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Editorial Langre

Moreta-Lara: Letras de mujeres

El profesor Miguel Ángel Moreta-Lara reivindica a las mujeres escritoras en ‘Ideas cortas y caminos largos’, una recopilación de escritos que en la que sobresale Carmen Laforet y su amplia obra, más allá de la premiada ‘Nada’

El escritor Miguel Ángel Moreta-Lara

El escritor Miguel Ángel Moreta-Lara / L.O.

Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

En el epígrafe de este completo libro, Carmen Laforet replica con elegancia y humor la frase de Schopenhauer que resume a las mujeres como «animales» de «cabello largo» e «ideas cortas». De su brillante respuesta, Miguel Ángel Moreta-Lara ha tomado el título de su última obra, ‘Ideas cortas y caminos largos’, que además muestra en la portada a la propia Carmen Laforet en sus años de plenitud.

Editado por Langre, la editorial de San Lorenzo del Escorial, Miguel Ángel Moreta-Lara es, antes que nada, un hombre que nada en el mar de la cultura con la soltura de Johnny Weissmüller, quien antes de tomar la liana e interpretar a Tarzán fue campeón olímpico de natación y waterpolo. También Miguel Ángel Moreta-Lara se tira a la piscina, pero para reivindicar en la mayoría de estas páginas la obra de grandes mujeres de la literatura, empezando por la propia autora de ‘Nada’, a la que dedica bellísimas palabras cuando se adentra en lo mucho y bueno que escribió, más allá de la novela con la que obtuvo el Premio Nadal.

Profesor en universidades de Marruecos y Hungría, y asesor cultural en varias embajadas, Miguel Ángel Moreta-Lara es un letraherido que, como en otras obras anteriores, comparte sus lecturas y reflexiones, que disecciona con inteligencia y pasión.

Lo mejor de este libro es sin duda la capacidad del autor para enseñarnos los caminos más diversos, desde los más transitados -Virginia Woolf y sus reflexiones sobre la mujer como escritora y dueña de su vida en ‘Una habitación propia’, por ejemplo-, hasta los más recónditos.

De estas últimas veredas literarias hay muchas, como la que conduce a la novelista irlandesa Ethel Voynich, la mujer del famoso propietario del ‘Manuscrito Voynich’, que escribió una novela histórica -‘El Tábano’-, inspirada en su amante, el espía Sidney O´Reilly, quien a su vez se dice que inspiró el personaje del agente 007.

O la que nos lleva a la mexicana Rosario Castellanos, de la que el autor remarca «su inteligencia, su sensibilidad y su fuerza» y, al hilo de su obra nos deja esta reflexión: «la escritura de las mujeres no clasifica, sino que ‘desclasifica’ la realidad, como hace el auténtico arte».

Y hay, además, espacio para repensar a Flaubert a través de sus cartas; para hablar de Vivian Gornick, «una de las más relevantes cultivadoras de la pasión feminista»; para adentrarse en los recuerdos que de la Guerra Civil española tiene la mexicana Elena Garro; para acompañar a las viajeras a través del Islam o para narrar un ‘cervecero viaje’ del autor por Alemania.

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Pero lo que ‘Ideas cortas y caminos largos’ demuestra en especial es un profundo conocimiento por Carmen Laforet, a quien dedica tres espléndidos escritos -o habría que decir miradas-, el primero de ellos por su centenario; el segundo, un inspirado tratado sobre los aromas y olores en la obra de la escritora barcelonesa y el tercero, un recorrido por las lecturas que la nutrieron como lectora. Y de forma indirecta, a través de su hija, Carmen Cerezales Laforet, cuya trilogía de encuentros en el Camino de Santiago examina con mirada de experimentado viajero de las letras.

Ideas cortas y caminos largos

  • Miguel A. Moreta-Lara
  • Editorial: Langre
  • Precio: 19 €
  • 244 páginas

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