Adolfo García Ortega: cuando la Luna dejó de ser el mito de los lunáticos

¿Habría escrito el gran Marcel Proust un libro sobre la luna titulado ‘De la lune habitée par la terre’ (La luna habitada por la tierra), publicado en París en 1906? El estallido de la Segunda Guerra Mundial impidió confirmar con exactitud esa premisa. Siguiendo a Adolfo García Ortega en su último libro ‘Los falsarios’ —en alusión a una sociedad secreta de auténticos lúnaticos o pirados por la luna— éste nos cuenta cómo el libro ‘De la lune habitée par la terre’ apareció en París en 1906 firmado por un tal Emile-Marie Wolf, perteneciente a ese grupo de los falsarios. Lo curioso —narra García Ortega en su libro— es que en 1940 dos prestigiosos intelectuales, el escritor André Breton y el poeta surrealista Benjamin Peret, llevaron a cabo una investigación sobre Emile Marie Wolf llegando a la conclusión que el autor real del libro sería Marcel Proust, pero con el inicio de la guerra no pudieron ofrecer una conclusión definitiva y el caso cayó en el olvido.

Pero ahí queda. Lo cierto es que leyendo algunos capítulos de ese libro, que nos ofrece García Ortega, bien podría ser cierta esa historia, pues ‘De la lune habitée par la terre’ es una historia escrita con buen pulso literario que supone una distopía invertida, un reflejo metafórico y artificial de la tierra en la luna, más bien de París en la luna, pues la luna supuestamente descrita por Proust sería muy similar al París terrenal; de hecho se llamaría Nueva Francia. Aunque sus pobladores son alados, se parecen en todo a los que habitan la tierra. Está llena de bulevares como el de Saint Germain o el Capucine y construyen una torre parecida a la de Eiffel que llaman ‘El mirador del futuro’.

Pero García Ortega no construye ‘Los falsarios’ alrededor de esta historia sobre la luna de Proust que, en todo caso, sería un lunático más. ‘Los falsarios’ es una historia, mitad ensayo, mitad novela, donde el autor nos habla de la luna y los lunáticos, ese conjunto de locos, soñadores, visionarios, poetas románticos, místicos, charlatanes y falsificadores que durante siglos poblaron el satélite de civilizaciones imaginaria, de visiones románticas y barbaridades de todo tipo.

Adolfo García Ortega. / Jeosm

Entre ellos estaban la sociedad de falsarios de la luna, Los falsarios, constituida por A. Lock, a la manera de otras sociedades secretas, que tenía como única finalidad la elaboración de teorías chocantes y extravagantes sobre la habitabilidad de la luna, a cual más falsa. Con ello trataban de desenmascarar el cientifismo oficial y burlarse de los sabios astrónomos.

Pero en ‘Los falsarios’ García Ortega narra el fin de todo eso; todo eso acabó. En julio de 1969, con la llegada del hombre a la luna, el satélite había perdido por entero su dimensión mítica. Lo constata el teniente de la Armada Christian Thorndike, hijo de relojero y obsesionado por el tiempo, mientras aguardaba la llegada de los tripulantes de la nave Apolo XI; él conoce el secreto del reloj de pulsera Speedmaster Profesional que el astronauta Neil Armstrong lleva en su muñeca para fijar la hora exacta, para un antes y un después en la historia del satélite. Con la llegada del hombre a la luna se acababa el mito de Selene en ese instante la Luna, su mito, había llegado a su fin. «En mi principio está mi fin». Se entraba desde ese momento en el futuro, «un futuro que suponía el final de la Luna como evasión de la nostalgia, como amparo de los orates o como fantasía escapista».

De todas las preguntas que fueron contestadas con la llegada del hombre a la luna, tan solo una respuesta supuso un golpe mortal a las viejas elucubraciones lunáticas y es que allí no había el menor rastro de vida. El paso de Armstrong suponía un gran paso para la humanidad, sí, pero también el fin de todas las bellas e ilusorias historias sobre la luna.

A partir de ahí García Ortega nos lleva con su prosa elegante, atractiva y amena, erudita incluso, sin caer en la pedantería, a un desfile de auténticos lunáticos con personajes tan peculiares como Julio Verne, el ya citado Marcel Proust, como El Abate Marchena o el poeta Espronceda.

En tiempos de Verne sobresalió un libro muy popular atribuido al eminente astrónomo John Frederich Herschel, aunque en realidad estaba escrito por el tal A. Lock, creador de esa extraña sociedad secreta: los falsarios de la luna. En el mismo, supuestamente John Herschel narraba su gran descubrimiento acerca de la vida inteligente vegetal y animal en la luna. De sus observaciones detallaba tres clases de especies: los selenios, refinados, con alas; los vespertillos, agresivos y también con alas y los castores, brutos y semejantes a sus homónimos terrenales.

Otro lunático escogido por García Ortega es José Marchena, conocido como El Abate Marchena, que escribió unas jugosas páginas mientras actuó de espía en Londres para el conde de Floridablanca en 1786. En esos meses Marchena tuvo una experiencia de supuesto viaje a la luna que relató años después en un opúsculo. En su diario de esos días cuenta como conoció en Londres a Vincenzo Lunardi, el italiano volador, mago de los globos aerostáticos, que le invitó a un viaje en globo en el que se acercarían a la luna. En el viaje, al subir y subir perdió el control, entró en trance y creyó llegar a la luna. Allí toparía con los habitantes «civilizados» de la luna, aunque estaban divididos entre sabios y derviches que se persiguen y se dan muerte sin piedad. Fue detenido por protestar por las ejecuciones en la hoguera. Un viejo que ocupaba también la celda le contó que Selene estaba dividida en dos civilizaciones, los arnesios, que eran filósofos y los larcenios, que eran guerreros que acabaron sometiendo a los arnesios.

En esta relación de lunáticos irrumpe el último de los que alude García Ortega, el poeta Espronceda. La luna lo dejó abducido cuando al morir su amante, Teresa Mancha, una supuesta médium le vaticinó que ella estaba en la luna y que allí lo esperaría. Desde entonces, según cuenta la escritora Rosa Chacel, Espronceda vivió enloquecido por la falacia de su encuentro en la luna.

En estos tiempos es imprescindible para la literatura contar con escritores como Adolfo García Ortega que aúnan inteligencia e imaginación para ofrecer historias dotadas de esa pizca grandiosa de fantasía y ese otro pellizco de sabio conocimiento que concluyen en relatos que suponen un goce para su lectura.