De qué hablamos cuando hablamos de volar

Más allá de los ejercicios de estilo, de los floripondios de la retórica, existe un truco -al menos, a mí me vale- para saber de manera inmediata si un escritor es bueno: compararlo con Messi. Me refiero no a su audacia con el balón, sino al cruce de expresiones vitales que hacen que Messi sea Messi y que para no aburrir resumiremos en dos fundamentales: su competencia futbolística, seguramente inigualable, y sus limitaciones enunciativas- no menos asombrosas- a la hora de explicar al público las barbaridades que hace en el estadio. A Messi se le da estupendamente bien lo de ser Messi, pero sufre cuando tiene que analizar lo que eso significa. Y esa contradicción rige también en el terreno de la literatura. Digamos, por ejemplo, que un escritor vive cosas apabullantes. Por dentro o por fuera. Pues no será buen escritor si no sabe contarlas con maestría. Por eso podemos decir que James Salter es muy bueno escribiendo y Messi es muy bueno jugando al fútbol. Porque el tipo -hablamos ahora de Salter, fallecido en 2025- fue piloto de guerra y es capaz de hacer una y otra vez que ustedes y yo, que lo único que conocemos de los aviones son las consabidas humillaciones de Ryanair, aceptemos con la mayor naturalidad del mundo lo de meter nuestras cabezas en el aire. Sin grandes aspavientos ni en formato tipo réquiem. Simplemente como si lo de pertenecer a un escuadrón de cazas durante lo que dura su lectura fuera tan consustancial a nuestras vidas como tomar café o acudir a la oficina.

A Salter, que estuvo a punto de pisar la luna y que se retiró del ejército para escribir, hay una metáfora correosa que le tuvo -nunca mejor dicho- en vilo mientras vivía: la vieja quimera de domeñar el cielo. Siendo perfectamente consciente de lo que implica ser persona y no cóndor. Con toda la fragilidad que acompaña. Esa historia la llevaba el escritor neoyorquino cosida al estómago desde hace décadas y la fue desempolvando poco a poco en diferentes novelas, guiones y cuentos. Incluso cuando hablaba de otra cosa y se trasladaba a París a ponerse sensual y romántico el escritor escribía como si pilotara: con ese golpe preciso y sutil de muñeca, con ese sentido de la proeza, su contigüidad con la posibilidad del desastre y su alambicado sentido aerodinámico. Y así le fueron saliendo un gran libro tras otro, de ‘Juego y distracción’ a ‘Años luz’ o los relatos de ‘La última noche’, todos ellos publicados en Salamandra, que ahora recupera uno de sus primeros escritos, pulido casi dos décadas después por el propio autor bajo el título de ‘Cassada’. Una novela, traducida por Eugenia Vázquez Nacarino, que fue de lo más urgente que hizo Salter cuando decidió dedicarse íntegramente a la literatura, que es escribir sobre aviones. Aunque, eso sí, dejando deslizarse por la prosa y por el chasis una marca de estilo que va más allá del firmamento y que se filtra de manera elegantísima a todo lo que es el ser humano: su vulnerabilidad, su vecindad con el vacío, sus pequeñas y definitivas pasiones. Con una diferencia, además, personalísima y sustancial respecto a todos los que precedieron – de Cendrars, a Saint-Exupéry- en el retrato del acto de volar y de la vida castrense. Sobre todo, en el sentido de la épica, que en ‘Cassada’-que narra la historia de un piloto puertorriqueño ávido de hazañas y tocado por la inseguridad- es casi estrictamente psicológica y espiritual. En Salter los pilotos padecen una soledad que arrincona, sumidos en una temeraria competitividad que por momentos deja entrever el ridículo de las epopeyas de manual que solemos buscarnos para pasar el rato o abatir a un enemigo relativo en la historia de Occidente. Una aparente contradicción que siempre, pese a su rígida formación militar en West Point, presidió la escritura de Salter; su capacidad para participar en la guerra de Corea y convertir su obra en un testimonio de extraordinaria sensibilidad y empatía, de ejercer de escritor americano con todas sus virtudes- incluida la conexión en Hollywood y la espontaneidad desprejuiciada y al mismo tiempo mostrar un gran respeto y admiración por el talante -más taciturno y reflexivo- de la cultura en Europa.

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Quizá ahí resida el punto diferencial y la rareza engañosamente fluida de la obra de Salter, que, más allá de la alabada perfección de su obra, hizo gala de unas inquietudes poco comunes entre sus contemporáneos. Incluso en la manera de ser hombre, que si bien no deja de alinearse con las costumbres de su generación -el autor nació en 1925- se despega del concepto rudo de la masculinidad imperante en la época. De hecho, una de las grandes virtudes de sus libros -presente también en ‘Cassada’- es su habilidad para reflejar con las pinceladas elípticas marca de la casa la desesperación de buena parte de las mujeres estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX. En ‘Cassada’, aun siendo, por la temática, periféricos, algunos de los pasajes más memorables son, sin duda, los que ellas pasan a primer plano, con el hartazgo, la insatisfacción y las preocupaciones de quienes se ven abocadas a seguir a sus maridos mientras estos se entretienen haciendo cabriolas de guerra por países alejados. La novela rescatada por Salamandra, en su sutil polifonía, dice muchas cosas y los tiros -que hay pocos- casi nunca van a otro lado que a una diana de entrenamiento. Pero aun así hablan de la acción y del miedo tanto como Messi habla de fútbol cuando está callado. En sus noventa años de vida, a James Salter le dio tiempo de estrellar su avión, quedarse a las puertas del proyecto Apollo, ser amigo de Robert Redford, participar en campañas bélicas peligrosísimas, conocer a Nabokov, escribir para Robert Michum, casarse dos veces y descubrir -pobre- a su hija electrocutada en el baño. Y casi todo está implícitamente ahí, en sus libros, sin vanidades intermedias y bien contado o procesado. Incluido el fantasma de la soledad. Ese espectro omnipresente; tanto en un campamento militar como en el vestuario, la lujuria o el apogeo de la propia fama.