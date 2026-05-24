Juan Cruz: pasión por preguntar

Juan Cruz hizo su primera entrevista siendo un niño. Y la última que este cronista le ha leído la publicó hace unos días en el diario argentino Clarín, con el que colabora desde hace años. Una entrevista al escritor y periodista Paco Cerdá. Para la realización de aquella primera entrevista, su madre tuvo que ayudarle a que se subiera a una escalerita y así poder alcanzar el teléfono. Entre aquella y la de Cerdá, y le quedan muchas por hacer, han transcurrido unas cuantas décadas y su pasión por la literatura, la palabra, la pregunta y el periodismo sigue intacta. O tal vez no: seguramente, va a más.

Fruto de esa afición a preguntar y, muy importante, a oír y escuchar, es este volumen que agrupa entrevistas a grandísimos escritores, mitos algunos, a los que Cruz trató y retrató y en muchos casos tuvo como amigos.

Las entrevistas de este volumen, publicadas originalmente sobre todo en El País, nos permiten estar cerca de grandes autores. Cruz nos lleva de la mano a conocerlos indagando en su obra e intimidad, en sus secretos y afanes. Un buen día pega a la puerta de Gabriel García Márquez, Barcelona de los setenta. Y allí abre Gabo, despeinado, descalzo, con unos niños correteando por entre sus piernas. Gabo solo servía para escribir. Su mujer se ocupaba de todo. Ambos trabarían una gran amistad y conversarían repetidamente a lo largo de los años. El mejor García Márquez, con sus dudas y talento inmensurable está aquí. También Vargas Llosa, al que el autor conoció igualmente en los setenta, cuando el futuro Nobel hispano-peruano, jovencísimo, hizo escala en Tenerife. Bajó y allí estaba Juan Cruz. A partir de ahí, Vargas Llosa fue uno de sus grandes amigos.

El acierto del volumen está, también, en que antes de cada entrevista hay un texto no muy largo que pone la conversación en contexto y en el que el autor nos da sus impresiones sobre el escritor en cuestión. Así, el periodista nos narra que encuentra a un Delibes, en un pueblín refugiado, enfermo, que «ya se ha ido», que está al final de su vida atrapado en la melancolía. De Javier Marías nos cuenta, además de la gran herida que le produjo su muerte prematura, cómo era, cómo sentía, como llevaba dentro a un ser tierno que a veces se disfrazaba de gruñón. No falta el testimonio de Juan Eduardo Zúñiga, que recibe a Juan Cruz con un folio en el que ha escrito su biografía y que entrega al autor de la entrevista antes de hablar de su pasión por la Guerra Civil o las lenguas eslavas.

Por el libro desfilan una multitud de personajes de muy diversas tendencias literarias. La entrevista a la filósofa malagueña María Zambrano, que responde con cierto desdén cuando se le pregunta por su ciudad natal, es también un homenaje al fotógrafo que lo acompaña, Raúl Cancio, que con destreza y paciencia enfoca a Zambrano durante minutos y minutos, quieto, al acecho. Hasta que consigue de ella una imagen que después será icónica: Zambrano pensativa, fumando un cigarrillo con boquilla. Tenemos también, por ejemplo, a Muñoz Molina, al que Juan Cruz ha entrevistado muchísimas veces y con el que habla de lo humano y lo literario, las dudas a la hora de crear, la manera de trenzar personajes, la actualidad del momento.

La habilidad de Juan Cruz no está solo en la forma de preguntar, de inquirir. También es retratista. De su gran amigo Paul Bowles, al que ayudó con mucho éxito a tratar en Madrid una dolencia física sacándolo de Marruecos, afirma: «Era un hombre que perseguía la soledad».

Nuestro entrevistador no es condescendiente ni feroz, es cálido pero incisivo y así se muestra también con Javier Cercas, por el que tanto hizo. No en vano fue él el que envió Soldados de Salamina a Vargas Llosa, propiciando en Llosa un gran entusiasmo por el entonces no muy conocido Cercas. Luego vendría una gran amistad entre ambos, amistad con múltiples conexiones literarias.

Los grandes talentos literarios de este siglo y de las últimas décadas del pasado han hecho frente a las preguntas de Juan Cruz. Como Carlos Fuentes, que cuenta una divertida historia en Praga con Kundera y Cortázar.

Este ‘Inolvidables’ es en cierto modo también un legado imprescindible del mundo literario y una biografía de un maestro del periodismo: uno se retrata también en qué y cómo pregunta. Alguien dotado de mucha empatía y generosidad que igualmente goza entrevistando a jóvenes promesas o alentando su vocación. La del propio Juan Cruz, a prueba de bombas. Incrementada cuando con trece años su madre le compró un traje para entrevistar a Julio Caro Baroja. Su padre se oponía a que fuera periodista: «Son gentes que siempre van con los pantalones rotos por el culo», pero su madre lo escuchó, lo alentó, «se ponía a leer los periódicos y eso tenía su efecto en mí», suele comentar. En la actualidad prepara un libro en la que su madre es la protagonista.

Juan Cruz, que ha sido corresponsal en Londres de El País, cronista y directivo de ese diario, director de Alfaguara, periodista de Prensa Ibérica, editor y colaborador en múltiples medios, es el periodista cultural más importante de España y uno de los periodistas, a secas, más influyentes, leídos y prolíficos que hay. Novelista y escritor también, ha erigido con ‘Inolvidables’ un testimonio global, una suma de voces gozosa; un tratado sobre el arte de la entrevista.