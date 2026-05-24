Marguerite Duras escribe de la selva

A veces el espacio es todo. Incluso, si te llamas Marguerite Duras. Escribir sobre la lluvia monzónica y la guerra de los Balcanes sin tener ni idea desde una habitación de La Malagueta puede ser de una osadía imperdonable. Pero hacerlo al revés, por más que se anhelen los acabados de interior y la fina mampostería, entraña todavía más dificultad. Marguerite Duras atesoraba todos los mimbres literarios para acabar escribiendo de lo que quisiera y que todo le saliera genial. Sin embargo, lo primero que vieron sus ojos, como los de muchos hijos de la Francia colonial, fue la espesura de la selva de Indochina, con sus niños tronchados por el hambre y la trampa agrícola del arrozal. Eso y a una madre colérica e insoportable, lo que en términos poéticos traza un destino tan tozudo como el de un aspirante a director de cine crecido al calor del hampa de Chicago en los años treinta. Si la tierra golpea no hay forma de escapar de la tierra. Menos aún, cuando la tierra significa lo que significó durante sus años iniciales de vida para Marguerite Duras: algo así como esa metafísica salvajemente terrenal que se te adhiere al cutis y te hace reventar por dentro y por fuera, con esa cosa tan cafre del Antiguo Testamento, de las palmeras de Faulkner, de lo que no se deja vencer.

La autora de ‘El amante’, de cuya muerte se cumplen ahora treinta años, vivió tantas biografías alrededor del siglo XX que lo extraño es que le quedaran ganas de leer y escribir -no se engañen, en realidad estas cosas se suelen dar por separado y de manera excluyente-. De la estancia absolutamente demencial en el Pacífico, a las universidades parisinas, la Resistance, la amistad con Mitterand y hasta el surgimiento, entre fascinante y premioso, del Nouveau Roman. Cosa que, por más que suene impactante, no dejaría de interpelar a buena parte de la intelectualidad francesa con la que compartió generación -nació en 1914- si no fuera por su manera de interiorizarlo y transformarlo en literatura. Con toda su variedad de registros, lo que en el caso de alguien que dijo que escribir es tratar de saber lo que uno escribiría si verdaderamente escribiera, se traduce inevitablemente en enmarañados itinerarios. Si dentro de la literatura de su tiempo, de gran predominancia francesa, Duras fue un verso libre -también incluso entre los que más compartía preocupaciones estéticas-, también lo es su obra si se analiza bajo el prisma siempre acomodado del paso de las décadas. En la biblioteca Marguerite Duras hay sitio para muchas Marguerite Duras y cada lector tiene su favorita, que no siempre coincide con la del guion de ‘Hiroshima mon amour’ o con la de ‘El amante’, acaso su título más celebrado. O, más que no coincide, que es cien por cien compatible con el reconocimiento hacia las grandes novelas pertenecientes a otras etapas vitales y creativas. Incluso, la de sus primeros libros. Y, más concretamente, la de ‘Un dique contra el Pacífico’, volumen rescatado recientemente por Tusquets, y en versión de Javier Albiñana, para conmemorar la efeméride de la escritora.

Más allá de las debilidades personales, incluidas las de orden psicológico, existen libros de un autor que, sin desmerecer a sus concomitantes, nos despiertan más simpatía que el resto. ‘Un dique contra el Pacífico’ es, a todos los efectos, uno de ellos. Y no sólo por lo que representa en la producción de la escritora -acaso la mayor y más dura aproximación a sus siempre presentes recuerdos de infancia- sino también por un estilo que, si bien difiere del que acabaría por consagrarla, más presente en sus obras posteriores, no deja de concitar bondades difíciles de encajar en un mismo relato. Sobre todo, a la hora de ajustarse, con un énfasis controlado y seco, a las altas exigencias de la historia, en la que las escenas de la niñez de Duras se suceden con una eficacia visual casi quirúrgica: desde la imagen que abre el texto, con un caballo agonizando frente a la familia, a las descripciones de la hambruna de los niños y de sus enterramientos, pasando por la descripción de la corruptela colonial y del bestiario humano -entre pícaro y de botarates- que se concentraba en esos ambientes selváticos. Al fin y al cabo, es algo que la escritora conocía de primera mano. Al igual que los protagonistas de su historia, Duras fue víctima durante su infancia de la mala decisión inversora de su madre, empeñada en reflotar una propiedad aislada y prácticamente infecunda. Un punto de partida que, ya en la novela, se asienta en un fracaso ciclópeo casi a lo Fitzcarraldo, el derrumbe del dique construido para tratar de evitar que el mar destrozara los cultivos. De esa frustración, seguramente con mucho eco en la propia Duras, nace la trama moral del libro: la necesidad de huir a alguna parte y escapar de la destrucción que anega, con todos sus bibelots aparejados. Incluida la rabia, el deseo y esa suerte de trasunto de la lucha desigual contra el caos que representa el personaje de la madre, quizá de lo más logrado en la medida que abunda en una figura poco frecuentada en la literatura como es la versión femenina del antiguo y bíblico patriarca. Una madre visceral, cruel y dotada de cierta dosis de compasión mal dirigida y al mismo tiempo víctima del instinto de protección y promisión que aporta la maternidad. A eso le podemos poner si quieren pistolas, platillos volantes y hasta jarrones chinos, pero en realidad ya lo tendríamos. En el fondo, todo son variaciones de lo mismo: la tierra cruda y el ser humano, con su pequeña libertad. Ese es el dique que sale de este libro con estatuto creciente de clásico y que con todas sus cordilleras de estilo nunca dejaría de estar presente en la escritura de Duras. Se ha dicho a todas horas que esta es la novela más anglosajona en cuanto a influencia narrativa de la escritora, pero eso no deja ser una premisa de salón. Duras, como la jota, como Le Clézio, es tan francesa y universal que puede ser de donde quiera. Incluso de la selva camboyana de Marguerite Duras.