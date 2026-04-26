Ilustrador Juan Berrio: la vida sin artificios

En un mundo en el que se está para ‘contarlo’ y no para ‘vivirlo’, abrazar la vecindad de una escalera o un rellano debe ser lo más parecido a lo antisistema del siglo XXI posdigital. Preocuparse por el morador de la puerta de al lado, ser partícipe de su vida, de su cotidianidad, y encontrar en ella un motivo para el recuerdo, hoy en día puede llegar a ser una experiencia aterradora para muchos.

Tampoco hay que llevarse a engaño, desde siempre las conversaciones de ascensor con vecinos han conformado probablemente la interacción social más incómoda e insulsa que pueda existir -y eso no es una cuestión generacional-, y hay quien merecería un exilio sin retorno por muchos motivos, pero no deja de ser preocupante la incapacidad manifiesta para tejer una red con nuestro entorno más cercano. Siempre se está demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado desinteresado.

Demasiado ensimismados con vidas ajenas de cartón piedra expuestas en redes, impidiéndonos a nosotros mismos disfrutar del regalo de tener una existencia corriente, sin artificios, que los domingos huele a café y pan tostado, a ropa limpia y a guiso. Una existencia tan sencilla como extraordinaria, donde también es posible encontrar un amor bueno, como el de Claudia y Tristán, que nace en la escalera de un edificio en la calle Porvenir. Es la historia de ‘Los domingos también’, una novela gráfica de Juan Berrio para Salamandra Graphics, que habla de enamorarse sin focos y sin dramas, pero también del paso del tiempo, de la soledad y de la convivencia que cuida, escucha y acompaña.

Una de las viñetas de 'Los domingos también'. / L. O.

Cada breve capítulo muestra una anécdota de los dos jóvenes, que gozan de un amor predestinado y sencillo arraigado al pasillo que une sus hogares. A veces, esas vivencias son paseos tranquilos, compras, viajes en transporte público o momentos para languidecer a gusto sobre la cama. Tan en paz como un agridulce domingo.

Son testigos de este amor neonato sus vecinos, curiosamente todos ya en la tercera edad, que asisten a esta relación con un cariño casi paternal, y también con ciertos tintes de envidia, quizás inspirados por la añoranza de su juventud, cuando la vida se disfrutaba sin el crepitar de los huesos ni la cercanía de la muerte. Doña Dora es uno de los personajes más entrañables, cotilla y entrometida a simple vista, y más solitaria de lo que seguro le gustaría. Serafín es su eterno pretendiente, condenado a a los desplantes de su amada debido a su gusto por la rimbombancia y el exceso de adjetivos y apelativos ñoños. Cálpur y Tíbur, por su parte, son el ejemplo del amor que permanece intacto con los años, ese que vive en los pequeños detalles.

Con todos ellos, Berrio dibuja un universo pequeño pero infinitivo en sus posibilidades, donde lo excepcional reside en lo más puramente cotidiano. Sigue así la estela de ‘Miércoles’, una novela en la que el ilustrador muestra un barrio común en el que viven personas modestas como el escenario más vibrante. Un soplo de aire fresco en una era en la que el objetivo y fin es ‘hacerse viral’.