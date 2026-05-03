Siri Hustvedt: Duelo y dolor tras la muerte de Paul Auster

El 30 de abril de 2024, Paul Auster murió en Brooklyn a los 77 años. El mundo se quedó sin una de las grandes voces que la literatura estadounidense ha legado a la posteridad, pero su familia perdió a un marido, a un padre, a un abuelo y se tuvo que enfrentar a un dolor nunca antes conocido y a una rutina que nunca volvería a ser la misma. Los tratamientos contra el cáncer de pulmón que sufría no funcionaron, la inmunoterapia se rebeló contra él y optó por morir en su casa de Brooklyn, en el hogar que durante décadas compartió con su mujer, la escritora Siri Hustvedt, y su hija Sophie.

Hustvedt, novelista, ensayista, prolífica escritora de gran talento, premio Princesa de Asturias, se quedó sin su otra mitad en este espacio terrenal, tratando de entender y afrontar una desconocida rutina. Y en las letras, en sus diarios, en los textos que dejó Auster, encontró una de las vías para seguir adelante. Y ahora entrega a los lectores ‘Historias de fantasmas’ (Seix Barral), una obra en la que cuenta cómo la familia vivió ese proceso que llevó a la muerte del escritor, cómo la enfrentó el propio Auster, con textos inéditos, reflexiones y análisis sobre la pérdida y el duelo y lo que ocurre cuando abandonamos este lado. El autor le dijo a su mujer que cuando falleciese quería volver como un fantasma para ser testigo de cómo les iba la vida y ese deseo da título a este libro, tan íntimo como desgarrador.

El duelo es un lugar mental, pero también un lugar sin tiempo ni espacio definido, algo metafísico, que se vive de una y mil maneras. La pérdida de un ser querido es un padecimiento que la humanidad ha querido explicar desde que existe la conciencia, buscando consuelo en maneras diversas, a través de la religión, de la cultura popular, de las tradiciones basadas en el recuerdo. También en la espiritualidad, en los fantasmas, en los ecos que dejan los que se van, en sus pertenencias, en las preguntas que se quedan sin contestar, en los olores que ya no están, en los espacios que ya no ocupan.

La familia del escritor sabía que el fin iba a llegar, pero eso no es suficiente para entender lo que pasa cuando el cuerpo físico ya no está en los lugares que eran propios y compartidos. Hustvedt abre esa complicada caja de Pandora y en un enorme ejercicio de generosidad recorre todo el tiempo que llevó a la muerte de su marido, pero también viaja al pasado para narrar cómo fue la vida que construyeron juntos, desde un lejano encuentro fortuito que la llevó a enamorarse a los 26 años en los primeros años 80 de un escritor treinteañero que aún no había puesto fin del todo a su primer matrimonio. Esos recuerdos se van intercalando con los pasajes de la enfermedad de Auster, las visitas a los médicos, la incertidumbre de cada consulta, esperando resultados que no siempre eran los deseados y también con la narración de la nueva realidad de Hustvedt, ahora viuda, con una casa que habita ella sola, aunque cuente con la incondicionalidad de su única hija y de su yerno Spencer, una pieza fundamental de esa sólida familia desde que llegó a ella.

Siri Hustvedt y Paul Auster / LUCAS DOLEGA (EFE)

Por ‘Historias de fantasmas’ no se pasean la pareja de escritores reconocidos, no hay perfección, hay dos personas que se amaban de forma extraordinaria, tanto que casi se habían fusionado en uno. Y por ello la autora trata de buscar respuestas a ese duelo y a esa pérdida para la que no hay instrucciones. Cuenta cómo lee a expertos en la materia para entenderlo, también sobre el más allá, sobre si estamos al otro lado o dejamos de ser. Porque Hustvedt está convencida de que tras el funeral Auster la visitó en esa casa de Brooklyn en la que tanto vivieron. No lo vio pero sintió su presencia, el hombre que quería ser un fantasma quizá dejó su primera señal. Que no la única, porque narra la autora que hay momentos en que huele en ese hogar el aroma de los cigarrillos que su marido fumaba. El consuelo y sus múltiples formas.

Los últimos tiempos de Auster no fueron fáciles y no sólo por la enfermedad. En esos años publicó su última novela, Baumgartner, en la que precisamente exploraba la pérdida de un ser querido, aunque el infortunio se empeñó en golpearlo. Perdió primero a su nieta, que aún no había cumplido los dos años, y después a su hijo Daniel en trágicas circunstancias ambos. Habla Hustvedt también de ese niño que ella conoció cuando comenzó a salir con Auster. Y también de la especial unión y entendimiento que el escritor tuvo con Sophie, la única hija de la pareja, talentosa como sus padres, aunque su camino ha sido principalmente la música. Y aunque todo el libro tiene un aire desgarrador, con un dolor crudo que casi se puede palpar, es aún más complicado contenerse cuando se leen las cartas que el autor dejó escritas para que las leyera su nieto Miles cuando sea mayor. En esas misivas, pero también en esa intimidad que nos comparte Hustvedt, está la persona que no era el Paul Auster escritor. Un hombre enamorado de los suyos, tanto que quería volver como un fantasma para seguir siendo parte de ellos. «Entre los muchos pesares que me causa esta partida inminente , querido Miles, está saber que no atravesarás la vida sin recuerdos conscientes de mí», le dice a su nieto en la última carta.

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Hay tanto que decir de este libro que es complicado compactarlo en estas líneas. Hay que leerlo para entenderlo y dar las gracias a Siri Hustvedt por este ejercicio íntimo que ha querido compartir. Ojalá encuentre esas respuestas y ese consuelo. Ojalá los encontremos todos.