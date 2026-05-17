Kawabata: La tristeza que hay en la belleza

Siempre es una gozosa experiencia volver a Yasunari Kawabata, a su manera de acercarse al argumento, a la trama, desde una posición lírica, minimalista, profundamente poética. El premio Nobel de Literatura de 1968 (se suicidó tres años después) tiene una mirada enfocada siempre en la belleza, pero su perspectiva es la melancolía, la soledad, la tristeza. Seguramente su apego a la tradición japonesa tenga bastante que ver con esa manera suya de entender la literatura, pues es muy del carácter japones esa mirada hacia el mundo. Así, la escritura de Kawabata siempre explora la intimidad del alma humana a través de imágenes sutiles y deseos contenidos, evocando en el lector emociones que, muchas veces, resultan agridulces, cargadas siempre de dualidad, de yin y yang.

Kawabata es, probablemente, el más sutil y sensible de los escritores japoneses del siglo XX. Aborda temas esenciales (el amor, los celos) pero los enfoca desde sensaciones y detalles íntimos. Parece que Kawabata huya del plano general, prefiere siempre recrearse más en iluminar fragmentos que cuerpos enteros. Y lo hace desde el minimalismo poético, utilizando frases limpias, evocadoras, que transmiten una mezcla de belleza y de tristeza inherentes a la vida y a la fugacidad del tiempo.

Y así llegamos, de forma muy natural, a ‘Lo bello y lo triste’, recién reeditada por Seix Barral. En esta novela, la última que escribió el autor japonés, el amor es percibido como una pasión arrasadora, ingobernable, destructora. El amor es dolor, violencia, tristeza... Estamos ante una historia de venganza, celos y pasiones desenfrenadas.

Todo el texto está envuelto en una profunda sensualidad que tiene, finalmente, un eco trágico. La maestría de Kawabata consigue dar al relato esa ambivalencia tan sutil, compleja y bella. Valga como ejemplo de la alta calidad de la escritura de este autor el siguiente fragmento: «El tiempo pasó. Pero el tiempo se divide en muchas corrientes. Como en un río, hay una corriente central rápida en algunos sectores y lenta, hasta inmóvil, en otros. El tiempo cósmico es igual para todos, pero el tiempo humano difiere con cada persona. El tiempo corre de la misma manera para todos los seres humanos, pero todo ser humano flota de distinta manera en el tiempo» (páginas 179 y 180).

Es la belleza, y la tristeza inherente a ella, el eje oculto pero esencial de la obra. El título ya contiene esos dos elementos y no por casualidad los presenta unidos. Esa dualidad de lo bello y lo triste la vamos a encontrar a lo largo de toda la novela: La naturaleza y el arte, la juventud y el amor, frente a los celos y la venganza, la tragedia y la muerte; el erotismo y la sensualidad frente a la violencia y el dolor. Y con esa misma estructura dual, a lo largo de la obra, los personajes mostrarán dos caras, dos facetas, lo positivo, lo bello y lo negativo, lo triste. Pero Kawabata pretende mostrarnos que esa dualidad no es una lucha de contrario excluyentes, sino que conforma un todo. Los personajes, especialmente el triángulo que formarán Oki, Otoko y Keiko, son una mezcla de las dos cosas, de perversión y de ternura, de amor y de odio, de placer y de dolor, de la vida y de la muerte. Muy importante resulta la integración del dolor y el placer, el erotismo reresentado con su doble faceta y sin límites. Aquí los amantes se muerden hasta hacerse sangrar. De ese modo, Kawabata va explorando la obsesión, la venganza, la tensa relación psicológica entre los personajes. Es una novela emocionalmente muy densa que, además de abordar los celos, la melancolía del paso del tiempo, también entra en la relación entre el arte y la vida, que se expresa, sutilmente, en el ritmo pausado, introspectivo, que se recrea en los paisajes, en la ambientación. La novela transcurre entre Tokyo, Kyoto y Kamakura, en los jardines y los templos, los montes y los lagos, pero también entre la pintura y la escritura (Otoko es pintora, Oki escritor). Así, de esta delicada manera, Kawabata mezcla el paisaje exterior con el paisaje interior, para desde ahí desencadenar una apasionada y trágica historia de amor, locura y destrucción.

Considerada una de las obras maestras de Kawabata, quizás hubiera merecido una mejor traducción. En realidad, es la traducción de una traducción (primero en inglés, del inglés al español), y nos encontraremos en el texto formas tan poco habituales como el término «descripto», dos veces en la página 135, el uso de «aterrante», término difícil de encontrar y entender, que por el contexto imaginamos que quiere significar «que causa terror», y un poco cuidado estilo en frases como «sin dirigir una mirada... se dirigió», que encontramos en la página 214.

‘Lo bello y lo triste’ es una obra delicada, escrita con una prosa elegante y rica en imágenes. El mundo sensorial tiene un inmenso protagonismo, y Kawabata vuelve a demostrar su gran maestría en la descripción de la sensualidad, creando en el lector una ambientación envolvente a través de los sentidos. Y será esa maestría del escritor lo que, finalmente, de un alto valor a la novela. Como suele ocurrir en las grandes obras, la forma de contarlo se superpone a la propia historia. El tono lírico, elegante y cuidado, bastan para poner de manifiesto los sentimientos de los protagonistas.

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Una obra llena de simbolismo y sutileza, realmente bella y sugerente. ‘Lo bello y lo triste’ es una novela cargada de matices emocionales que nos permitirá descubrir cómo la belleza rima tan maravillosamente bien con la tristeza.