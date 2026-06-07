La novela onírica de María Negroni

Úrsula es un nombre poco común, más romano que inglés, a pesar del origen de esta historia. Proviene de «ursus», que en latín significa oso y que seguido de ese sufijo «la» se podría traducir cariñosamente como «osita». Todo este asunto viene porque, un siglo antes de las leyendas artúricas, en la alta edad media en Inglaterra, nace en Cornwallis, que algunos consideran Cornualles, una princesa llamada Úrsula. Sir Thomas Malory es quien recoge mil años después esas leyendas artúricas en su libro ‘La muerte de Arturo’ -la literatura fundacional de un país, y que quinientos años más tarde volvería a retomar desde el otro lado del Atlántico el Premio Nobel de Literatura, el escritor estadounidense John Steinbeck en ‘Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros’-. Antes de entrar de lleno en ‘El sueño de Úrsula’, y para situar el contexto, esta historia es anterior a la del mito de ese joven adoptado por un noble inglés que olvida su espada para esas competiciones de justas y tiros con arco con las que se entretenía la nobleza. La historia del chico que acude a por la espada y se encuentra con otra clavada en una piedra, y que para ahorrarse el camino hasta casa, extrae la espada de la roca y le coronan rey de Inglaterra, es conocida por todo el mundo. Pero volviendo a Úrsula, o mejor dicho, retrocediendo un siglo más aún en el tiempo respecto a las leyendas artúricas, cuando cae el imperio romano de occidente, es justo en ese siglo en el que nace esta princesa en las islas británicas, y que será posteriormente santificada como Santa Úrsula. No obstante, a diferencia de otros santos, a los que se les santifica por obrar un milagro, ella entra en el santoral por la defensa de la fe ante el martirio. El asunto es que Úrsula también fue una leyenda en la edad media, y es aquí, despojándola de la vida elogiosa de los santos, cómo la escritora argentina, y profesora de un máster en literatura creativa, María Negroni (1951, Rosario, provincia de Santa Fe), desarrolla su novela ‘El sueño de Úrsula’, que fue finalista en 1997 del Premio Planeta en Argentina y que ahora publica Random House en España.

María Negroni estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Fue profesora de literatura en la universidad privada Sarah Lawrence College, en los Estados Unidos, y desde el año 2013 dirige un máster de escritura creativa en la Universidad Nacional Tres de Febrero, en la provincia de Buenos Aires. Como escritora ha publicado más poesía y ensayo que narrativa. Además de ‘El sueño de Úrsula’ publicó las novelas ‘La anunciación’ y ‘El corazón del daño’. A lo largo de su carrera ha sido ampliamente reconocida con algunos premios, entre otros, el Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI en 2009.

‘El sueño de Úrsula’ comienza de una manera que recuerda a ‘Yo, Claudio’ de Robert Graves, donde el emperador romano de la dinastía julio-claudia visita a la Sibila de Cumas, el top de los adivinadores del mundo antiguo junto con Tiresias y el Oráculo de Delfos, quien fue capaz de predecirle a Claudio lo que ocurriría veinte siglos más tarde. Uno puede pensar que así cualquiera se atreve a hacer predicciones sobre el futuro, pues nadie estará vivo en ese futuro tan lejano para comprobarlo, pero en ese sentido la adivina que visita a Úrsula no apuntó tan lejos en el tiempo, se llama Isabel de Shönau. Esta mística, que también será santificada en la vida real, es decir, al margen de la trama de la novela, vivió en lo que hoy es Alemania en el siglo XII, es decir, Negroni parece crear un mundo ucrónico donde relaciona de manera onírica a dos figuras femeninas de la edad media, pero que vivieron en épocas distintas.

En la novela Negroni nos presenta a Úrsula que se marcha de su país. Se va acompañada por once mujeres vírgenes, en peregrinación a Roma por rechazo a un matrimonio concertado, digamos, que huye por una crisis existencial y de identidad, aunque en la leyenda es el rechazo a un matrimonio pagano. La autora utiliza una prosa poética, aunque no barroca, para desarrollar una atmósfera onírica. De este modo la autora despoja de la pátina de santa la vida de una mujer que luego será reconocida así por la Iglesia, todo el discurso de santificación, es decir, para plantear la historia de una mujer en el tránsito de un viaje, más bien, como la emancipación de una mujer sometida a una estructura patriarcal por la que estaba obligada a ese matrimonio acordado.

Para una escritora que ha escrito más poesía que narrativa, posiblemente las comas no signifiquen lo mismo que para un escritor netamente narrador, donde la coma no es solamente un signo de puntuación, una arquitectura de las oraciones, sino también una manera de manejar el ritmo narrativo. Hay partes del texto donde Negroni no utiliza comas, como si el texto fuese una fluctuación del pensamiento, y aunque esto puede ser aceptado por algunos lectores, quizá para otros resulte más desconcertante. En cualquier caso, Miguel Delibes escribió ‘Los santos inocentes’ prácticamente sin punto y seguido. Y volviendo a María Negroni, escribe de un modo borgeano, un estilo que recuerda a esa erudición de Borges, en cierta manera.

Hay un fragmento en las primeras páginas de ‘El sueño de Úrsula’ que pueden servir al lector como una brújula en su lectura de esta novela de María Negroni, donde el viaje es un elemento de transformación y maduración, además de un potente elemento narrativo, como se puede observar en la literatura universal: «(...) ¿Por qué no viajas, Úrsula? Viajar hace el conocimiento más perfecto. Solo cuando llegues a ese mar, comprenderás el color destemplado de este, verás l a trama recíproca del mundo».