Diario de lecturas
Muchas ganas de leer a Thomas Pynchon
La nueva novela de Thomas Pynchon, 'A oscuras', se cuela en las listas de más vendidos a pesar de la reclusión mediática del autor.
Por favor, que nadie piense que llevo una vida trepidante, pero como casi todas las vidas la mía también se construye con compromisos y obligaciones, no siempre tediosas aunque la mayoría sí ineludibles. Sirva esto de prólogo y justificación para explicar lo inexplicable: aún no he leído ‘A oscuras’ (Tusquets, 2026), la nueva novela de Thomas Pynchon. Y no es que yo haya leído toda la obra del misterioso autor estadounidense, ese hombre tan reacio a dejarse fotografiar como a escribir un mal libro; todavía está por ahí, no sé bien dónde, un ejemplar de ‘El arcoíris de la gravedad’ que acumula polvo de manera virginal desde hace ya muchos años. Lo que sucede es que en su novela novela, el ya octogenario autor de ‘Vicio propio’ parece que vuelve a divertirse de lo lindo y ofrece casi como despedida otro descacharrante relato policiaco, con mucho Chandler y Hammett, y esa fiesta no me la quiero perder. No soy el único fan que mantiene Pynchon entre nosotros, algo que me alegra: he comprobado que ‘A oscuras’ ya está entre los más vendidos de nuestro país, en un digno vigésimo tercero puesto. A esas pequeñas esclavitudes mías, esas que me alejan de las horas de lectura que Pynchon merece, se acaba de sumar Wenceslao Fernández Flórez, de quien Siruela acaba de recuperar ‘Los trabajos del detective Ring’, una sátira política en forma de parodia negra y criminal, que el gallego publicó en 1934. Ojalá todas las cargas pesadas fueran tan ligeras y divertidas como la literatura del autor de ‘El malvado Carabel’, que en mi casa es tan querido como Tono, Jardiel o el mismo Pynchon.
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