Soltar amarras: Pasaje a la India

Una enorme nube negra flota en el aire sobre la locomotora de un tren de pasajeros. Es la vía ferroviaria que comunica la ciudad india de Bombay con la ciudad de Peshawar, hoy en Pakistán. Esta imagen es el Correo del Punjab, el convoy legendario que aún parte de la estación Chhatrapati Shivaji. Es el medio de transporte para llegar a nuestro destino literario, a orillas del río Ganges, en el estado de Bihar. Vamos al barrio de Bankipur de la ciudad de Patna, el escenario principal de la novela ‘Pasaje a la India’ publicada en 1924 por el escritor británico Edward Morgan Forster (1879, Londres - 1970, Coventry), quien durante su estancia en este país desempeñó la ocupación de secretario del Marajá de Dewas. En esta novela Forster utiliza un nombre ficticio para esta ubicación literaria, Chandrapore, y sobre el doctor Aziz, un médico musulmán que es el centro de gravedad de esta novela, el narrador nos dice: «los árboles despedían un dulce aroma (...) y le vinieron a la mente fragmentos de la poesía persa».

Este médico, Aziz, entabla amistad con una joven inglesa, Adela Quested, quien viaja a la India con Mrs. Moore para conocer a su hijo Ronny. Aziz también conoce a Mr. Fielding, un inglés humanista y sin prejuicios raciales. Durante una excursión a las Cuevas de Marabar, Adela acusa a Aziz de una agresión sexual, lo que lleva a esa sociedad colonial a acrecentar su actitud racista. Mrs. Moore es otro personaje destacado, dada a sentir la India que a comprenderla, y con quien Aziz siente conexión. Mrs. Moore es la madre de Ronny Heaslop, magistrado de Chandrapore que en aquella época del Raj británico representaba la burocracia más rígida para mantener el orden. En Mrs. Turton, por otro lado, apreciamos la cerrazón y el desprecio hacia la población local, esas personas comidas por sus prejuicios. Y Mr. Fielding es un inglés distinto a otros, «había alcanzado la madurez en una atmósfera diferente, donde no florecía el instinto de rebaño», es el tipo de británico con quien Aziz habría querido mantener amistad, si no fuese por la opresión colonial.

La India es un subcontinente con al menos veintidós lenguas oficiales. Cuando pensamos en su literatura nos vienen a la mente dos premios Nobel, uno nacido en Calcuta y otro en Bombay: Rabindranath Tagore y Rudyard Kipling. A diferencia de la novela Premio Booker ‘El sitio de Krishnapur’ (Anagrama) de James Gordon Farrell, vinculada con el imperio británico, E. M. Forster nos da otra visión de este país desde personajes autóctonos a través de ‘Pasaje a la India’, y el conflicto político y cultural entre indios y británicos, donde el autor nos plantea una situación colonial de racismo institucional frente a la desconexión cultural.

Forster, como un ebanista, utiliza la madera noble de la literatura: un tiempo lineal; un narrador omnisciente; un estilo directo; y una novela coral donde el foco y el protagonismo recaen en diferentes personajes. E. M. Forster utiliza su técnica y su talento haciendo sombra a muchos escritores cien años después. Cuando uno lee ‘Pasaje a la India’ siente que las descripciones le trasladan vivamente a este país, o que sus diálogos saltan de las páginas como si los personajes fuesen más tangibles que el mundo que nos rodea, o una coherencia interna en los personajes, pero, sobre todo, una sensación indescriptible por la que se distingue la gran literatura de modo directo.

Y volviendo a la trama de ‘Pasaje a la India’, la primera sensación al terminar la novela es que hemos vuelto de un largo viaje de un país que ya no es el de ‘La encarnación de Krishna Mulvaney’, el cuento de Kipling. Y es que dentro del lector queda una visión del mundo con las culturas de otros pueblos frente al clasismo de una élite, una obra que nos entrena el ojo para mirar la sociedad donde vivimos.

Esta novela plantea cuestiones que, a pesar de un siglo atrás y en la otra punta del mundo, hace reflexionar al lector, pues aunque no vivamos bajo un régimen colonial, pero el club británico de Chandrapore, con su barniz de cultura, tenía restringida la entrada a la población autóctona, digamos que un miembro de este club podría representar lo que llamaríamos el «intelectual de casino» guardián de las esencias, pero desconectado por completo de la gente corriente. Mrs. Moore es la que intenta sentir a la India y Mr. Fielding quien se halla entre dos mundos, y como mejor puede leerse es a través de las palabras del narrador sobre Fielding: «el mundo, creía él, es un conjunto de hombres que tratan de ponerse en contacto unos con otros y como mejor pueden hacerlo es con la ayuda de la buena voluntad, de la cultura y de la inteligencia: un credo muy poco apropiado para Chandrapore».

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La literatura no consiste en ser un esteta lingüístico, el lenguaje es una herramienta, y manejarlo con ritmo, y por supuesto con belleza para captar al lector, es el objetivo para transmitir un mensaje, es decir, E. M. Forster no escribió esta novela exclusivamente para evocar las bellezas de un país extraordinario como la India, lo hizo también para ser crítico con una sociedad colonial, y con la psicología de diferentes personajes y su forma de enfrentar este conflicto narrativo, esa otredad sobre personas de cultura y religión distintas. Cuando se cierra el libro, en el lector no solamente quedan los aromas de la narración de Forster, sino también un prisma con el que mirar las cosas, como si uno volviese, verdaderamente, de la India transformado por un largo viaje.