María Zambrano: caridad intelectual frente al olvido

Hay libros que no se dejan clasificar con facilidad, y este, edición de Pedro Chacón y Mercedes Gómez Blesa, es uno de ellos. Ortega, el volumen que Alianza editorial reúne bajo el nombre de María Zambrano, no es exactamente un ensayo filosófico, ni una biografía intelectual, ni un epistolario al uso. Es las tres cosas a la vez y, al mismo tiempo, algo más difícil de nombrar: el retrato que una discípula excepcional traza de su maestro desde la admiración, la distancia crítica y el afecto leal. Un retrato que, inevitablemente, también la retrata a ella.

La edición, a cargo de Pedro Chacón y Mercedes Gómez Blesa, dos de los más solventes conocedores del pensamiento zambraniano, reúne la mayoría de los textos que Zambrano dedicó a José Ortega y Gasset a lo largo de su vida, junto con las cartas que le envió entre 1930 y 1932. El resultado es un mosaico de una riqueza extraordinaria: ensayos de madurez que miran hacia atrás con la lucidez que da el tiempo, y cartas juveniles que muestran a una Zambrano todavía en formación, pero ya plenamente consciente de su propia voz. La combinación no es casual. Gómez Blesa y Chacón han construido un volumen que permite leer la relación entre ambos pensadores en dos tiempos simultáneos: el del presente vivido y el de la memoria elaborada.

Filosóficamente, el libro ilumina uno de los vínculos más fecundos y tensos del pensamiento español del siglo XX. Zambrano fue discípula de Ortega en la Universidad Central de Madrid y, durante años, su figura más brillante. Aprendió de él la centralidad de la vida como categoría filosófica, la necesidad de una razón que no amputara la experiencia, sino que la integrara, la vocación de pensar desde y para España. Pero Zambrano no se quedó en el magisterio recibido: lo transformó. Donde Ortega propuso la razón vital, ella desarrolló la razón poética. Donde él construyó un sistema de ideas claras y bien articuladas, ella optó por una escritura que bordeaba el misterio, que dejaba espacio para lo que no puede decirse del todo. La distancia entre ambos no es una ruptura, sino una divergencia fértil: la del pensador que ilumina y la pensadora que se adentra en la penumbra para encontrar allí otra clase de verdad.

Las cartas de 1930 a 1932 son, quizás, el material más sorprendente del volumen. En ellas aparece una Zambrano que no renuncia a la transparencia ni al riesgo de decir lo que piensa, incluso cuando lo que piensa choca con las posiciones de su maestro. La diferencia política (Ortega se mostró cada vez más distante de la República mientras Zambrano la abrazó con convicción), no destruye la relación, pero la tensa de un modo que las cartas registran con una honestidad admirable. Zambrano defiende su independencia intelectual sin perder el respeto ni el afecto. Hay en esas páginas una ética de la lealtad que no se confunde con la sumisión y que resulta tan moderna como el propio debate filosófico que las enmarca.

Los textos reunidos permiten apreciar algo que la crítica ha señalado repetidamente pero que no pierde su capacidad de asombro: la prosa de Zambrano es filosófica y poética al mismo tiempo, sin que ninguna de las dos dimensiones sacrifique a la otra. Cuando escribe sobre Ortega, su escritura adquiere además una dimensión de homenaje que no cae en la hagiografía. Hay momentos de una belleza sobria y precisa, esa descripción del maestro como el hombre que intentó despertar a España de su letargo histórico, que solo puede haber escrito alguien que conoció esa España desde dentro y la perdió desde fuera. El exilio de Zambrano, que duró décadas, está presente en estos textos como un fondo de melancolía que les da profundidad sin hacerlos sentimentales.

El concepto que la edición rescata como clave de la relación entre ambos pensadores es el de «caridad intelectual», expresión que Zambrano usa para describir el tipo de vínculo que los unió: no solo la transmisión de conocimientos, sino el cuidado del otro como ser pensante, la generosidad de quien abre puertas sin exigir que el otro las atraviese de una manera determinada. Es una idea que dice mucho de cómo Zambrano entendió el magisterio y de cómo quiso ejercerlo ella misma cuando le llegó el turno de ser maestra.

Ortega es, en definitiva, un libro necesario para entender el pensamiento español del siglo XX en su complejidad y en sus fracturas. Pero es también algo más personal y difícil de sistematizar: el testimonio de una inteligencia que aprendió a ser ella misma frente a otra inteligencia mayor, sin rendirse ni alejarse del todo. Esa tensión, sostenida con elegancia durante décadas, es tal vez la lección más duradera que este volumen deja al lector.

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Leer a Zambrano sobre Ortega es asistir a uno de los ejercicios más honestos de la filosofía: el de una discípula que honra a su maestro sin disolverse en él. Este volumen demuestra que la verdadera herencia intelectual no consiste en repetir, sino en transformar; incluso cuando el diálogo incomoda. La razón poética que Zambrano opuso, con firmeza, a la razón vital de Ortega no fue una traición al magisterio recibido, sino su cumplimiento más alto. Incluso cuando las posiciones políticas divergieron, la caridad intelectual actuó como sostén inquebrantable de una relación que el tiempo no deshizo. Juntos, estos textos y cartas configuran un mapa del pensamiento español en su momento más dramático y fecundo. Que Zambrano lo hiciera desde la lealtad crítica, sin renunciar ni a la verdad ni al afecto, convierte este libro en algo más que un documento histórico: en un modelo de cómo pensar junto a otro sin dejar de ser una misma.