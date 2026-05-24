Valeria Luiselli: busca de orígenes en Sicilia

Cuando uno piensa en una historia que transcurre en Sicilia, le viene la idea de que la literatura puede andar por sí misma, únicamente hay que dejar que los personajes de la novela caminen por la isla, porque algo va a ocurrir, sus vidas, sus costumbres, la pasión del sur de Italia, ese país de Visconti en ‘Rocco y sus hermanos’ que emigran del sur al norte, sin embargo, incluir en el cóctel un poco metaliteratura con otro poco de autoficción supone una estrategia con la que dar una vuelta más a la tuerca, es como Valeria Luiselli (Ciudad de México, 1983) plantea su novela ‘Principio, medio, fin’ con el decorado siciliano. La novela, a pesar de que la narradora protagonista sea escritora, es una historia psicológica donde se refugia con su hija en la tierra de su abuela italiana con la excusa de conectar sus orígenes consigo misma y con la niña, una necesidad vital que todo el mundo cree única, cuando es la historia de su familia, y que el personaje de Roy Batty, en ‘Blade Runner’, nos hace poner los pies en el suelo cuando dice: «todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia». Luiselli escribe con un lenguaje limpio, por momentos poético, combina narrativa visual y sensorial en sus descripciones, con tendencia a lo reflexivo.

La protagonista va a publicar un libro en Europa y ella acepta todas las invitaciones, saca a su hija de la escuela unos meses antes de que termine el curso para llevarla consigo al otro lado del Atlántico con «dos maletas: una gris, una verde. Nos fuimos de Nueva York cuando empezaba la primavera», y con estancias desde París a Varsovia, de Atenas a Londres, es decir, los cuatro puntos cardinales del continente, que recuerda a la escena de ‘Locuras de verano’ de Katharine Hepburn, cuando la protagonista se encuentra con un matrimonio de jubilados en Venecia y que, exhaustos, en poco tiempo recorren toda Europa. La niña de ‘Principio, medio, fin’, por otro lado, lo único que quiere, así nos cuenta la narradora con ese orgullo burgués, es leer y jugar al ajedrez con su madre.

El patchwork, la técnica de costura donde se cosen unos trozos a otros para lograr un tejido mayor, recuerda a la manera en que Luiselli subdivide los capítulos de su última novela, titulada con cierto guiño metaliterario. Tras un divorcio es cuando la protagonista escritora saca a su hija preadolescente del curso escolar y se la lleva de viaje por Europa, antes de llegar a Sicilia, la tierra de la abuela, a quien la protagonista ha idealizado, como hace la mayoría con sus ancestros. Lo que más destaca de Luiselli es su forma de escribir, el ritmo narrativo, aunque en el fondo no sea necesariamente un guante de seda, en un párrafo de las primeras páginas, en una escena en Barcelona, presenta un encuentro fortuito con una persona en el Raval que balbucea insultos a una pared, y a quien la narradora refiere como «posiblemente pordiosera», alguien del llamado cuarto mundo, y que acto seguido romantiza la miseria porque lee un libro. En otras partes del texto, sin embargo, la narradora muestra otra sensibilidad con «pasamos tiendas de campaña y camastros, donde migrantes, posiblemente recién llegados, esperan su turno», y reflexiona sobre la disonancia de cuando los europeos emigraron a Latinoamérica para salir de la pobreza y que ahora es al revés, pero los europeos no se acuerdan, o cuando la narradora y su hija muestran rechazo por situaciones de xenofobia en Italia. La trama abarca otro tema sobre la novela que quiere escribir la protagonista: «la hija es escritora, bien entrada en sus treinta, y sospecha que su madre está en un estado incipiente de demencia senil, así que decide escribir una novela sobre ella». Después la protagonista niega, en una entrevista en Amsterdam, que su novela sea autobiografía o autoficción. Entre tanto, la protagonista vive con su hija en la casa siciliana de un pianista, digamos, algo así como el arquetipo cool del pianista y escritor James Rhodes.

‘Principio, medio, fin’ se desenvuelve con una prosa depurada, y transmite con esta narradora personaje, que es escritora, la desconexión de algunos escritores tan metidos en su burbuja. Por otro lado, el título de ‘Principio, medio, fin’, aunque suene a estructura de esas viviendas que se construyen con módulos prefabricados, en realidad, es la estructura sagrada de la narrativa. La narradora introduce referencias sobre la mitología griega en sus reflexiones adquiriendo un tono intelectual, sin embargo, hay una anécdota significativa que pone pie en el mundo real, cuando la narradora habla de la abuela, cuando los médicos se resisten a diagnosticar con el término Alzheimer.

Podemos concluir algunos vectores que caracterizan a la protagonista, lo del adjetivo pordiosera en Barcelona, y lo de los inmigrantes sin hogar de Italia, con los que la narradora deja entrever matices. Y otro eje que es la disparidad perceptiva entre su entorno familiar y los desconocidos, es decir, una persona anónima que habla a una pared y otra con un patología neurológica. Otro vector es cuando la escritora celebra que a su hija le guste leer y el ajedrez, pero se la lleva de viaje a Europa sin terminar el año escolar. La construcción del personaje tiene luces y sombras, digamos, el ilustrado que viaja por Europa.