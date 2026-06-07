Sofía Balbuena: historias de mujeres, historias de la vida

El eje central de los talleres literarios que se centran en la narrativa, especialmente aquellos dedicados al relato breve, es explicar que toda narración necesita un conflicto para, por decirlo de alguna manera, que el texto tenga latido, para que esté vivo.

En esencia, y sin el más mínimo intento de teorizar, el conflicto es el debate o la dificultad a la que hacen frente los personajes de una historia. Por decirlo de una forma más concreta, el conflicto es la fuerza que mueve la trama, la que provoca los hechos y los problemas que afrontan los protagonistas.

Sofía Balbuena, escritora argentina (Salto, 1984) que recientemente ha ganado el prestigioso premio Ribera del Duero de narrativa breve por su libro ‘Personaje secundario’, trabaja como profesora de escritura creativa, así lo dice en la nota biográfica de la solapa. Y en este libro, recién publicado por la editorial Páginas de espuma, da una lección muy precisa, muy bien creada, del conflicto, de cómo expresarlo, usarlo, construirlo. En los cinco relatos que componen el volumen los personajes viven en continuo, absoluto conflicto. Pero la pregunta pertinente, acaso, sea ¿con qué o con quién?

Tratando de dar una respuesta breve (no se trata, nunca, de irnos por las ramas), diríamos que con la vida y con ellas mismas (todos los personajes principales son mujeres, algo de vital importancia para entender el libro, para abordar su lectura). ‘Personaje secundario’, que finalmente se revela como un todo armónico, como un «ecosistema», refleja la vida de un puñado de mujeres normales y corrientes cuyas vidas se parecen tanto a las de tantísimas otras, a las de esas mujeres que, generación tras generación, hasta donde alcanza la memoria de la especie, se han puesto a sí mismas en segundo plano (quizás de ahí lo de «personajes secundarios»), colocando por delante todo lo demás, hijos, parejas…

Lo que hace Sofía Balbuena, lo que da al libro su toque distintivo, es el foco (otro de los puntos fuertes en los que se incide en los talleres literarios). Balbuena pone la perspectiva, mira hacia las zonas marginales, hacia los laterales de la vida, esos que suelen quedar al margen, siempre tan poco iluminados. El lector acabará descubriendo, junto con las protagonistas de las cinco historias, que tras el fracaso existe otro fracaso, que tras cada pena hay otra pena, y que la vida no es más que eso, un constante ir de quebranto en quebranto, de dolor en dolor. Los personajes de este libro emanan tristeza, pérdida, un desconsuelo palpable. Son muy humanos, maravillosamente humanos, y parecen haber aprendido aquella vieja lección que nos dejó escrita el maestro Juan Carlos Onetti: «la única sabiduría posibles es conformarse a tiempo». Y así es. Los personajes de Sofía Balbuena se conforman, claudican. Al fin y al cabo, el mundo es así, todavía es así, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo aún.

Ya hemos establecido que hay dos elementos esenciales que se tratan en profundidad en los talleres literarios, el conflicto y el foco. Veamos un tercero, que podríamos llamar «lo que se cuenta». Es una de las lecciones más importantes, porque en realidad está referida a «lo que no se cuenta», que suele tener muchísimo más valor que lo expresado. Estamos en el terreno de la elipsis. Ahí Sofía Balbuena también demuestra sobrada maestría. No lleva a sus personajes hasta el final, no nos da servidas las soluciones, las decisiones, el «tatachán» que tantos cuentos ha arruinado, ha echado a perder. Más bien al contrario, lo deja todo abierto, permitiendo que el lector se quede con la tensión del final no resuelto, dejándole intuir, fabular, resolver por sí mismo.

Otro de los puntos fuertes, de las lecciones básicas de todo taller literario que se precie, es el tema de la creación de atmósferas. La creación de atmósferas es quizá lo más importante en narrativa, pues en ellas se desenvuelve todo y todo adquiere su sentido. Balbuena también es experta en este campo. Una atmósfera de ansiedad, de angustia, rodea a los personajes de todos los relatos. La vida es dura, y lo es en el sexo, en el amor, en la maternidad, en la precariedad laboral y económica, en la amistad… La vida es dura, «la vida te da y te quita» (como dice una de las protagonistas de ‘Felicidades’, el último relato del libro y el único escrito a modo de diálogo) y, además, pasa a toda velocidad y se lo lleva todo por delante.

Finalmente, ‘Personaje secundario’ se mostrará ante el lector como un libro de cuentos poderoso, capaz de desvelar aspectos poco convencionales de la identidad femenina (abordará en un par de ocasiones el asunto de la maternidad, siempre tan escabroso cuando se sale de los tópicos). La mujer como ser sintiente, en la dicotomía universal que se plantea siempre entre el deber o el deseo, y que tantas veces concluye en la aceptación, en la cobardía de seguir adelante, de no acometer la revolución necesaria para tomar el protagonismo de sus propias vidas, esas vidas que, en ocasiones, les resulta tan ajena.