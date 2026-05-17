Bergamín dramaturgo

Aunque José Bergamín es más conocido como escritor de ensayos, pensador y editor, también fue poeta y un hombre de teatro, género que cultivó a lo largo de toda su vida de escritor, si bien es precisamente su obra teatral la más desconocida. Por ello resulta de gran interés bucear en esa actividad teatral de Bergamín para darle un mayor conocimiento y una relevancia de la que ahora carece. La editorial Renacimiento, que con buen hacer profesional se viene ocupando de redescubrir la obra de aquellos autores a los que el franquismo silenció, se ha detenido ahora en la obra teatral de Bergamín para publicar ‘Trilogía sobre la guerra civil’ que recopila tres textos dramáticos del autor: ‘Tanto tienes cuanto esperas’;, La hija de Dios’ y ‘La niña guerrillera’, con una cuidada edición de la profesora María Teresa Santa María Fernández, que ha estudiado a fondo el teatro en el exilio de José Bergamín.

Las tres obras teatrales que comparten este volumen tienen que ver como tema principal con la guerra civil española. En el caso de ‘Tanto tienes cuanto esperas’ su referencia a la guerra como premonición tiene un carácter alegórico pues se ciñe al problema que supone que la Iglesia tome partido por uno de los dos bandos. ‘La hija de Dios’ se sitúa en los inicios de la guerra civil, en el verano de 1936, con un mensaje claro de invitación a la lucha contra los rebeldes sublevados, mientras que en ‘La niña guerrillera’ los hechos nos transportan al final de la guerra civil, con la actividad de los maquis y el fin de conflicto de la Segunda Guerra Mundial.

Siguiendo a la profesora Santa María Fernández conocemos que las tres obras fueron escritas en los primeros tiempos de su exilio en México, con las heridas de la guerra y sus consecuencias aún muy abiertas y esto se refleja en sus textos donde los lazos con la patria recién obligada a dejar y los estigmas de la derrotas son aun muy fuertes , de ahí que estas obras estén muy alimentadas por el dolor de todo lo dejado atrás y perdido.

Desde un punto de vista más literario, podemos observar en estas obras como el Bergamín dramaturgo coloca sobre la escena teatral ideas y concepciones propias que, aunque aparecen en otros escritos, adquieren mayor profundidad y hondura en estos textos dramáticos. En todas estas piezas teatrales Bergamín-gracias a sus amplísimos conocimiento del mundo clásico y sus tradiciones- introduce modelos y personajes salidos o que hacen referencia a una clara tradición legendaria y clásica.

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Este componente de referencia textuales a ideas y personajes resultará muy relevante en la producción dramática de José Bergamín durante su exilio y especialmente en las tres obras teatrales que conforman este libro. Los horrores de la guerra y el dolor del exilio no hacen olvidar en Bergamín su condición de ser un clásico moderno, poseedor de un vasto conocimiento de los maestros que ya en la Grecia clásica dieron forma y sentido al hecho teatral.