Walter Tevis: apuesta segura

«Escribo sobre perdedores y solitarios», reconoció Walter Tevis en 1983 en una entrevista a ‘The New York Times’. «Si hay un tema común en toda mi obra, es ese», añadió el escritor estadounidense entonces, apenas un año antes de morir de cáncer de pulmón. Quizá la mejor prueba de la verdad de esa afirmación se encuentre en ‘El rey ha muerto. Los relatos completos’ (Impedimenta, 2026), libro que recoge toda la producción en el campo del cuento de este maestro americano tan humilde como certero.

‘El rey ha muerto’ supone la primera recopilación completa en español de los relatos de Walter Tevis, un total de veintiséis historias, todas traducidas por Juan Trejo. «Aquí aparecen, en estado más puro y desnudo, muchas de las obsesiones que recorren sus novelas: el juego como destino y como maldición, la soledad de los condenados a ser inteligentes, la dignidad de la derrota o el instante en que la lucidez se vuelve insoportable», tal y como tan bien se indica en la nota del editor del libro.

Si alguien se acerca a estos relatos atraido por ese canto a la derrota y el alcohol que es ‘El buscavidas’, la primera de las dos novelas que dedicó al billar y a ‘Fast Eddie’ Felson, personaje que a su vez encarnó en la gran pantalla Paul Newman en dos ocasiones, no va a sentirse decepcionado. Cinco de estos cuentos están dedicados al billar, sin duda una de las grandes pasiones en la vida de Tevis; la otra sería el alcohol, lacra de la que consiguió liberarse en los años 70 gracias a Alcohólicos Anónimos. Sin duda, el autor de ‘El color del dinero’ supo como pocos crear una épica literaria del juego, y de este juego en particular, que sin emular al Dostoievski de ‘El jugador’, sí le sitúa en la misma liga.

«En la sala todo era humo y ruido. Las mesas, alineadas a ambos costados de la sala, estaban abarrotadas de hombres jugando, la mayoría de ellos en mangas de camisa, hablando en voz alta, maldiciendo y carcajeándose. Flotaba en el aire una sensación de dinero fácil, algo que Johnny podía sentir, casi oler, como el humo del tabaco. En el centro de la sala estaba la cabina del chico de las bolas, con la caja registradora, y alrededor de la misma había un grupo de hombres que parecían holgazanear despreocupadamente, casi con excesiva despreocupación. Eran los buscavidas de la temporada de carreras, hombres que iban de estado en estado, de hipódromo en hipódromo, en busca de dinero fácil. Una buena partida, una noche de juego, dos semanas de beber sin parar y de apostar fuerte en las carreras de caballos, luego otra ciudad y vuelta a empezar. No dejaban de hacerlo hasta que se les acababa la racha, o se hacían demasiado viejos o débiles para enfrentarse a una mesa de billar, o bien perdían los nervios, o en algún lugar oscuro les clavaban un cuchillo en el pecho». Si este fragmento de ‘El mejor del país’, cuento que abre ‘El rey ha muerto’, no es lo que venían buscando los lectores de ‘El buscavidas’, quizá ellos se hayan equivocado de libro, pero no Tevis. Y sí, ‘Fast Eddie’ Felson reaparece en estas páginas.

Del mismo modo, los lectores de ‘El hombre que cayó a la Tierra’ o ‘Sinsonte’ tampoco se van a sentir en tierra extraña en estas páginas, porque no faltan relatos de ciencia-ficción, pesimistas y desencantados, otro mundo literario en el que Walter Tevis brilló y en el que se sentía cómodo y seguro. Porque el escritor de estos cuentos es el mismo de las novelas: no podemos rastrear rastros de experimentación con voces, temas o recursos distintos de los que encontramos en sus novelas -en todo caso, alguna novela surgió como resultado del trabajo previo de uno de estos cuentos-. Quizá deban llamar la atención los que son realistas, por inesperados, aunque estos también están cruzados por la derrota y la soledad, que recordemos son las claves reconocidas por el propio Tevis como propias.

Tevis es un autor mucho más original de lo que él mismo se concede. Quizá su escasa autoestima le liberó para escribir sin prejuicios ni frenos algunas de las mejores páginas de la ciencia-ficción de su tiempo. Así, aquí conviven desde un hombre muerto hace diecisiete años que reflexiona sobre su vida desde el limbo, a otro que recibe una llamada telefónica de su yo futuro, mientras un tercero sobrelleva su reclusión ante un tablero de ajedrez. Muchas de estas pequeñas historias no habrían desentonado en ‘La dimensión desconocida’, legendaria serie de televisión que quizá no se las pidió porque el ‘prime time’ televisivo no estaba preparado para la descarnada y desencantada realidad que se esconde en su fantasía.

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Poder disponer de estos cuentos en nuestras librerías, al igual que el esfuerzo por recuperar las novelas en el que Impedimenta lleva embarcada hace ya unos años, deberían servirnos para reconocer la verdadera dimensión de Walter Tevis (1928-1984), sin duda un maestro americano al que en demasiadas ocasiones se le ha etiquetado de autor menor -él mismo se veía así: «un buen escritor americano de segunda clase», dijo de sí mismo en una ocasión-. Y no lo es. Tevis examinó sin enjuiciar los bordes más oscuros de la pasión autodestructiva, del magnetismo de la derrota y de la soledad en la sociedad de su tiempo, no tan distinta de la nuestra.