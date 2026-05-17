Chloe Dalton: cómo una liebre llevó a su salvadora a bajar su ritmo vital

Gracias a una escritura elegante e inteligente, a contar con una intuición especial que le permite convertir en atractivos esos temas que para otros muchos son banales, Chloe Dalton ha logrado con su primer libro ‘La liebre y yo’ un éxito de ventas internacional sorprendente y rápido. Pero no casual o azaroso, pues Dalton ha sabido, con un tema aparentemente simple como es la adopción de un animal, montar una historia llena de belleza y emoción y darle un contenido admirable a través de esta narración sobre el profundo vínculo entre una persona y un animal no dado a la domesticación.

El relato es aún más interesante pues nos muestra como un pequeño animal logró que Chloe Dalton, acostumbrada a un frenético ritmo de vida desde su puesto de asesora de política internacional, bajara su ritmo vital y desde entonces cambiase su perspectiva de la vida.

Tras haberse retirado al comienzo de la pandemia de Covid a su granja en la campiña inglesa, Dalton encontró una cría de liebre abandonada, conocida como lebrato, en un camino de tierra de dos carriles cerca de su casa. Tras intentar sin éxito entregar la cría a su madre, Dalton decide quedársela y criarla, pero sin intentar domesticarla ni mantenerla encerrada. La cuida con esmero, permitiéndole deambular libremente por su amplia casa y su jardín seguro.

Dalton se llevó a casa la liebre que tenía orejas sedosas, pelaje marrón oscuro y almohadillas suaves en las patas. Cabía en la palma de su mano y pesaba menos de 113 gramos en su báscula de cocina. La alimentó cuidadosamente con biberón, preparó su casa para la liebre y consultó con un veterinario y un conservacionista, con la intención de liberar al animal en la naturaleza cuando pudiera sobrevivir por sí solo.

Con muy poca información actualizada a su disposición, comienza a descubrir muchas cosas por sí misma y, a menudo, se da cuenta de que el comportamiento de la liebre contradice lo que hemos llegado a creer sobre ellas.

Las liebres son animales salvajes por naturaleza y esa naturaleza no permite mucha domesticación. Dalton tiene el privilegio de poder abrirles las puertas de su granero reconvertido y su jardín amurallado, y nos muestra una perspectiva única.

Pero si Dalton solo planeaba acoger al animal, la liebre tenía otros planes. Se aferró a ella y convirtió su casa en una especie de hotel privado de larga estancia. La liebre se subía a su regazo cuando quería el biberón, se sentaba debajo de su silla mientras trabajaba y dormía debajo de su cama, acurrucándose entre los pliegues de un edredón.

Cuando terminaron los confinamientos por la Covid-19 y Dalton regresó a trabajar en Londres, se mantuvo tan fiel a la liebre como esta a ella. Observaba sus travesuras a través de una cámara mientras viajaba por Estados Unidos, después de convencer a su madre para que fuera a darle de comer a la liebre su comida favorita: avena.

Dalton se dio cuenta de lo mucho que la liebre se había encariñado con su nuevo hogar tras un viaje de negocios a Oriente Medio. En su ausencia, había dado a luz a tres crías en su jardín. Tenía constancia directa de una rara característica biológica: las liebres son una de las pocas especies capaces de «superfetar», es decir, de gestar dos camadas a la vez.

‘La liebre y yo’ está repleta de información fascinante obtenida mediante la observación minuciosa y la investigación. Aunque los conejos y las liebres pertenecen al mismo orden de animales, Lagomorpha, las liebres suelen ser el doble de grandes que los conejos, y las dos especies nunca se cruzan. A diferencia de los conejos, las liebres son capaces de gestar dos camadas simultáneamente en embarazos consecutivos y superpuestos, una hazaña conocida como superfetación.

Es interesante leer sobre el efecto que tiene en Chloe tener un animal, sobre todo uno salvaje, en su vida. Cómo cambia su vida, pasando de vivir para su trabajo, que a menudo la lleva a misiones especiales en el extranjero, a la emoción de nuevos entornos y contextos políticos. Cómo la liebre la hace replantearse lo que quiere de la vida, su creciente cariño por el animal y cómo la hace mucho más consciente de la naturaleza que la rodea, no solo de los animales, sino también de la vegetación y las estaciones. u creciente conciencia sobre cómo tratamos el medio ambiente y su deseo de ser una defensora del cambio, especialmente en lo que respecta a la caza de liebres.

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‘La liebre y yo’ es la historia de su viaje juntos. Narra una relación extraordinaria entre un ser humano y un animal, reavivando nuestra admiración por la naturaleza y la vida silvestre. Su improbable vínculo de confianza nos recuerda que las experiencias más extraordinarias, las que inspiran más esperanza, a menudo surgen cuando menos las esperamos.