Té y miseria en Palestina

Los palestinos, tristemente, están acostumbrados a ser noticia. Saben que en algún momento de su vida, un nuevo acontecimiento cruento y desesperante abrirá un nuevo capítulo en el eterno conflicto con Israel, el mundo volverá a acordarse de ellos y así se lo trasladarán a los periodistas que decidan jugarse el cuello por una buena historia.

El periodismo en zonas de conflicto es valiente, es comprometido y es necesario pero en el fondo -y es un hecho- también busca el reconocimiento propio y la admiración ajena. Retratar el drama, orbitar sobre el morbo y sentirse un poco Robin Hood.

En 1991, unos años después de la primera Intifada, el periodista maltés pero afincado en Estados Unidos Joe Sacco decidió ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo en los territorios ocupados palestinos, escéptico con la versión proisraelí que ofrecían los medios de comunicación americanos. «Empecé a cuestionarme por primera vez la idea de que Israel era un corderito apaleado, inocente y asediado en un mar de árabes locos». Así, pasó dos meses y medio entrevistando a toda clase de ciudadanos palestinos, tomando notas y haciendo fotos, recabando el material con el que posteriormente crearía un conjunto de cómics seriados publicados por la editorial Fantagraphics Books entre 1993 y 1995.

Un trabajo que retrata sin congoja la mísera situación del pueblo palestino en la última década del siglo XX, una obra que acabaría sentando las bases de un nuevo género, el periodismo historietístico. Reeditado por Planeta Cómic en un amplio volumen, Sacco es capaz de transmitir el caos, la incomodidad, la tensión e incluso la dulzura empalagosa del té que saborea a lo largo de su periplo por Egipto, Israel y los territorios ocupados, en zonas clave como el paso de Rafah, junto a la Franja de Gaza, o el campo de refugiados de Jabaliya, que aún sigue siendo un blanco de bombardeos israelíes casi 80 años después de su construcción.

Entre los muchos testimonios que atesora la novela gráfica, sin duda, una de las voces que destacan por encima del resto es la de Sameh, un profesor de filosofía calmado, triste y muy hospitalario que alberga la esperanza de poder viajar a Europa para adquirir una buena formación que le permita enseñar a personas con discapacidad. En su compañía, Sacco escucha múltiples historias de abusos de poder por parte del ejército israelí, de insurrecciones, de muerte, de desesperanza… a través de dibujos con cierto aire caricaturesco en los que también refleja cierta frivolidad en su propio comportamiento, cuando va tachando potenciales perfiles a los que quiere entrevistar o por su nerviosismo cuando alguien le pide ayuda directamente. «Nosotros lo que queremos son rostros, dolor, restregarnos con gente con la mierda hasta el cuello…».

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Pese a que el viaje de Sacco llega hasta Tel Aviv e incluye confrontaciones con ciudadanos israelíes sobre el conflicto, el autor asegura haber recibido críticas por falta de parcialidad en su trabajo. Al respecto, su respuesta es contundente: «Mi idea no era ofrecer un libro objetivo, sino uno que fuera honesto».