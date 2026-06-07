Un acercamiento al Génesis de Marilynne Robinson

Acercarse a uno de los textos sagrados que han marcado la historia de la humanidad desde un punto de vista teológico, pero también histórico, literario o incluso sociológico. Es lo que hace la autora norteamericana Marilynne Robinson en ‘Lectura del Génesis’, una interesante obra que ahora trae a los lectores españoles la editorial Galaxia Gutenberg.

El primer libro de la Biblia narra la creación del mundo y del ser humano y también la historia de los primeros patriarcas de lo que será el pueblo elegido por Yahvé a través del pacto alcanzado con Abraham, presente tanto en la biblia cristiana como en la Torá judía y el Corán del Islam. De Abraham y sus descendientes habla Robinson profusamente para hacernos entender quiénes fueron esos hombres y su trascendencia en los posteriores libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también aborda el papel de Dios, para diferenciarlo de los dioses de otros textos politeístas y contraponerlo con su bondad y su entendimiento de la humanidad que había creado frente a otros más vengativos y sometedores, que buscaban el castigo y no la aceptación de unos seres con virtudes pero también presos de sus defectos como humanos que somos. «Afirmar que Dios es el buen creador de una buena creación no es una afirmación trivial. La insistencia del Génesis en ese punto, incluso la mención de la bondad como un atributo de la Creación, es única del Génesis», explica Robinson, que habla de un Dios cuya presencia trasciende a todo, a diferencia de otros mitos de culturas cercanas en esos tiempos primigenios que habitaban en espacios concretos.

Aborda también la premiada autora esos primeros castigos que condenaron a los seres humanos, alejados del camino iniciado con la Creación y de la evolución de Dios hacia una vertiente más benevolente, que de alguna manera entiende y ama a la humanidad pese a sus recaídas. El Señor cede ante su amor por los incorregibles, cuenta Robinson, y ellos de su mano se convierten en ese pueblo elegido liderados por hombres sabios, piadosos pero no faltos de fallos y defectos. Recorre la escritora los pasajes que nos cuentan la historia de Noé, recordando que ese gran diluvio universal está presente en otros relatos de la época, como la Epopeya de Gilgamesh babilonia, pero aclarando cómo esos mitos se alejan de ese Dios y esos hombres presentes en el primer libro de las sagradas escrituras. Y nos lleva de la mano a conocer la fe de Abraham en el Dios que le promete que será padre de un pueblo que se alargará en el tiempo y en las naciones. Aprovecha Robinson para incidir en que el Dios del Génesis es justo y cuida no sólo de los elegidos por Él, sino también de otros, como ocurre con Agar, la esclava que le dará a Abraham su primer hijo, que no será el escogido, pero sí será protegido -es profeta y de alguna manera padre fundador para la tradición islámica-. Pero después llega Isaac, el milagro, el niño del sacrificio, el hijo ansiado por Abraham y su esposa Sarai, a quien Dios dará el nombre de Sara, al igual que Abram se convierte en Abraham. Y será también su estirpe en los tiempos tan amplia como las estrellas que lucen en el cielo.

Isaac será padre de Esaú y Jacob, cuya historia será clave para el futuro pueblo de Israel. De nuevo, recuerda Robinson que los primeros patriarcas no estaban exentos de errores. Jacob se hace con la bendición de su padre con engaño, Esaú ‘vende’ su primogenitura por un plato de lentejas, azuzado por su madre, Rebeca, que no duda en demostrar sus preferencias entre sus hijos.

Huirá Jacob temeroso de la ira de su hermano, pero de nuevo, como a sus antepasados, Dios le hará saber que será padre de una larga estirpe que poblará la tierra. Es el elegido pese a sus equivocaciones, pero ello no le evitará sufrir. Se casará con Lía, aunque su amor es para la hermana de esta, Raquel, con la que también se casará después, pero ella como Sara sufrirá por ser estéril. De nuevo aparecen en el Génesis esas similitudes, porque como Sara, también Dios le hará ser madre y dará a Jacob a su hijo José, determinante para la historia del pueblo judío en Egipto.

En Jacob y José se pueden ver otros elementos similares, en lo que la autora incide a lo largo del libro. En el Dios del Génesis y en los libros que forman parte de él el perdón y la reconciliación son partes fundamentales. El perdón del Señor a los seres imperfectos que ha nombrado como su pueblo y el perdón entre hermanos, presente también en las enseñanzas de Jesús. Esaú termina perdonando a Jacob, cuyos hijos serán el origen de las doce tribus de Israel, como también José perdona la traición de sus hermanos, cuando estos se enfrentan a dificultades en Egipto, donde el pueblo judío se expandirá y sufrirá hasta que Moisés lidere el largo camino hacia la Tierra Prometida.

Robinson construye hasta el final un ensayo que hace pensar, que nos aporta otra visión del Génesis y otra forme de reconocer al Dios del primer libro y, para completar la obra, este volumen incluye una segunda parte con la versión del Génesis de la Biblia del Oso.