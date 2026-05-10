Adam Zagajewski: Defensa del ensayo

Creo haber dicho alguna vez que los escritores son (somos), esencialmente, grandes lectores. Por eso me gusta acercarme a los textos que sobre libros que escriben los escritores, porque analizan las obras desde una perspectiva, la del oficio, que difiere (para mí, mejora y amplía) la visión del crítico que no es autor.

Pero, si además, la reseña trasciende sus costuras para adentrarse en el ensayo, breve, pero ensayo, y está escrito por uno de los autores capitales de la literatura europea de las últimas décadas, alcanza un nivel muy alto.

Estamos hablando de Adam Zagajewski y del libro ‘Poesía para principiantes’, publicado por Acantilado. La trayectoria de este polaco, desgraciadamente fallecido en 2021, fue reconocida con galardones como el Premio Neustadt de Poesía en 2004, el Premio Europeo de Poesía en 2010 y el Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2017.

‘Poesía para principiantes’ es una colección de ensayos donde el autor, a través de reflexiones en torno a escritores y obras, indaga en el papel de la poesía y el poeta, en la función de la poesía en el mundo contemporáneo, en qué significa ser poeta hoy y en el no siempre presente equilibrio entre la experiencia interior y la realidad. Así, dirá: «Y lo cierto es que la poesía no sabe ni puede alejarse de lo visible, de lo palpable. No puede abandonar el mundo. La poesía vive de lo concreto, admira lo concreto y, a veces, se horroriza de lo concreto. Cuando se aleja de lo palpable y sensorial, se convierte en retórica, en declamatoria, en el discurso de un doctrinario o en un manual de geometría» (página 198).

Con una impecable traducción de Anna Rubió y Jerzy Slawomirski, el lector no debe dejarse lleva a error por el título, porque no es un manual práctico básico. ‘Poesía para principiantes’ es una guía, reflexiva y profunda, para quienes buscan comprender la creación literaria desde una perspectiva ensayística, no de aprendizaje.

En una época en la que la lectura reposada y meditada parece perder espacio, marcada por la velocidad y la fragmentación, estos textos reivindican el género ensayístico. El libro se convierte, así, en una defensa del ensayo literario, destacándolo como una forma abierta, «una prueba, un eterno errar» y una herramienta para salvar el abismo entre lo estable y lo indómito. Así, incluye reflexiones sobre autores como Rilke, Herbert, Miłosz, Szymborska, Czapski, W.G. Sebald, Thomas Mann y un único poeta español, Antonio Machado.

Quizás uno de los problemas que puede encontrar el lector español es que habla de autores polacos poco conocidos en España, lo que dificulta la comprensión del texto. Sin embargo, esto puede ser percibido (así debería ser) como una ventaja, pues nos adentra en el conocimiento de autores que no tenemos muy presentes y que gracias a la lectura sagaz, inteligente, de Zagajewski, empezamos a conocer.

En otras ocasiones aborda la obra de autores más conocidos por el gran público, como en el caso de Cavafis, a quien dedica la pieza ‘El pozo de la historia’, donde lo disecciona magistralmente: «Cavafis fue hasta cierto punto un disidente de la poesía, aunque al mismo tiempo podemos intuir que deseaba ser igual que los otros poetas de la corriente lírica imperante -o, lo que es lo mismo, deseaba hablar con franqueza- y que, de vez en cuando, incluso lo conseguía en alguno de los poemas que tienen el carácter de una confesión. Sin embargo, no son lo mejor de su obra. El discurso directo no era su fuerte, necesitaba la distancia, la mediación, la anécdota e incluso la ironía cálida (y esto no es necesariamente un oxímoron» (página 98).

Como ya dije, el único autor español al que dedica un ensayo es Antonio Machado. Tras explicarnos las dificultades que tuvo para acercarse a la obra del poeta sevillano, al que llega, evidentemente, a través de antologías y traducciones, veremos con sorpresa su mirada sobre Machado y, paradójicamente, nos ayudará a verlo desde un prisma distinto: «Lo que a veces impacta de la poesía de Machado es esa conjugación de ingenuidad -la voz de lo que parece un bonachón maestro de escuela de provincias- con un gran refinamiento poético e intelectual. Tal vez en esto resida el secreto de aquella poesía, o al menos esta es la impresión que se lleva el extranjero condenado a leer los poemas de Machado en la traducción a otras lenguas» (página 201).

En el epílogo (página 211) Zagajewski defiende sin ambages el ensayo «que, al parecer, está en vías de desaparición o al menos se ve seriamente amenazado», y aboga por el que no es «una disertación académica y que no va a ayudar a nadie a conseguir el título de doctor ni tampoco le va a reportar beneficio económico alguno (…) Tal vez sea precisamente el carácter desinteresado del ensayo lo que subyace en el origen de sus contratiempos, puesto que el mundo de hoy parece dar poca importancia a lo desinteresado, en vista de que, haciendo otras cosas, y si la suerte acompaña, uno puede ganarse la vida la mar de bien o ascender en la escala laboral».