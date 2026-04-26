Ensayo ‘Una filosofía de la risa’: cuando el humor es vida

Quizás porque nunca hemos encontrado el libro que Aristóteles prometió que escribiría sobre la comedia, tan maravilloso género quedó desprovisto del barniz filosófico y el prestigio que sí tiene la tragedia.

Y sin embargo, el empleo del humor puede ser un excelente remedio filosófico para trasegar por la vida.

Esto es lo que nos propone el profesor universitario y filósofo Bernat Castany Prado (Barcelona, 1977) en su excelente, sugerente y divertido ensayo ‘Una filosofía de la risa’, que acaba de publicar Anagrama.

La portada de la obra, en la que Martin Heidegger luce una rotunda nariz roja de payaso, es toda una declaración de intenciones. En todo caso, el autor precisa, y evidencia, que más que una teoría sobre la risa filosófica, lo que pretende es ofrecernos maneras de aplicarla a la existencia.

Castany Prado, que quedó finalista en 2022 del premio Anagrama de ensayo con ‘Una filosofía del miedo’, cambia de registro para ofrecernos una obra estilísticamente festiva, hábilmente dividida en una miríada de apartados, con títulos y remates finales repletos de juegos de palabras, sin olvidar un ejército de chistes, algunos de ellos tan malos que mueven a la risa.

La estrategia escogida por el autor es muy acertada, porque la sonrisa no se pierde en toda la lectura, lo que no resta un ápice de profundidad a sus reflexiones, para las que ha removido previamente Roma con Santiago; pues pocas veces se ha analizado el fenómeno del humor filosófico con tantos frentes, para demostrar que «sin lo cómico no puede haber filosofía». Así, el autor nos acompaña para evidenciar que lo cómico puede hacer frente a la necedad, el dogmatismo, la ignorancia, el miedo a la muerte o la pedantería; pues como decía Ramón Gómez de la Serna, el humorismo no se trata de un género literario sino «de un género de vida, o mejor dicho, de una actitud ante la vida», que se puede ejercitar con la práctica filosófica.

Precisamente, frente a la muerte, recuerda uno de los posibles orígenes de la expresión ‘risa sardónica’, que provendría de la figura de una ‘bufona’ de Cerdeña, encargada -al contrario que la plañidera- de hacer reír a los asistentes a un velatorio. «La muerte es una pared infranqueable, sin duda. Pero podemos aprovecharla, al menos, para jugar al frontón», escribe.

Por este libro desfilan Cervantes, Rabelais, Luciano de Samosata, Chesterton, Erasmo de Rotterdam, Shakespeare, cínicos y epicúreos, Swift o Borges; entre otros, maestros de la risa y la ironía.

Y, por su sentido práctico, no se le escapa la aplicación del humor en la ética y la moral, así como en una comunidad y en democracia; pero tampoco, el mal uso del humor, cuando el capitalismo lo instrumentaliza, en una suerte de ‘hilarocracia’. Así, no hay que olvidar el maremágnum de risas sin fin que nos depara la sociedad de pantallas actual, con el fin de que sobrevivamos «mientras nos echamos unas risas». Un libro que mueve a la reflexión con una sonrisa. Ahí es nada, que diría Sartre.