El virtuosismo de bailarina de Patrick Modiano

Cuando la calidad permanece sin deterioro pese a los años, cuando esta incluso aumenta para lograr niveles inalcanzables, nos encontramos con virtuosos que hacen de su trabajo un ejercicio de genialidad universal. Nos encontramos con maestros como Patrick Modiano que tras mas de treinta novelas en su producción no muestra signos de decaimiento. Al contrario, la publicación de su última novela, ‘La bailarina’, ha sido saludada por la crítica francesa como uno de sus textos mas depurados y luminosos, que parece ser una síntesis de su obra, donde su virtuosismo consigue reducir el relato a lo esencial, huyendo aún más de lo superfluo, siendo aún más depurado de lo habitual.

El narrador de ‘La bailarina’ sólo dispone de «fragmentos de recuerdos» que perviven de los años de juventud, esos años en los que las encrucijadas nos salpican la vida y se nos abren tantas veredas que nos vemos con dificultad para decidir.

El libro sigue la trayectoria de una joven aspirante a bailarina, la única sin nombre ni apellido en el relato, que solo es la bailarina, si bien es la que tiene los rasgos más definidos y el de un joven narrador, aspirante también, en este caso a escritor. Ambos, pese a su juventud , huyen de los fantasmas del pasado, las malas influencias y la violencia, en el caso de ella, para avanzar en el ballet y la rigurosa disciplina que exige, la cual «permite sobrevivir».

El tiempo, que ha enturbiado las caras, ha borrado también los puntos de referencias. Son piezas de un puzle, separadas unas de otras para siempre. El narrador, tras el encuentro inicial con una persona del pasado, empieza a recibir retazos de imágenes de aquella época; recuerda apenas las imágenes que parecen cubiertas como por una capa de hielo y presiente que un día este se derretirá y aquellas imágenes volverán a aparecer «igual que suben los ahogados a la superficie del Sena».

Pero Modiano ve ahora un París que ha cambiado y no le trae ningún recuerdo. La ciudad de su infancia, de su juventud, se ha convertido en «una ciudad extranjera», abordada por miles de turistas, una ciudad que se asemeja a un gran parque de atracciones o a la zona duty free de un gran aeropuerto. El escenario que le trae el recuerdo de la bailarina es otro: la estación de tren Gare du Nord, el metro, el vetusto edificio ruinoso del estudio Wacker donde aprendía ballet, con pianos desordenados y el aroma a madera vieja y lavanda, los paseos por el bulevar de Les Batignolles. Es por tanto una historia con tono inquietante ambientada en un París ya desaparecido.

Ella, la bailarina, es una joven, madre de Pierre, un niño pequeño, que asiste a clases de baile cada mañana en el estudio Wacker de la Place de Clichy, bajo la dirección de Boris Kniaseff, un maestro ruso famoso por haber creado un tipo de barra de suelo, con quien se formaron estrellas como Yvette Chauviré y Zizi Jeanmaire. El maestro la considera su alumna favorita y la alecciona sobre el papel fundamental que desempeña la danza y sobre la rigurosa disciplina que exige, la cual «permite sobrevivir». Ella vivía ahora para el ballet, su vida anterior apenas le despertaba el menor interés, era un pasado lejano del que solo quedaban retazos que iban flotando, un pasado del que apenas hablaba y del que quería huir para empezar una nueva vida centrada en el ballet.

El narrador, en la antesala de su carrera como escritor, se topa con esta figura de la que se enamora sin nunca descubrir ese sentimiento. La voluntariosa disciplina diaria de ella contrasta marcadamente con su propia vida errante. En aquel tiempo era la temporada más insegura de su vida. No era nada, pero el ejemplo de la bailarina y su arte tan difícil le ayudó a ir modificando su conducta y salir de ese vacío. Era como si ella tirase de él y le ayudase a subir a la superficie. El estaba también en ese periodo de la vida que llaman el tiempo de los encuentros y conocer a la bailarina respondió a ese azar de los encuentros. El capricho del azar hizo que durante un tiempo ambos anduvieran el mismo camino. Un amigo de la infancia, Hovine, ayuda a la joven madre cuidando al niño después de la escuela; el narrador hace lo mismo. Lleva al niño a pasear por el Bois de Boulogne o al cine en la Avenue de l’Opéra para ver películas de Disney. El niño hace rompecabezas y esto no es azaroso o ¿no es sino un rompecabezas toda la obra deModiano?

En esta novela, como en otras anteriores, los capítulos no siguen una secuencia lógica, y la cronología es la de una memoria que intenta recuperar «fragmentos», para usar las propias palabras del narrador. «Hay que avanzar con pasos mesurados para burlar el desorden y las trampas de la memoria», nos dice. En este territorio flotante, tan familiar para él como las calles y plazas de París, Patrick Modiano persigue la memoria de esa mujer.

Casi cincuenta años después creía que el recuerdo de ella le llegaría como el de una estrella muerta hace mil años. Al recordar trataba de no extraviarse por atajos pues hay que andar con pies de plomo para burlar el desorden y las trampas de la memoria. Pero no, ese recuerdo era un presente eterno. Son recuerdos que no se han perdido sino que están grabados para toda la eternidad en la ciudad. Es el eterno retorno de lo mismo, de ese mundo modianesco.

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Como Proust, Modiano consagra su obra a la memoria, a la recuperación del tiempo perdido. Como Proust, al que recuerda por su talento literario, su estilo personal, sobrio y elegante, Modiano consagra su obra al intento de recuperación de un ayer que se escapa y es necesario rescatar para darle sentido adecuado al hombre moderno. Toda su obra literaria gira sobre esa recuperación de tiempo y la memoria. El narrador de ‘La bailarina’ sólo dispone de «fragmentos de recuerdos» que perviven de los años de juventud, esos años en los que las encrucijadas nos salpican la vida y se nos abren tantas veredas que nos vemos con dificultad para decidir.