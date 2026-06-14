Francisco Fuster: El incomprendido

Francisco Fuster, profesor titular en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universitat de València, que ya se había atrevido con sendas biografías de Julio Camba en 2022 (Premio Antonio Domínguez Ortiz de Biografías) y Azorín (2025), se ha embarcado -y llegado a buen puerto- con ‘Insobornable. Vida de Gaziel’, que acaba de publicar Galaxia Gutenberg.

Fuster aborda la zozobrante vida y milagros de Agustí Calvet (1887-1964), alias Gaziel, uno de los grandes periodistas del siglo XX en España, a la altura del andaluz Manuel Chaves Nogales y de su paisano Josep Pla.

No era reto mayor abordar su figura, porque el biografiado se vio en numerosas ocasiones en serios aprietos dado que se le cuestionó tanto su catalanidad como su españolidad. Y por esos ‘cuestionamientos patrios’ ha tenido que cargar con veteranos sambenitos, que el profesor Fuster se encarga de matizar y, en la mayoría de los casos, de desmentir.

En este sentido, recuerda mucho a Chaves Nogales -con quien llegó a trabajar- que alguna vez intuyó que era ‘fusilable’ por cualquiera de los dos bandos en liza en la Guerra Civil. En su caso, pagó caro la no adscripción sin matices de un europeísta que siempre encumbró y soñó con París, a la que llamó su «verdadera patria».

Fue precisamente en la capital francesa donde este gerundense de Sant Feliu de Guíxols adoptó su ‘nombre de guerra’, Gaziel, y donde le sorprendió, en 1914, el estallido de la Gran Guerra. Esos primeros días de la contienda mundial le sirvieron para tomar notas de ambiente en un dietario de bolsillo, el mismo dietario que un directivo de La Vanguardia, tras leerlo sentenció: «Usted es todo un periodista».

A partir de ahí, nacería para el periodismo español el brillante Gaziel, corresponsal de guerra que se revelará como un testigo del mundo de primerísima división, que alcanzaría la merecida fama. Lo dejó por escrito Josep Pla, para quien su colega fue «la figura más señera del periodismo peninsular durante casi un cuarto de siglo».

La exposición de Francisco Fuster es clara, metódica y amena, sustentada en una amplia bibliografía en la que la parte del león se la llevan los propios escritos de Gaziel, algunos de ellos autobiográficos. Quizás lo mejor de esta biografía sobre quien fue director de La Vanguardia durante toda la Dictadura de Primo de Rivera y toda la República, es el análisis que el autor realiza de su mundo interior; en particular, sus pulsiones sobre Cataluña, España, la Península Ibérica y Europa, que van cambiando a medida que los tiempos le van decepcionando.

Así, su sueño de formado burgués liberal de una España federal, y el anhelo de que el Cánovas del futuro fuera «hombre civil y catalán», irá cambiando con su posterior exilio y amargo regreso a España, lo que le va a ir acercando al separatismo catalán que, antes, tanto combatió.

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Será Benet quien en 1970, a raíz de la obra completa catalana de Gaziel, lo describa como «uno de los personajes más mal conocidos, incomprendidos y difamados del novecientos catalán». Ahora, gracias a esta completa biografía, entendemos un poco mejor el laberinto vital de Agustí Calvet.