Sebald: la literatura que importa

Si hablamos de grandeza literaria, de un proyecto literario centrado en la calidad absoluta, una de las pocas respuestas disponibles lleva el nombre de W. G. Sebald , el escritor alemán reconocido como uno de los más importantes e influyentes escritores contemporáneos; poseedor de una obra excepcional, solo su muerte prematura le impidió a él obtener el Premio Nobel y privó a Europa de uno de los escritores de referencia del comienzo del siglo XXI. Sebald estaba llamado a ser, por su obra, el gran escritor de Europa; la conciencia literaria de todo un continente. Sebald murió en plena madurez creativa, y lo que escribió en apenas una década le valió para convertirse en uno de los grandes escritores del siglo XX.

Antes de publicar los cuatro libros de ficción en prosa que finalmente lo hicieron famoso: ‘Los anillos de Saturno’, ‘Austerlitz’, ‘Vértigo’ y ‘Los emigrados’ , W. G. Sebald pasó casi veinte años ascendiendo lentamente en la jerarquía académica en varias universidades, especialmente la de Norwich. Durante todo este tiempo escribió sus ensayos de crítica literaria donde de manera magistral, mientras analiza las obras de sus autores canónicos: Kafka, Thomas Bernhard, Peter Handke o Robert Walser, reflexiona sobre cultura , civilización, desarraigo, exilio, infelicidad y de esa desolación apasionada que nadie ha expresado como Sebald.

Ahora a los veinticinco años de su muerte, Anagrama, que ya se ha venido ocupando de publicar en español su obra en prosa, nos trae un volumen que reúne buena parte de la obra ensayística de Sebald, incluyendo por primera vez en español ‘Estancia en una casa de campo’, una de sus ensayos capitales para conocer cómo Sebald entendía la literatura como algo indispensable, como fuente de conocimiento del mundo. De ahí su grandeza.

El volumen reúne buena parte de la obra ensayística de Sebald, cuatro libros: ‘Pútrida patria’. ‘Sobre la historia natural de la destrucción’, ‘Campo Santo’ y ‘Estancia en una casa de campo’, presentando por primera vez en español donde estaba inédito hasta ahora. El grueso de su producción ensayística versa sobre autores alemanes, austriacos y suizos, con una fijación especial sobre autores austriacos

En ‘La descripción de la infelicidad’, el ensayo con que abre el libro Pútrida patria’, Sebal expone lo que entiende por características esenciales de la literatura austriaca: una de ellas es la infelicidad del escritor. Pone varios ejemplos del solipsismo de Musil, las maniobras de Kafka para pasar inadvertido o el alcoholismo de Roth para la inclinación negativa y la disposición melancólica de la literatura austriaca, aunque añade que esta reflexión sobre la infelicidad no tiene que ver con la muerte y es más bien una forma de resistencia, de manera que la descripción de la infelicidad conlleva la posibilidad de su superación. Esto se muestra sobre todo en Peter Handke y Thomas Bernhard, añadiendo que ni el extraño humorismo de Berhnard ni la celebración de Handke hubieran tenido éxito de no ser por la literatura.

Sobre Canetti, otro de sus escritores de culto, señala cómo el escritor búlgaro lamenta que la historia se escriba desde el punto de vista de los más fuertes y que los historiadores se asocien con el poder, lo que no deja esto de ser contradictorio pues en su obra describe los sistemas de poder como un sistema cerrado que necesita para su supervivencia el sacrificio de los que se encuentran fuera. Sebald expresa su admiración por Canetti que reflexionó como pocos sobre sucesos funestos como el ascenso del fascismo, el asesinato de los judíos y la aniquilación atómica y concluía que las representaciones del fin no sirven para nada.

Sobre Thomas Bernhard resalta como sus escritos documentan su creciente horror ante la autoridad y el poder y las normas del aparato burgués que considera un aparato devastador de hombres. Lo deja claro en su texto ‘Trastorno’ donde, en virtud de una profunda repugnancia contra toda violencia y una gran escrupulosidad política, juega con la idea de propiciar la esperanza anarquista de una vida libre de dominio de una forma incruenta y crear una esfera donde no exista poder en absoluto.

Sobre Peter Handke señala también su posición contraria señalando que le asquea el poder, un asco que no es moral, es físico, una cualidad de cada célula del cuerpo.

Pútrida patria o la patria pútrida, no es otra que Austria y su pasado traumático al pasar de gran imperio a una disminuida república con su anexión a la Alemania nazi. Por ello el concepto de patria ocupa una posición prevalente de la literatura austriaca de los siglos XIX y XX. Ocuparse de la patria por encima de las catástrofes históricas es una de las constantes de la literatura austriaca. Y en este ensayo, Sebald observa los distintos puntos de vista que ofrecen los escritores a lo que llaman patria, especialmente para los escritores de origen judío, aquellos obligados a la diáspora y en donde unos como Theodor Herzl vieron Austria como la alegoría del horror, mientras otros como Joseph Roth la glorificaron como patria en el exilio. Vino entonces la nueva literatura austriaca de posguerra que se interesó por los graves perjuicios causados por el nazismo en la población. Como portavoces de la crítica de la patria equivocada aparecen de nuevo Thomas Bernhard y Peter Handke, que asumían su posición de exiliados potenciales como críticos de aquella pútrida patria.

En ‘Estancia en una casa de campo’, inédito hasta ahora en español, Sebald, acude a escritores como Robert Walser, Rousseau, Gottfried Keller o Mörike, para hablar de «ese singular trastorno» que obliga a algunas personas a transformar cualquier emoción en palabra escrita. Es la tenacidad de los hombres de letra que indica que no hay remedio contra el «vicio» de la escritura, incluso cuando han perdido las ganas de escribir y siguen haciéndolo al estar «enfermos» de literatura. Como Rousseau, que en su refugio de la isla de San Pedro, escribe sin cesar hasta la muerte; o Gottfried Keller que a sus 56 año deja su cargo público para consagrarse por entero a la actividad literaria, o el muy especial caso de Robert Walser que internado en el sanatorio de Herisau donde abandonó, aparentemente, la actividad literaria, llevaba siempre en sus paseos, guardados en el bolsillo del chaleco, un lápiz y papelillos en los que iba anotando todo lo que le interesaba y luego se convirtieron en sus microgramas.

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En estos ensayos y en el resto de su obra, Sebald demostró que la literatura que importa es indispensable, la que ofrece perspectivas de una belleza e intensidad que rara vez puede ofrecer la vida misma.