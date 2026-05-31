Cees Nooteboom El guiri que nos quiso tanto

Me recuerdo de niño, en aquellas tardes interminables, como son todas las de la infancia, con ‘Los viajes de Marco Polo’ entre las manos y la imaginación desbordada. No sabía yo entonces, claro, cuánto de ficción había en aquel libro, pero seguramente ahí nació mi gusto por la literatura de viajes, que no ha decaído aunque hayan pasado unas cuantas décadas. Luego supe que las narraciones de los viajeros, por fortuna, no tienen obligación de someterse al realismo, que las crónicas de viajes más maravillosas, como ya intuí en mi niñez, no suelen ser las más exactas, sino las más cargadas de emoción, de sensaciones, de experiencias y, también, de ese gran enamoramiento que a veces sentimos por determinados lugares.

Algunos teóricos señalan que literatura y viajes están íntimamente ligados antes incluso de la existencia de la palabra escrita, situando en las pinturas rupestres las primeras «narraciones» en torno a la exploración de nuevos territorios. Pero no conviene nunca exagerar. Digamos, para ser más cuidadosos, o para no meternos en discusiones que no llegarán nunca a ningún lado, que en La Odisea podría centrarse el primer referente claro de este género, que continuó con Heródoto, pasó por el Diario de a bordo de Cristóbal Colón, brilló como nunca con los viajeros románticos del XIX y buscó nuevos caminos en el siglo XX (un siglo en el que ya no quedaban lugares inexplorados) tratando de abrir cauces más novelescos, lo que de alguna forma llevó al género a sus orígenes añadiéndole fabulación y épica.

Pero podríamos afirmar que muy pocos, en la contemporaneidad, han escrito literatura de viajes tan magistralmente como el holandés Cees Nooteboom, fallecido el pasado mes de febrero a los 92 años.

Nooteboom llegó por primera vez a España en los años 50, cuando nuestro país era todavía un exotismo que llamaba la atención de los viajeros exactamente igual que casi cien años antes, cuando los románticos Washington Irving, Rilke, Taylor, etc… recorrieron el país.

Nooteboom acaso fuera el guiri que más nos quiso, el que nos miró de mejor manera, integrándose tanto que fue casi español. Y ahora podemos comprobarlo con la edición de ‘España interminable. Crónicas de un viajero’, publicado por Siruela, en cuya página 10 dice: «he viajado mucho, tanto por España como por la América hispanoparlante, y he pasado muchos años de mi vida allí (…) Aún hoy regreso a España todos los años, ya sea para viajar por sus tierras o para observar, desde la isla mediterránea de Menorca, cómo el país se transforma y moderniza; como se integra cada vez más en Europa y sin embargo no demasiado, y cómo se mantiene fiel a sí mismo entre esos otros países y lenguas, mientras atrae a gente de todo el mundo, porque en esta tierra se conserva algo único que no existe en ningún otro lugar».

Nooteboom comenzó su idilio español en un momento en que España era muy distinta a la actual. Pero en sus crónicas no aparecen los tópicos aventureros de la búsqueda de lo desconocido. Sin la fe del peregrino ni la mirada inflamada del romántico, no exagera pero tampoco muestra frialdad. Nooteboom es un escritor que lo aborda todo desde una sobria curiosidad que se limita, como si eso fuera poco, a ir a un lugar, observarlo y contarlo. Pero se cuida mucho de no dejar fuera la emoción, y esta puede provenir del paisaje, de la gente, de las costumbres. Más bien parece que, mezclando asombro y nostalgia, da la perspectiva de un nómada que observa, pero que también encuentra. Nooteboom no es solo un viajero que escribe, es un poeta que viaja, que mira, que percibe, que aprende y comprende. Un tipo lo suficientemente despierto como para advertir, en 1958, la aparición de lo que hoy llamamos «turismofobia»: «en los últimos años los españoles han tenido que tolerar y contemplar a tantos idiotas que ya no saben qué pensar» (página 62).

‘España Interminable. Crónicas de un viajero’, es una cuidadísima selección de las mejores crónicas escritas por este autor entre la década de los 50 del siglo XX y casi la actualidad. De hecho, la primera está fechada el 14 de diciembre de 1957 y la última en el año 2001.

Pero, un poco más allá de ser el libro de un viajero, es una galería de fotografías en las que nos podemos reconocer, y también conocernos, saber cómo fuimos, por qué somos como somos. Es esclarecedor cuando, en una crónica escrita en 1961, se pregunta ¿Qué es España?, y nos da la respuesta, una que acaso no hemos tenido porque estaba demasiado cerca: «Los tópicos sobre este país están tan manidos que bastarían para abastecer a tres generaciones de turistas indolentes, quienes, a su vez, ya se encargarán del dividendo: siempre hay gente que señala temas como la tauromaquia, la Iglesia, la Guerra Civil, el Régimen franquista, y sale con la fórmula estándar «los españoles son un pueblo», etc. Pero ¿qué clase de pueblo son los españoles? (…) pienso en el largo collar de cuentas que conozco de España: el lecho de Felipe II en El Escorial, los paisajes áridos y desérticos del sur, don Quijote, los poemas de Lorca, una corrida de toros, la mezquita de Córdoba… un largo collar que no termina nunca y que no resuelve nada».

Noticias relacionadas

Y también (quizá sobre todo), hay espacio para la belleza, para una prosa exquisita, a veces cercana al poema, que deleita. De un pueblo costero dirá: «No sabe nada del mundo y lo sabe todo del mar» (página 62). La frase forma parte de la crónica titulada ‘Recortar una localidad costera’, tan magníficamente escrita que, por si sola, ya justificaría el libro.