que sus libros no se gesten en la mente; crecen en su barriga. Cree que las historias y los personajes existen en otra dimensión donde son rescatados para traerlos al mundo.

Las historias juegan un papel fundamental en nuestras vidas, le dan forma a nuestra realidad, nos definen como individuos, quienes somos, qué hacemos. «La historia es un cuento que hemos acordado considerar verdadero».

Nunca intenta transmitir un mensaje en una novela, porque la arruinaría. No necesita ofrecer ideología feminista, basta presentar protagonistas femeninas fuertes; no necesita plantar su posición política o ideológica porque cualquiera lo adivina entre líneas. En una novela solo desea compartir una historia que le interesa o le conmueve .

En ‘La palabra mágica’ recuerda cómo en 1973 un golpe militar acabó con la democracia en Chile, su país «y todo cambió en veinticuatro horas». La palabra escrita es una subversión por eso recuerda el olor y el humo de los libros quemados en piras públicas. «Me quedé un tiempo callada mientras esperaba que los militares volvieran a sus cuarteles y se recuperase la democracia, pero pasaban los meses y la dictadura era cada vez más fuerte y represiva». Por eso, con su familia, se fue del país. «No pude vivir con miedo»

Nueve años después se publicó en España su primera novela ‘La casa de los espíritus’. El temor impulsó su deseo de ser novelista. Ella fue de la primera generación de escritores que se formaron leyendo a los maestros del boom latinoamericano, un movimiento absolutamente masculino y donde las mujeres escritoras no tuvieron cabida. Pero desde entonces todo ha cambiado mucho y hoy se asiste a un boom de la literatura escrita por mujeres

Al exiliarse de Chile marchó a Venezuela donde malvivió durante siete años. Luego encontró un trabajo estable pero que no le gustaba y entonces sucedió un milagro. Empezó a escribirle a su abuelo que agonizaba en Chile. Le contaba todos sus recuerdos de Chile; la carta fue creciendo y creciendo y se convirtió en La casa de los espíritus, su primer libro. Por mediación de un amigo escritor le mandó el manuscrito a Carmen Balcell, la agente literaria catalana, a esta le gustó y ahí nació la escritora.

Hasta entonces nunca había pensado en la escritura como una carrera, pero el éxito de su primera novela le cambió la vida y abrió el camino que siguió hasta hoy.

Inicia sus libros siempre el 8 de enero, es cuestión de disciplina que facilita mucho las cosas. Sin disciplina no hay inspiración que valga, dice. Tener un día fijo para comenzar un libro le funciona como una varita mágica.

La muerte prematura de su hija Paula le rompió el corazón y la cambió para siempre. Tenía una rara condición genética, la porfiria, que no debería ser fatal, pero sufrió una crisis en Madrid; en el hospital le administraron fármacos contraindicados, cayó en coma y además hubo negligencia en la unidad de cuidados intensivos lo que le produjo un daño cerebral severo y quedó en estado vegetativo. Se la llevó a su casa de California y allí murió con veintinueve años. Poco después comprendió que la única forma de soportar el duelo era escribiendo.