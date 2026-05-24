Maïa Hruska y los mensajeros de Kafka

Hoy que Kafka es sinónimo de gran literatura cuesta imaginar que hubo un tiempo en que ningún radar había detectado aún a Kafka. Fue en 1924, cuando murió sin haber conocido una pizca de gloria. No dejó más que un testamento redactado a lápiz y un montón de manuscritos desordenados. En vida solo llegó a publicar algunos cuentos. En 1924 era un absoluto desconocido. De ahí que quepa decir que sus primeros traductores «fueron ante todo sus descubridores», fueron sus profetas, sus mensajeros. Y es que el escritor centroeuropeo debe gran parte de su fama a su amigo Max Brod que se negó a cumplir el último deseo de Kafka de que se quemaran todos sus escritos, e inmediatamente después a los talentosos traductores que sacaron sus palabras del alemán y las llevaron al mundo. Ahora la escritora y profesora Maïa Hruska, de familia franco checa, en su ensayo ‘Diez versiones de Kafka’, rinde tributo a estos primeros kafkólogos, entre ellos Jorge Luis Borges, Paul Celan, Primo Levi, Bruno Schulz o Milena Jesenská. Estos primeros traductores de Kafka no lo fueron por casualidad, sino por necesidad o amor. Lógicamente todas estas traducciones están marcadas por el «encanto imperfecto de los primeros intentos».

Estas ‘diez versiones’, en otros tantos capítulos, exploran las aventuras de las primeras traducciones de Kafka a otros tantos idiomas y la de sus traductores. Por supuesto: al inglés (Eugène Jolas), al español (con Jorge Luis Borges), al italiano (Primo Levi), al francés (Alexandre Vialatte), al rumano (Paul Celan), al yiddish (Melch Ravitch), al ruso. El último capítulo, que es también el más extenso, está dedicado a la traducción al checo realizada por Milena Jesenská, la única mujer entre estos diez primeros, la que fue novia de Kafka, que pudo traducir al escritor antes de que fuese deportada a un campo de concentración por los nazis, donde murió.

Hay también un primer capítulo dedicado a los traductores anónimos de Kafka en Rusia, donde sus obras estaban prohibidas. De esos primeros traductores nada se sabe, sus traducciones circulaban clandestinamente.

Otros traductores también debieron enfrentarse a dificultades políticas y sociales De ahí que al explorar cómo Kafka se convirtió en Kafka, estas historias de traducción son también historias de descubrimiento, censura, lucha política y liberación. Así Primo Levi, quien inicialmente sentía aversión por Kafka, terminó traduciendo ‘El Proceso’ a petición de Italo Calvino; lo hizo mientras estaba encarcelado por los alemanes y lo terminó tras su liberación. Salvando la gravedad de la situación de Primo Levi, tambien Jorge Luis Borges tuvo que sortear dificultades al afrontar la traducción, confinado en la Biblioteca Nacional Argentina y ciego. A su vez, Paul Celan lo tradujo al rumano tras su liberación de un campo de concentración nazi.

Un traductor que merece especial atención es Bruno Schulz. Nacido en Drohobycz, Polonia, tradujo a Kafka al polaco ya en 1933. Lo hizo antes de ser asesinado a tiros en la calle por un oficial de las SS; Schulz experimentó diversas nacionalidades sin abandonar jamás su ciudad natal. Nació austriaco, se convirtió en polaco, luego soviético, después alemán, antes de que Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, diera nombre a la ciudad. Pero, sobre todo, Schulz es uno de los más grandes escritores de su país (digamos, Polonia en la década de 1930), junto con Gombrowicz y Witkiewicz.

Maïa Hruska articula la historia literaria, los estudios de traducción y la teoría de la recepción sin recurrir a la jerga especializada, creando una obra que sirve de puente y que seguramente interesará a investigadores y lectores cultos, así como a quienes sientan curiosidad por la brillante y taciturna figura de Kafka.

Maïa Hruska ofrece una obra sólida y accesible, una elegante manera de acercarse a Kafka a través de sus principales lectores. El tono es fluido, casi narrativo —apoyado en un discreto aparato crítico— y la estructura es clara, con cada capítulo dedicado a un traductor que constituye una variación independiente. Como resultado, uno se adentra en ‘Diez versiones de Kafka’ con gran placer.

El ensayo de Maïa Hruska demuestra que la posteridad de un escritor es de alguna manera, en parte, una construcción colectiva. Kafka no es solo el autor praguense canonizado por el siglo XX; es también el Kafka de Vialatte, el Kafka de Borges, el Kafka existencial de la posguerra, el Kafka metafísico o político. ‘Diez versiones de Kafka’ es un ensayo esclarecedor que aporta una contribución significativa a la historia de la traducción. Más allá de las consideraciones de los especialistas, es un libro que invita a la relectura. El placer de leer y descubrir a un Kafka multifacético despierta el deseo de releer La metamorfosis o El proceso a la luz de las reinterpretaciones analizadas. Más aún es una invitación para recordar que, más que nunca en este momento de la historia europea, lo esencial se expresa claramente en la pluralidad de sus lenguas y lenguajes.

En su relativa corta existencia ‘Diez versiones de Kafka’ ha cosechado ya varios premios importantes. Tiene el Premio Transfuge al mejor ensayo, el Premio André-Malraux de ensayos sobre arte, el Gran Premio de la Crítica del Pen club France y el Premio François-Billetdoux.