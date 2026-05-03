Virginia Woolf: Tres relatos inéditos

Un hallazgo fortuito ha permitido descubrir un manuscrito con tres cuentos inéditos escritos por Virginia Woolf en 1907 y revisado un año después y que había permanecido oculto durante ochenta años en casa de un noble inglés. Son tres relatos cortos : ‘Galería de amistades’, ‘El jardín mágico’ y ‘Una historia para hacerte dormir’, escritos y dedicados a su amiga Violet Dickinson, que ahora, bajo el título general de ‘Violet’, publica en español Páginas de espuma y en breve lo hará también Lumen.

Pese a tratarse de sus escritos iniciales, se trata de un importante descubrimiento literario que anunciaba ya entonces las ambiciones literarias de Virginia Woolf, una Woolf joven e ingeniosa, capaz de jugar con registros cómicos y fantástico sin perder la profundidad que demostró después.

La historia la explica en el prólogo Patricia Díaz Pereda. En 1907, ocho años antes de publicar su primera novela, una Virginia Woolf, con veinticinco años, escribió tres relatos cómicos interconectados que narraban las aventuras de una giganta llamada Violet, un homenaje irónico a su amiga Mary Violet Dickinson,una mujer recordada por su imponente estatura y por el afecto con que cuidó de Virginia durante su segundo episodio de crisis nerviosa. Ella fue la encargada de cuidar a Virginia, a la que trasladó a su cottage (casa de campo). En esos tres relatos, la escritora en ciernes nos narra aspectos de la vida de Violet , apoyándose en una narrativa muy imaginativa e ingeniosa que combina fantasía, cuento de hadas y sátira, transportando a los lectores a un mundo mágico donde su amiga Violet es una heroína que triunfa bien sobre las encopetadas damas de la aristocracia británica, bien sobre monstruos marinos que intentan asolar la ciudad de Tokio.

Pereda habla de que la relación entre Virginia y Violet fue lo que los franceses llaman amitié amoureuse. No hubo sexo entre ellas, pero se prodigaban los besos y abrazos.

Patricia Díaz ve en Violet algunas de las semillas temáticas feministas que florecieron en su madurez: la deficiente formación de las mujeres, la necesidad de una habitación propia, las limitaciones que impone la sociedad a la mujer, el deseo de las mujeres de ser ellas mismas, de no conformarse socialmente.

Patricia Díaz Pereda nos descubre tambien que el hallazgo fortuito de estos relatos se debió a la académica Urmila Seshagiri, profesora de la Universidad de Tennessee, mientras buscaba unas memorias inéditas que Mary Violet Dickinson había escrito sobre la infancia de Woolf. Se dirigió a la Elizabethan Residence de Wiltshire, donde se conserva parte del archivo Dickinson. Fue allí donde le indicaron que además guardaban un original mecanografiado por Virginia Woolf, corregido a mano por la autora.

A causa de la epidemia de la Covid, no fue hasta 2022 que la profesora Urmila Seshagiri pudo ir a ver el manuscrito. Le entregaron una caja donde en su interior encontró textos mecanografiados, relatos de Violet en una versión revisada un año después de escribirlos en 1907,salpicados de cientos de correcciones e intervenciones estilísticas. Cambios aparentemente menores pero decisivos, que demostraban que Woolf se tomaba esos relatos mucho más en serio de lo que nadie había creído nunca o de lo que había contado Leonard Woolf, quien para justificar su negativa a comprarlos y para prohibir que se publicaran los definió como «una broma privada, no muy buenos»

En el primer relato, ‘Galería de amistades’, Virginia describe a su amiga, la señorita Violet Dickinson, como una giganta que creció, antes de cumplir los ocho años, hasta ser tan alta como la malvaloca más alta del jardín. Y la ensalza señalando cómo le gustaban poco los bailes y mucho adquirir conocimientos en historia, literatura, aritmética, música o humanidades e iniciarse en las rectas avenidas de la literatura que se ramifican infinita y hermosamente.

En ‘El jardín mágico’, Violet es esa mujer, superior a tantas, que tiene su propia casa de campo, que con naturalidad e inteligencia desafía alegremente las convenciones sociales de las damas de la aristocracia.

Por últmo, ‘Una historia para hacerte dormir’ es un cuento mágico, que muestra la fantástica imaginación de Woolf para crear historias fabulosas e ilusorias. Es el cuento que una madre narra a su bebé para hacerlo dormir, plagado de leyendas y seres y monstruos que dominaban la ciudad de Tokio hace miles de años hasta que aparecieron dos grandes mujeres (Violet) que eran hijas de emperadores que habían llegado desde el mar navegando a lomos de una ballena. Ellas hicieron que las cosas más deliciosas sucedieran trayendo el bienestar a los hombres, mujeres y niños y contribuyendo a la creación de un nuevo orden social más humanitario.

Los tres relatos de Violet nos ofrecen una perspectiva renovada sobre los primeros experimentos literarios de Woolf. La novedad que aporta este manuscrito es la singularidad en la escritura de Virginia Woolf, con una prosa «inusualmente victoriana en su sensibilidad y forma narrativa» en palabras de la editora.

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Importante, por último, el cuidado con el que se ha impreso esta obra. La composición tipográfica se ha trazado con la Caslon Antigua, idéntica a los viejos tipos de plomo usaban los Woolf en su imprenta de la Hogarth Press. Encuadernado en tapa dura al cromo, la portada se ha estampado en negro sobre un papel símil tela azul con una lámina adhesiva con ilustración de Andrea Reyes, autora también de las ilustraciones del interior . El diseño interior se inspira en la colección Little Britain de A&C Black, de esa época, con dos tipos de papel, uno para las láminas a todo color, y otro para el texto, que mantiene las proporciones de márgenes y espacios que se acostumbraba.