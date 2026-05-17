El oscuro futuro que vislumbra Thomas Pynchon

Thomas Pynchon, el escritor más idolatrado, el que concita mayores expectativas y capacidad de veneración por parte de tantos, llega de nuevo tras doce años de silencio con su último trabajo ‘A oscuras’ (Shadow Ticket), todo un fantástico producto de la factoría pychoniana que sin llegar a superarlas, no desmerece en absoluto de sus más grandes y ambiciosas obras como ‘Mason y Dixon’ o ‘El arco iris de gravedad’.

‘A oscuras’ es, de nuevo, una demostración de esa genial combinación que derrocha Pynchon donde a partir de un primer escenario donde desliza alegremente toda la pirotecnia de sus dislocadas y hasta festivas historias de posmodernidad y contracultura, nos adentra en ese otro escenario más turbio y peligroso. Oscuro en suma.

De manera que siguiendo al detective Hicks McTaggart en el Milwaukee de 1932 y sus trabajos de poca monta y en ese otro que supone buscar a la hija de un poderoso mafioso, Pynchon nos va adentrando en otros escenarios donde impera la oscuridad y un sombrío e inquietante futuro.

De un lado nos pinta una ciudad, Milwaukee, donde por su proximidad a Chicago, el poder real lo detentan los clanes de la mafia italiana y una arraigada población alemana que en su mayoría ha caído bajos los influjos del nazismo de Hitler; dos sistemas de poder corruptos que se nutren de la extorsión, la confusión y el ocultamiento y donde la policía federal actúa ya con esos métodos brutales que ahora, en la era Trump, nos son tan reconocibles.

Pero será cuando el detective Hicks McTaggart se traslade a Europa siguiendo a la joven hija del mafioso, cuando Pynchon nos muestra con más claridad los inquietantes paralelismos que retratan el auge del fascismo y el antisemitismo en la Europa central. Hay personajes como Dubendorff, el líder de una banda, los llamados Vladboys, que conduciendo sus potentes motos se dedican a perseguir con total impunidad a judíos húngaros, que arenga a los suyos hablándoles de un «futuro fascista, inmenso y majestuoso», siendo ellos solo los rayos que anuncian esa gran tormenta. Advierte también Pynchon de otro paralelismo peligroso como la pasividad de gran parte de la población que entonces propició las condiciones del florecimiento del fascismo.

Ciertamente Pynchon escribe ficción, pero a vueltas con ese paralelismo histórico del que hablamos, se puede preconizar que la realidad actual parece empeñada en convertir en real esa ficción de nuestro autor.

‘A oscuras’ se ambienta en 1932, en plena Gran Depresión y durante los últimos días de la Ley Seca, que prohibía la venta y consumo de alcohol. La primera mitad transcurre en Milwaukee. Nuestro héroe Hicks McTaggart es ese clásico de la ficción, un detective duro con un lado más sensible, ya qu también es un bailarín de swing de primera clase. Un antiguo rompehuelgas que ahora trabaja para la agencia Unamalgamated Ops; tiene una especie de novia, una cantante de salón llamada April Randazzo; ella siente debilidad por los hombres casados con dinero, pero Hicks es un grandón que acaricia con suavidad y así engaña a las mujeres haciéndoles creer que el hombre en cuestión es sensible, y no es así. Luego se entera de que en realidad April es la novia del mafioso Don Peppino Infernacci, el tipo que tiene la minghiuzza (picha) más grande en el mundo criminal.

A Hicks lo atosigan los federales que pretenden endosarle la voladura de un camión perteneciente a Stuffy Keegan, un contrabandista de alcohol de poca monta. Por eso, a regañadientes acepta el caso que su jefe le propone: deberá localizar a Daphne Airmont, hija de Bruno Airmont, un magnate de los lácteos , al que se le conoce como el Al Capone del queso. Daphne, infelizmente comprometida, se ha fugado con Hop Wingdale, un clarinetista de una banda llamada los Klezmopolitans. La joven y el detective tuvieron su romance tiempo atrás, de ahí que su jefe le considere la persona perfecta para buscarla y encontrarla.

Marcha a Nueva York detrás de la chica pero allí se entera de que la joven y el clarinetista han embarcado rumbo a Europa, y a él le obligan a ir detrás de ella, pero se niega de modo que, drogado por los compañeros de la agencia, se despierta en el transatlántico Stupendica. Allí se topa con todo tipo de gente disparatada y que esconden negocios turbios, como Glow Tripfort del Vasto, un auténtico bombón marítimo que coquetea con todo el mundo masculino; también con una pareja de jubilados que viaja reclutando espías para el MI3, la Inteligencia Militar Británica para Austro-Hungría y Suiza y con el marido de la Glow Tripfort del Vasto, todo un genuino ladrón de guante blanco.

Tras una primera parada en Tánger, Hicks aparece en Belgrado. Allí es conectado por un policía de la Interpol, adicto a la cocaína, que está siguiendo a Bruno, el padre de Daphne, que tras huir de Milwaukee, se ha establecido en Ginebra. La Interpol cree que Hicks, en su búsqueda de Daphne, le llevará hasta el escondrijo de Bruno. Viajan a Budapest, que es en ese momento la capital europea del robo. La policía recurre a un tal Zoltán von Kiss, una especie de vidente para tratar de encontrar a Bruno. Hicks deberá también ahora descubrir el paradero de Ace Lomax, el lugarteniente del mafioso.

Hicks prosigue la búsqueda de Daphne mientras observa con inquietud cómo en toda esa zona austro húngara proliferan y aumentan los grupos nazis y antijudíos que actúan con total impunidad y ante cierta pasividad del resto de la población.

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El final tiene el sello inconfundible de Pynchon. La convulsión política y social estalla en un torbellino de acontecimientos y todo parece entrar en ese escenario de oscuridad que preconiza el título de la novela. No hay posibilidad de deserción literaria. ‘A oscuras’ es un genuino artefacto pynchoniano, con el sello de su prosa desenfadada y libertaria, que confirma la vigencia de una de las voces más libres, y fascinantes de la literatura norteamericana.