Diario de lecturas
Muere una editorial y se nos muere el Arte: todo sigue igual
Ediciones de la Flor, editora independiente que durante décadas fue la casa argentina de Mafalda y Fontanarrosa, ha anunciado que va a cerrar sus puertas. El año pasado, los sobrinos de Quino decidieron llevar a Mafalda al grupo Penguin Random House, que les pagaba más por la obra rebelde y poco capitalista de su tío. Y los libros de Fontanarrosa ya llevaban un tiempo huidos al grupo Planeta. Así que sin dos de sus pilares simbólicos y económicos, Ediciones de la Flor parecía condenada. «Editar libros en Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos», dice el cartel que la editorial ha colgado como anuncio de su fin en la Feria del Libro de Buenos Aires. Los tiempos están cambiando, como siempre pasa con los tiempos, y cada tanto ese cambio se lleva por delante algo que creíamos inamovible. Me acordé de esta triste noticia mientras asistía a la conferencia que el pasado jueves dio el artista sevillano Curro González en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. ‘Los fines del arte: apología del artista amateur’ dio en llamar a su charla el muy sincero Curro González, un amante de los dobles sentidos, que les plantó en la cara a los jóvenes aspirantes a artistas la muerte de su gremio. Los artistas se mueren, como también parece que se nos va el mismo Arte. Seguro que renace minutos después de que fechemos su acta de defunción, quizá incluso poco antes de que probemos a hacerle la autopsia. Esa cualidad ‘avefenixcesca’ de lo artístico, por decirlo de forma fea y torpe, forma parte misma de su propio ser mutante y mutable. Pero podemos profetizar su muerte en la versión que conocíamos.
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