Amor y muerte frente a frente en Ciudad Juárez

En ese largo trotar que ha supuesto su largo recorrido literario Yasmina Khadra nos ha llevado desde Kabul, a Tel Aviv, París Bagdad, Río Salado , Trípoli, Tánger, Molenbeek, La Habana, o Blida..., y ahora en su regreso a la novela negra -uno de sus géneros preferidos-el autor nos lleva a Ciudad Juárez, ciudad fronteriza de México. La ciudad de todos los vicios. Allí donde el infierno se hace presente. Allí -cuentan los que han huido de aquello- los robos, violaciones, drogas, prostitución, ajustes de cuentas y todos los crímenes imaginables se pasean por sus calles. Pese a ello miles de adolescentes mexicanos sueñan con llegar a Ciudad Juárez para conseguir enriquecerse con rapidez enrolado en uno de los cárteles de la droga.

Este es el escenario que escoge Yasmina Khadra para su última novela, recién llegada a España ‘Amor sicario’ , un título extrañamente diferente al original: ‘Por el amor de Elena’. Es ella, Elena la protagonista principal de este relato junto a Diego que luchará por recuperar el amor de ella.

Estos son, por tanto, los dos ejes contrapuestos sobre los que Khadra hace girar su novela: el sórdido y sangriento submundo de Ciudad Juárez, frente a la poderosa fuerza del amor que intenta triunfar pese a la violencia y el horror.

Hay un primer escenario donde todo comienza, Recinto de la Trinidad, un rincón olvidado y perdido en mitad del desierto del estado de Chihuahua, donde se inician los destinos de Elena y Diego, amantes desde la infancia, ahora apenas salidos de la adolescencia. Ellos eran inseparables y parecían destinados a vivir juntos una vida de felicidad. Hasta que un día ocurrió una terrible tragedia: Elena fue violada ante los ojos aterrorizados de Diego quien, paralizado por el miedo, no hizo nada por salvarla. Ella jamás lo perdonará, y él jamás se perdonará a sí mismo. Así que, cuando Elena huye, él jura encontrarla.

Pero rescatar a Elena, quien huyó de su pueblo a Ciudad Juárez, la ciudad más violenta del mundo, será todo un desafío para el joven enamorado. Junto a su primo Ramírez, Diego debe adentrarse en los fétidos pantanos de la guerra de cárteles que asola la frontera entre México y Texas. En este infierno, es como jugar a la ruleta rusa todos los días.

A través de las palabras de Diego, el narrador de esta historia, Yasmina Khadra nos revela cuán fácil es sucumbir al atractivo y las ganancias fáciles del narcotráfico, cuán fácil es renunciar a la propia humanidad por un beneficio puramente personal, cómo el dinero se gana a puñados y se pierde a fajos de 100 dólares. Juárez es un infierno en la tierra donde los débiles no tienen cabida, donde los barrios y sus habitantes están divididos en territorios gobernados por tiranos verdaderamente sanguinarios, y donde la policía simplemente no existe.

Yasmina Khadra, que vivió anteriormente en México, se inspiró en una historia real, terrible y desgarradora para escribir esta novela angustiosa, donde la violencia descrita refleja la vida que llevan las personas en las ciudades más duras del país.

Khadra no ahorra argumentos ni detalles. La dureza queda reflejada a cada página. Se trata de una novela oscura, muy oscura y sórdida, contada sin sordina. La violencia es omnipresente, con sus habituales consecuencias: pobreza, corrupción, drogas, violaciones, asesinatos, masacres... desesperación. Por todo ello deberá pasar de manera obligada Diego en su dura batalla por recuperar el amor de Elena.

Para plasmar esta desesperación y esta oleada de violencia, Yasmina Khadra nos ofrece una narración rítmica donde la poesía y las metáforas se entrelazan con la filosofía cotidiana de un mundo feroz.

‘Por el amor de Elena’ representa una ruptura verdaderamente única e innovadora con los demás textos de Yasmina Khadra. Frente a esos escenarios que, como señalábamos al principio de este texto, nos venía ofreciendo Khadra en anteriores novelas, este último trabajo nos ofrece una perspectiva diferente sobre otra región del mundo, donde Yasmina Khadra traslada su lucha contra la furia bárbara y la vagancia, así como los estigmas que este sistema de cárteles inflige a la población y al Estado mexicanos, con igual ferocidad.

Yasmina Khadra, tomando la pluma, denunció esta cultura de violencia que sufren los pueblos, los individuos y, especialmente, las mujeres y los niños.

‘Por el amor de Elena’ se caracteriza por un realismo inquietante y asombroso de la violencia. La elección de los escenarios donde se desarrollan las aventuras de sus personajes es acertada y pertinente, lo que contribuye a la autenticidad de la narración.

Pero en el otro eje del contrapunto, esta novela es también un admirable homenaje al amor ideal que restituye a la humanidad su verdadero sentido y embellece la vida. Yasmina Khadra explica que una mujer solo es digna de quien la merece. Mientras los hombres sigan ultrajándola, no encontrarán más que la manifestación de su propia insignificancia.

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Con argumentos como este cobra más dignidad la decisión que al inicio de su carrera tomó este escritor de nombre Mohammed Moulessehoul que eligió el nombre de su esposa, Yasmina Khadra, para firmar sus novelas.