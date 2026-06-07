Lecturas para el verano, un tema muy serio

Dice Eduardo Mendoza, se lo leo en una entrevista reciente, que leer libros malos es muy útil para escribir, que de ellos se aprende rápido lo que no se debe hacer. Y como yo a este hombre intento hacerle caso en casi todo, me planteo qué lecturas veraniegas malas podría emprender en las próximas semanas. Aunque ahora que lo pienso, yo soy lector a secas, no uno con aspiraciones de escritor. Así que la idea de estropear a posta mis lecturas no me seduce mucho, la verdad. Distinto será si me equivoco al elegir, pero partiendo de que sí espero algo de esas elecciones. Quizá relea alguno de los tebeos de Marjane Satrapi,de quien acabo de saber que ha fallecido «de tristeza» apenas un año después de la muerte de su esposo. Esta mujer alcanzó la fama, y con todo merecimiento, gracias a ‘Persépolis’, uno de los grandes cómics del último cuarto de siglo. La artista franco-iraní, que ha muerto con 56 años, había volcado su esfuerzo en el cine en estos últimos años, dirigiendo varios largometrajes. Por cierto, el que parece haber buscado en los tebeos un alivio y explicación para su ruptura familiar es el valenciano Paco Roca, quien ha aireado su separación sentimental en ‘El viaje’ (Astiberri, 2026), lo que le ha valido para situarse en el cuarto puesto de la lista de libros más vendidos -su romance con el público sí que parece bien sólido, porque todo lo que publica es carne de bestseller-. Para ventas millonarias, las que lleva ‘Murdoku’ (Temas de Hoy, 2026), libro de acertijos en torno a asesinatos que parece haber nacido para las soporíferas tardes de verano que nos esperan.