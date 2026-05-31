Manuel Iris: la poesía que alumbra

Leemos en el ensayo ‘La poesía entre el silencio y el pecado’, de la poeta Ana Glandiana, Premio Princesa de Asturias de las Letras: «En un mundo donde se habla y se escribe tanto, el objetivo de la poesía se ha convertido en salvar el silencio, recuperar la capacidad de callar. La poesía no es una sucesión de vivencias, sino una sucesión de visiones. (…) Mientras que la materia prima donde está tallada la literatura es la palabra, el misterio de la poesía nace de los silencios que las palabras se limitan a circunscribir, a subrayar. (…) Siempre he creído –sentencia Blandiana– que la poesía no tiene que resplandecer, tiene que alumbrar». Sabia y esclarecedora reflexión la de la poeta rumana Ana Blandiana. El silencio forma parte intrínseca de la poesía como acto creativo por excelencia, y adentrarse en él es esencial, vital diría yo, para todo poeta. Sin silencio no hay poesía, no hay vida. El misterio de la poesía, como dice Blandiana, nace de los silencios de las palabras, lo que entronca plenamente con la lectura del último poemario del mexicano, residente en EE.UU (Cincinnati), Manuel Iris, un extraordinario poeta del silencio, al que tuve oportunidad de reseñar tres de sus primeros poemarios: ‘Los disfraces del miedo’, ‘Devocionario’ y ‘Lo que se irá’, luego vendrían algunos más hasta el presente, objeto de este comentario, ‘Toda la tierra es un jardín de monstruos’, en edición bilingüe inglés-español y editado por The University of Arizona Press.

Iris es un gran poeta. Su poesía nace de la introspección, de una honda mirada, algo que se agradece en los tiempos que corren, más sujetos a la nadería y superficialidad, más al artificio que a la emoción. Desde sus primeros libros, Iris mostraba ya esa preocupación por el desentrañamiento de lo misterioso y desconocido, de lo invisible y absoluto. Ahora, con este poemario, ‘Toda la tierra es un jardín de monstruos’, sorprende una vez más la capacidad de su autor para trasladarnos, con un certero paralelismo que recorre todo el libro, a dos mundos antagónicos, a dos situaciones que distan mucho entre sí, pero que ha sabido conjugar hasta el punto de crear un universo que, analizado desde una perspectiva poética y humana, nos abrasa y conmociona, al tiempo que nos libera y salva. Nos dice el propio Iris que, «el proceso de escritura de este libro estuvo gobernado por la intuición y los descubrimientos…». Toda la morfología preconcebida del libro, su arquitectura, se ve desbordada por esa intuición del asombro, del descubrimiento, que el yo lírico eleva y fortifica a medida que avanza en su escritura, cada vez que los silencios se van posicionando en cada poema en un juego de espejos determinante y una simbología que se repite como eje central del discurso poético. Iris nos ofrece una visión del mundo, y, por ende, de la condición humana a través del Arte en la obra de Hieronymus Bosch, el Bosco: «Porque tú, Hieronymus Bosch, / no imaginaste nada: / viste / lo que somos por dentro»; y por otro lado la de Juan Coyoc, más tarde Juan Domínguez, que representa la migración forzada: «Has visto desde aquí / lo que es el centro del infierno: lo has vivido en tu carne sin epifanía ninguna / sin experiencia mística / sin iluminación y, tal vez, / sin testimonio». El Bosco y Juan Domínguez, linaje de pintores el primero: «Fuiste nieto, hijo, hermano aventajado de otros pintores. Tu infancia fue el color del cielo sobre el lienzo o la madera, el resplandor del agua en el pincel», de campesinos el segundo: «Mi padre y mi abuelo también fueron agricultores». Este comienzo lírico y este poema-río en el cual el paralelismo es su nota principal avanza con luminoso presencia a lo largo de ‘Toda la tierra es un jardín de monstruos’, y en él se concentra la luminosa palabra de Manuel Iris, el silencio que asciende y sobrevuela el desierto de Juan Domínguez y su hermano Antonio o desciende al inframundo de los óleos de Bosco, mientras el fuego medieval y el de Tamaulipas lo abrasa todo: «Mataron porque sí, porque es posible / hacer infierno / por la mano del hombre. Manuel Iris ha creado, sin ningún tipo de duda, un monumento a la poesía del silencio en la palabra que crece y se postula como única razón de «ser» y «trascender» más allá de la materia y el espíritu, hasta llegar a un estado de mística conmoción, donde el hombre viene a ser principio y fin de la creación. Mas en este recorrido simbólico no podía faltar el búho, ese animal que cumple con la representación del demonio o del mal augurio en la pintura de Bosco o en los tecoletes, mensajeros de otro mundo.

Tanto Juan Domínguez como el Bosco son la cara y la cruz de una misma moneda: la vida. Las tentaciones de San Antonio Abad y El Jardín de las delicias, así como el desentrañamiento por la emigración fundamentan el proceso creador en el cual el poeta, también migrante de origen mexicano, se metamorfosea para escribir, desde la universalidad de la palabra. ‘Toda la tierra es un jardín de monstruos’ muestra a un Manuel Iris meditativo, de una madurez poética indiscutible, que habita la escritura del riesgo y la genialidad para ahondar en la herida, el dolor y la soledad del hombre en un mundo incomprensiblemente violento y desnaturalizado, y que él nos presenta, en paralelo con la vida de un migrante, desde la otra genialidad del Bosco, El jardín de las delicias. El Arte y la historia de un migrante en el centro de un mundo habitado por monstruos: «Todavía despierto sintiendo el olor a cuerpos quemados, escuchando los gritos (…) En el desierto / una persona no es persona / sino carne / y los demonios ríen». El margen o la frontera, ese espacio donde todo y nada sucede: «Yo no estoy agazapado en la frontera: / yo la soy».

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El poeta de Yucatán ha escrito un libro memorable, pensado desde la emoción de vivir, de ver y sentir cuanto el mundo ofrece, testimonial: «Mis pies no son mis pies / sino raíces sacadas de la tierra, / raíces con sed del agua de ahí. / Afuera de mi cuerpo, todavía en mi sueño, / los demonios disfrutan. / Tal vez un día termine. / Cada violencia me rodea y nos asfixia. / El infierno es aquí, / es llevar en el pecho esa casa vacía». Verdad y belleza en la poesía de Manuel Iris, y toda la música de los silencios.