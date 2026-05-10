El misterio del Rey Arturo

La figura legendaria del Rey Arturo, uno los mitos medievales más arraigados de la Europa occidental, sigue suscitando un enorme atractivo en pleno siglo XXI. La gran pregunta que se hacen los historiadores, claro está, es si realmente existió un personaje real, allá por los siglos V o VI, que sustente los relatos que popularizaron más de 600 años después escritores como Geoffrey de Monmouth, Chrétien de Troyes o Thomas Malory.

El tema ha dado para un sinfín de libros donde los expertos, con diferentes argumentos, han defendido o descartado la existencia de un Arturo «histórico». Los lectores españoles interesados en la cuestión están de enhorabuena porque Daniel Fernández de Lis, abogado y apasionado de la Historia, acaba de publicar «Tras las huellas del rey Arturo» (editorial Edhasa), un estupendo ensayo donde resume toda la investigación de las últimas décadas para ofrecernos una instructiva visión de conjunto.

El libro comienza recordando que las raíces de Arturo apuntarían a las de algún caudillo britano de la época que siguió a la retirada del Imperio Romano de la isla. Algunos expertos vinculan a Arturo con la batalla del Monte Badon (en torno al año 500), donde los britanos derrotaron a los sajones aunque ni Gildas ni Beda (las dos fuentes que tenemos de la época) mencionan el nombre del caudillo. Sí lo hace Nennio, que lo identifica con Arturo, aunque escribiendo ya en el siglo IX. Valga este ejemplo para ilustrar todas las controversias que Fernández de Lis va desgranando en su ensayo, y que incluyen las teorías de algunos historiadores para presentar a sus «candidatos» a Arturo desde Gales, Escocia o la Bretaña francesa. Incluso hay quien ha conectado algunas de las cualidades artúricas con la figura del rey Alfonso I, rey de Aragón en el siglo XII.

Un fotograma de la película 'Rey Arturo: La leyenda de Excalibur'. / L. O.

Todo ello hace pensar que el personaje de Arturo, aunque pudiera tener como germen alguna figura histórica de Britania posromana, es también resultado de un constructo cultural que se fue forjando en las centurias posteriores, y en el que se fueron incorporando el resto de elementos del ciclo artúrico: Merlín, Ginebra, Avalon, Camelot o la búsqueda del Santo Grial, por citar algunos de los más conocidos.

Noticias relacionadas

'Del Águila al León': de la Britania romana a la batalla de Hastings

Cabe señalar que Fernández de Lis publicó el pasado año otro estimulante ensayo, ‘Del águila al león’, editado también por Edhasa y que repasaba el dominio del Imperio romano en Britania y los cinco siglos posteriores que transcurrieron hasta la batalla de Hastings (1066). La lectura de ese trabajo, altamente recomendable, funciona de magnífica puerta de entrada para conocer la época en la que se forjó el indeleble mito de Arturo.