Tom Wolfe: teoría y práctica del Nuevo Periodismo

El periodismo está en crisis. Esta frase ha podido pronunciarse en casi cualquier momento de los últimos tres siglos. De lo que no cabe duda es de que en ocasiones ha experimentado un impulso, un auge, una renovación extraordinaria. Por ejemplo, en los años sesenta con el llamado Nuevo Periodismo. Un movimiento literario y periodístico que surgió en Estados Unidos. Su característica principal fue la aplicación de técnicas narrativas propias de la novela de ficción a reportajes basados en hechos reales y rigurosamente documentados.

Esta corriente rompió con la objetividad rígida del periodismo tradicional (donde el reportero era un observador invisible) para permitir que el periodista se involucrara en la historia, utilizando un lenguaje más subjetivo, emocional y artístico.

El principal teórico de todo esto fue Tom Wolfe (Richmond, 1931 - Nueva York, 2018) con la obra que nos ocupa, ‘El Nuevo Periodismo’, que ahora reedita Anagrama. En ella, Wolfe, todo un personaje, que fue celebérrimo y autor de bestsellers (’La hoguera de las vanidades’), teoriza sobre el movimiento, erige a ‘A sangre fría’, de Truman Capote como máximo exponente del género, nos cuenta sus inicios e incluye una antología de obras, crónicas, reportajes, canónicos del nuevo periodismo.

Otros grandes del género fueron Gay Talese, famoso por perfiles psicológicos profundos como ‘Frank Sinatra está resfriado’, publicado en la revista Squire en 1966 que todo periodista, aspirante a serlo o curioso lector debería leer. O Hunter S. Thompson, que llevó el estilo al extremo con el «periodismo gonzo», donde el autor es el protagonista absoluto de la acción. Sin olvidarnos de Joan Didion, que aportó una mirada introspectiva y personal a los cambios culturales de toda una época.

El volumen incluye, entre otros trabajos, el mítico Los ejércitos de la noche, de Norman Mailer, La dolce vita, de Bárbara L. Goldsmith o ¿Duerme usted desnuda?, de Rex Reed, pieza consistente en una entrevista a Ava Gardner que no tiene desperdicio. Reed elevó el género de la entrevista y fue maestro a la hora de inmiscuirse en la propia escena del entrevistado, en sacarle jugo y en reflejar la atmósfera en la que se realiza la entrevista. «Llevo 25 años interpretando películas, siendo una estrella de cine y no he logrado nada. Nada, solamente tres asquerosos exmaridos», afirma la mítica Ava.

Con todo, el lector se solazará también con las andanzas de la vida de Wolfe: «Al conseguir mi doctorado en Literatura Norteamericana en 1957, yo me hallaba en las garras crispadas de una enfermedad de nuestro tiempo cuyos pacientes experimentan un arrollador deseo de incorporarse al ‘mundo real’. Así empecé a trabajar en los periódicos. En 1962, después de unas tazas de café aquí y allá, llegué al New York Herald Tribune... ¡Ese debía ser el lugar!…», nos cuenta Wolfe en este volumen, con una ironía o visión de las cosas digna de encomio.

No exenta de sarcasmo, Wolfe realiza una clasificación de las clases sociales en la literatura, colocando en primer y privilegiado lugar a los novelistas y reservando el papel de «lumpemproletariado» a los reporteros. Pero claro, todo esto, afirma, cambia cuando los periodistas comienzan a hacer literatura con los hechos, no simples noticias. O sea, ascienden en esa escala social de los hombres de letras. En efecto, el Nuevo Periodismo dio un empujón a la práctica informativa al incorporar al periodista como protagonista o relatar hechos reales al estilo de la novela o con más voluntad de estilo. Wolfe no ahorra críticas al periodismo tradicional: «Las columnas de los periódicos se han convertido en una ilustración clásica de la teoría de que las organizaciones tienden a elevar a la gente a sus niveles de incompetencia». Para ello ejemplifica con columnistas legendarios como Walter Lippman o Jimmy Breslin, retratando cómo la columna era un premio tras una trayectoria para, se supone, aportar brillantez. En no pocos casos la cosa degenera y el columnista no sale a la calle, no aporta frescura y se nutre de su memoria o de la televisión, afirma sin piedad. Lo bueno sería, estima Wolfe, que el columnista y nombra honrosas excepciones, lanzara en su columna también hechos presenciados por él mismo: trabajar un tema, una historia y hacer con ella una columna, no necesariamente un reportaje o crónica.

«Sé que algunos periodistas no soñaban ni pretendían» renovar el género ni el periodismo, escribe Wolfe, pero «estoy seguro de que los Updike o el gran Philip Roth están ahora sudando tinta y buscándose en la historia de la literatura». O sea, su idea es que el Nuevo Periodismo se ha hecho, se hizo, un hueco en la literatura, la invadió, entró en ella sin miramientos. Aunque Wolfe es el referente anglosajón, en español fue notable en el cambio de paradigma periodístico la Fundación Gabo (fundada por Gabriel García Márquez), que ha formado a periodistas con la premisa de que «el periodismo es un género literario». Y tenemos herederos como Leila Guerriero, Martín Caparrós o Juan Villoro entre otros muchos. Hechos narrados de forma literaria y marcada voz propia sin complejos.