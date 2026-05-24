Cómo contarte tu vida a ti mismo

Probablemente, una de las técnicas más difíciles de la narrativa sea el monólogo interior. No resulta fácil sostener un relato en la representación del pensamiento de un único personaje. Porque, en realidad, es eso de lo que hablamos, del de fluir del pensamiento de la conciencia y de la vida interior de un personaje.

El primero en hablar literariamente del monólogo interno fue Édouard Dujardin, que lo definió como «el discurso sin auditor y no pronunciado, mediante el cual un personaje expresa sus pensamientos más íntimos, más cercanos al inconsciente, anteriores a cualquier organización lógica, es decir, en embrión, y para ello se vale de frases directas reducidas sistemáticamente a lo indispensable, para dar así la impresión de lo magnético».

Algunos señalan ciertas pequeñas diferencias entre monólogo interior y fluir de conciencia, definiendo como monólogo interior cuando presenta una sintaxis y una puntuación, y fluir de conciencia cuando esta escritura automática es tan delirante que incluso carece de puntuación e incurre en errores ortográficos. Sin embargo, se corresponden en varios aspectos, porque en ambos se expresa interiormente, sin interrupción, y permiten al lector penetrar en la intimidad más profunda de los personajes, pero en el flujo de conciencia se reflejan todos los ecos que resuenan en la mente, cuantas imágenes e ideas se produzcan en el pensamiento, lo que daría paso a la conciencia, al subconsciente.

Si nos atenemos a estas consideraciones, la última novela de Isabel Bono ‘El mal de la risa’ es, sin duda, el monólogo interior de Noelia, una mujer que, recién cumplidos los ochenta y tres años, analiza, desde una clave cínica y sarcástica casi siempre, el pequeño mundo en el que se desenvuelve.

Pero, en realidad, el monólogo de Noelia está estructurado como una larga conversación con alguien que no está presente. Solo así se justifica que el personaje «diga» cosas como «los cambios de estación no me van, es llegar el otoño y entro en un túnel. De diciembre ni hablamos. Todo ese fun fun fun me pone enferma. No hay Navidad que no piense en tirarme por el morro. Pero no sé nadar y el agua debe de estar muy fría, así que me digo, vamos a esperar hasta agosto…» (página 56). No es probable que alguien se diga a sí mismo «así que me digo», de modo que estamos ante otro fenómeno, la presencia del «narratario», es decir, el personaje o personajes a los que el narrador de un texto se dirige al narrar. Dicho de otra manera, cuando el narrador habla (en este caso narrador y protagonista, claro) procesa su discurso de igual manera que todo hablante consciente, procura condicionar lo que dice, cuanto dice, cómo lo dice… para quienes habla, no para sí mismo. Y de ahí surgen párrafos como este: «Hoy salí con tiempo. Me di una vuelta antes de llegar a casa de mi hermana. Hoy salí a respirar. Ya no sé respirar en la calle. Me duele hasta el sol» (página 226).

La novela, como ya se ha dicho, se desenvuelve en un pequeño universo humano y espacial, el natural de una mujer de edad avanzada que rige su vida entre la familia, unos cuantos amigos y el vecindario. Estamos ante la vida y su discurrir, algo que la calidad narrativa de Isabel Bono convertirá en hipnótico. Se lee con facilidad pero no con ligereza esta novela dividida en cuatro partes, de las que la tercera, con el título de ‘No somos superhéroes, dudamos, sudamos’ (páginas 187 a 250) es la que alcanza una mayor profundidad literaria.

Sin embargo, acaso la clave de la novela esté en este magnífico párrafo de la página 73, cuando Marcos, un sacerdote amigo de Noelia, le dice: «…el diario te va como un guante, quiero más días, quiero más de esa ligereza indolente y cariñosa que me hace sentir que al fin y al cabo todo está bien, que el mundo no pesa tanto. Los dos lo sabemos, el mundo resulta ligero y amable si nos da la gana, y no por eso menos profundo, incluso la amargura puede resultar hermosa y la pena feliz, los dos lo sabemos, y sonreímos sorprendidos una y otra vez».